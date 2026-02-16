वृषभ राशिफल 17 फरवरी: वृषभ राशि आज पैसों के मामले में इस काम में समझदारी जरूरी, ऑफिस में इस चीज से न करें समझौता

Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 17 February 2026: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।

Aaj ka Vrishabh Rashifal, Taurus Horoscope Today 17 February 2026, वृषभ राशिफल 17 फरवरी 2026: अपने लवर के साथ झगड़े सुलझाकर आज के दिन को खुशनुमा बनाएं। आज के दिन प्रोफेशनल शेड्यूल बिजी रहेगा, और आपको खर्च पर भी कंट्रोल रखना चाहिए। आज कुछ बीमारियां आपको परेशानी दे सकती हैं। आज के दिन आपकी लव लाइफ में सरप्राइज मिल सकते हैं। अपने खर्चों पर नजर रखें, साथ ही प्रोफेशनल सफलता भी मिल सकती है। अपनी हेल्थ प्रॉब्लम को ध्यान से हैंडल करें।

वृषभ राशि आज पैसों के मामले में इस काम में समझदारी जरूरी, ऑफिस में इस चीज से न करें समझौता-पढ़ें आज का पूरा राशिफल वृषभ राशि के लिए आज का लव राशिफल कैसा रहेगा? आज के दिन आपको सब्र से सुनने की जरूरत है। बातचीत में छोटी-मोटी दिक्कतें आ सकती हैं। इससे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। आप दोपहर का टाइम माता-पिता के साथ अपने रिश्ते पर बात करने के लिए भी चुन सकते हैं। कुछ महिला जातक आज के दिन सगाई कर सकती हैं। आपको ऑफिस रोमांस में भी नहीं पड़ना चाहिए। इससे आपके मौजूदा लव अफेयर पर भी असर पड़ सकता है। कुछ रिलेशनशिप में दोस्त का दखल भी देखने को मिल सकता है, जिससे आने वाले दिनों में अफरा-तफरी मच सकती है।

वृषभ राशि के लिए आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा? आज के दिन आपको काम पर फोकस करना चाहिए। परफॉर्मेंस से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। आपको ऐसे रिस्क लेने के लिए तैयार रहना चाहिए, जो आने वाले दिनों में सफलता भी दिलाएंगे। जॉब इंटरव्यू देने के लिए आज के दिन का दोपहर का टाइम अच्छा है। जो लोग आईटी, ऑटोमोबाइल, मैकेनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थकेयर और बिजली से जुड़े हैं, उन्हें मुश्किल डेडलाइन वाले काम मिल सकते हैं। काम की क्वालिटी से आज के दिन समझौता न करें, क्योंकि सीनियर्स इस टॉपिक पर गॉसिप कर सकते हैं।

वृषभ राशि के लिए आज का धन राशिफल कैसा रहेगा? आज के दिन कोई बड़ी फाइनेंशियल दिक्कत आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। आपके लिए खर्च पर कंट्रोल रखना समझदारी है। आपको पिछले इन्वेस्टमेंट से भी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। यह आपको स्टॉक और ट्रेड सहित भविष्य के इन्वेस्टमेंट के लिए लुभाएगा। परिवार में कुछ महिलाएं प्रॉपर्टी को लेकर बहस में पड़ सकती हैं। आप सभी पेंडिंग अमाउंट भी चुका सकते हैं और बैंक लोन भी मिल सकता है।

वृषभ राशि के लिए आज का स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा? आज अपनी सेहत का ध्यान रखें। आज के दिन दोपहर के टाइम में छोटी-मोटी परेशानियां हो सकती हैं, खासकर फेफड़ों या छाती से जुड़ी। हेल्दी डाइट लें और काम, प्यार और लाइफ के दूसरे पहलुओं के स्ट्रेस से बचें। आपको छोटी-मोटी चोट भी लग सकती है। आज के दिन आप गीली जगह पर चलते समय सावधानी बरतें, जो लोग तंबाकू और शराब दोनों छोड़ना चाह रहे हैं, वे आज का दिन चुन सकते हैं।