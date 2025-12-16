Hindustan Hindi News
वृषभ राशिफल 17 दिसंबर: वृषभ राशि पैसे के मामले में आपका दिन बेहद लाभकारी, ऑफिस में इन लोगों के साथ रखें अच्छा व्यवहार

संक्षेप:

Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 17 December 2025: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।

Dec 16, 2025 09:33 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Aaj ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today 17 December 2025, वृषभ राशिफल 17 दिसंबर 2025: लव रिलेशनशिप में ईमानदार रहें। अपनी प्रोफेशनल काबिलियत साबित करने के मौके ढूंढें। आपकी मजबूत फाइनेंशियल सिचूऐशन समझदारी भरे निवेश को पक्का करती है। आपको अपनी लाइफस्टाइल को लेकर सावधान रहने की जरूरत है।

वृषभ राशि पैसे के मामले में आपका दिन बेहद लाभकारी, ऑफिस में इन लोगों के साथ रखें अच्छा व्यवहार- पढ़ें पूरा राशिफल

वृषभ लव लाइफ: आज आप अपने लवर के साथ ज्यादा समय बिताकर खुश रहेंगे। बातचीत में खुले रहें, और इससे लव अफेयर की ज्यादातर परेशानियां सॉल्व हो जाएंगी। अगर आपको पहले से कोई परेशानी थी, तो आज उन्हें ठीक करने का समय है। कुछ रिश्ते टॉक्सिक हो सकते हैं। यह भी अच्छा है कि आप अपनी राय लवर पर न थोपें। आप आज शादी के बारे में भी सोच सकते हैं, और अपने माता-पिता से इजाजत ले सकते हैं। मैरिड लोगों को कैज़ुअल हुक-अप से दूरी बनाए रखनी चाहिए क्योंकि उनके पार्टनर को आज इसका पता चल सकता है।

करियर राशिफल: ऑफिस में अहंकार दिखाने से बचें। आपको किसी सीनियर के साथ मुद्दों को सुलझाने के लिए तैयार रहना चाहिए। कुछ कॉपीराइटर, ग्राफिक डिजाइनर, एसईओ, मीडिया पर्सन, शेफ और आर्किटेक्ट को आज अपनी काबिलियत साबित करने के मौके मिल सकते हैं। टाइट डेडलाइन से आपकी प्रोडक्टिविटी पर असर नहीं पड़ना चाहिए। विदेशी प्रोजेक्ट लेते समय सावधान रहें, क्योंकि पहले प्रयास में नतीजा पॉजिटिव नहीं हो सकता है। टीम को भरोसे में लें और पक्का करें कि आप सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें। स्टूडेंट्स भी आज सभी परीक्षाएं पास कर सकते हैं।

फाइनेंशियल राशिफल: पैसे के मामले में आपका दिन प्रोडक्टिव रहेगा। जैसे-जैसे धन आएगा, समझदारी भरे निवेश प्लान पर विचार करें। आपको चैरिटी के लिए पैसे दान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कुछ महिलाएं प्रॉपर्टी से जुड़े पारिवारिक मुद्दे को सॉल्व करेंगी। आज किसी दोस्त या भाई-बहन से जुड़े वित्तीय मुद्दे को सुलझाने के लिए भी अच्छा दिन है। बिजनेसमैन को फंड से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन कोई क्लाइंट या पार्टनर इसमें बहुत मदद कर सकता है।

सेहत राशिफल: ऑफिस और पर्सनल लाइफ के बीच सही संतुलन बनाए रखें। अच्छे स्वास्थ्य के बावजूद, कुछ महिलाओं को वायरल बुखार और खांसी से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं जिन्हें ठीक करने की जरूरत है। आज अच्छी नींद लें और हेल्दी खाना खाएं। कुछ दिक्कतें दिल या किडनी की बीमारियों वाले लोगों को प्रभावित कर सकती हैं। बच्चों को मुंह से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। दोपहर के दौरान पेट से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं।

