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वृषभ राशिफल 17 अगस्त: वृषभ राशि आज दोपहर बाद खर्च पर फोकस रखें, पढ़ें Taurus Horoscope

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 17 August 2026: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।

Aaj ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today 17 August 2026 future predictions
आज का वृषभ राशिफल

Aaj ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today 17 August 2026, वृषभ राशिफल 17 अगस्त: सुबह का समय अपेक्षाकृत हल्का और रचनात्मक रह सकता है। मन अपनी पसंद के काम, शौक, बच्चों, पढ़ाई या किसी खास योजना की तरफ जाएगा। जो लोग कई दिनों से किसी बात को लेकर उत्साह खोज रहे थे, उन्हें शुरुआत में थोड़ी चमक महसूस हो सकती है। किसी प्रिय व्यक्ति से अच्छी बात भी मन को सुकून दे सकती है। दिन के पहले हिस्से में निर्णय लेने की समझ अच्छी रहेगी, इसलिए रचनात्मक या व्यवसायिक सोच का उपयोग करें। बाद का हिस्सा थोड़ा व्यावहारिक और मेहनत वाला होगा। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, काम की सूची, जिम्मेदारियां और छोटे छोटे विवरण अधिक ध्यान मांगेंगे। चंद्रमा का यह बदलाव आपको आनंद से अनुशासन की तरफ ले जाएगा। शुक्र आपके पक्ष में होने से समझदारी बनी रहेगी, जबकि सूर्य, बुध और गुरु प्रयास के भाव में होकर बातचीत, नेटवर्क और योजना को मजबूत कर रहे हैं। कुल मिलाकर दिन अच्छा है, बस शाम तक अपनी ऊर्जा को सही दिशा देनी होगी।

वृषभ राशिफल 17 अगस्त: वृषभ राशि आज दोपहर बाद खर्च पर फोकस रखें, पढ़ें Taurus Horoscope

लव राशिफल

दिल के मामलों में दिन की शुरुआत अच्छी कही जा सकती है। प्रेम संबंध में गर्मजोशी, अपनापन और हल्की रोमांटिक भावना बनी रहेगी। जो लोग किसी को पसंद करते हैं, वे सहज ढंग से बात शुरू कर सकते हैं। विवाहित लोगों के लिए भी सुबह का समय मीठा रहेगा। हालांकि बाद के हिस्से में काम या थकान के कारण लहजा थोड़ा औपचारिक हो सकता है। साथी से छोटी बात पर नुक्ताचीनी न करें। बच्चों या परिवार के किसी युवा सदस्य से खुशी मिल सकती है। रिश्तों में भागीदारी तभी टिकेगी जब आप सुनने का संतुलन बनाए रखें।

करियर राशिफल

छात्रों के लिए यह दिन खास तौर पर उपयोगी है। पहले हिस्से में पढ़ाई में रुचि, याददाश्त और विषय को समझने की इच्छा बढ़ सकती है। रचनात्मक विषय, प्रोजेक्ट, डिजाइन, लेखन या प्रस्तुति से जुड़े काम अच्छा परिणाम दे सकते हैं। कारोबार करने वालों के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने का समय बन सकता है, बशर्ते गणना साफ हो। नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सामान्य से थोड़ा बेहतर रहेगा। दोपहर के बाद फोकस बदलकर कार्यकुशलता, समय सीमा और डेली टास्क पर आ जाएगा। किसी फाइल, डाटा, रिपोर्ट या प्रक्रिया में सुधार करने का मौका मिलेगा। राहु करियर क्षेत्र में सक्रियता दे रहा है, इसलिए बड़ी सोच अच्छी है, पर अंतिम निर्णय से पहले बारीकियां देख लें।

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धन राशिफल

वित्तीय पक्ष संतुलित दिखता है। पहले हिस्से में लाभ की संभावना वाले विचार मन में आ सकते हैं, लेकिन किसी भी निवेश को केवल उत्साह के भरोसे न छोड़ें। जोखिम वाले विकल्पों में पूरी जांच जरूरी है। दोपहर के बाद खर्च और आय का हिसाब अधिक साफ दिखाई देगा। पुराने बिल, दैनंदिन जरूरतें और छोटी भुगतान जिम्मेदारियां सामने आ सकती हैं। धन की स्थिति संभली रहेगी, क्योंकि मेहनत और समझदारी दोनों साथ हैं। अचानक खर्च से घबराने की जरूरत नहीं, बस लिखित योजना रखें।

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सेहत राशिफल

तंदुरुस्ती का स्तर अच्छा रहेगा और शरीर में सक्रियता बनी रह सकती है। सुबह आप ज्यादा हल्का और उत्साहित महसूस कर सकते हैं। बाद के हिस्से में काम की अधिकता से थकान या रूटीन का दबाव बढ़ सकता है। भोजन समय पर लें। मीठा या तला हुआ ज्यादा न लें। यदि देर से सोने की आदत चल रही है तो शाम से ही शरीर को आराम मोड में लाएं। थोड़ी वॉक और पर्याप्त पानी फायदेमंद रहेगा।

आज की सलाह: उत्साह में फैसला लें, पर कागज, समय और खर्च का हिसाब जरूर जांचें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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