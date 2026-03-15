वृषभ राशिफल 16 मार्च: आज धन के मामले में सावधान रहें, मिलेगी खुशखबरी
Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 16 March 2026: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।
Aaj ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today 16 March 2026, वृषभ राशिफल 16 मार्च 2026: आज प्यार के अलग-अलग पहलुओं को समझने की कोशिश करें। आज के दिन आपको अपने काम में भी सफलता मिलेगी। फाइनेंशियल रूप से आप मजबूत सिचूऐशन में रहेंगे, लेकिन सेहत से जुड़ी कुछ परेशानियां हो सकती हैं। आज के दिन आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। जो लोग सिंगल हैं, उन्हें प्यार मिल सकता है। ऑफिस में अपनी काबिलियत साबित करने के लिए नई जिम्मेदारियां लें। आज के दिन आपको धन लाभ भी होगा।
वृषभ राशि वालों का आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?
अपने पार्टनर के साथ समय बिताते समय कड़वी बातें कहने से बचें। अपने रिश्ते में अपनी भावनाओं को खुलकर जाहिर करें। इससे आपका पार्टनर खुश रहेगा। किसी हिल स्टेशन पर छुट्टी मनाने का प्लान बना सकते हैं। इससे आपका रिश्ता और भी अधिक मजबूत होगा। जो महिला जातक सिंगल हैं और किसी पार्टी या ऑफिशियल इवेंट में जा रही हैं, उन्हें शादी का प्रपोजल मिल सकता है। आज का दिन अपने माता-पिता के सपोर्ट से अपने रिश्ते को अगले पड़ाव पर ले जाने के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। अपने रिलेशन पर बाहर के लोगों के असर से सावधान रहें। कुछ महिलाओं को आज खुशखबरी भी मिल सकती है।
वृषभ राशि वालों का आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?
आज के दिन आपके सामने नए-नए काम आ सकते हैं। हर उस जिम्मेदारी को खुशी-खुशी निभाएं, जिससे आपकी प्रोफेशनल प्रोफाइल और भी बेहतर हो सके। आज आपको फाइनेंस, सेल्स, म्यूजिक, भाषा और डिजाइन जैसे क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा दिखाने के कई मौके मिल सकते हैं। इससे आप अपने क्लाइंट्स को प्रभावित कर पाएंगे या फिर जॉब इंटरव्यू में सफल हो पाएंगे। कुछ प्रोफेशनल्स आज ऐसी परीक्षाएं भी पास कर सकते हैं, जिसके बाद उन्हें प्रमोशन मिल सकता है। व्यापारियों को सरकारी नीतियों से जुड़ी कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, जिन्हें सुलझाने के लिए उन्हें अधिकारियों से तुरंत बात करनी पड़ सकती है। जो लोग बिजनेस करते हैं, वे अपने काम को नए क्षेत्रों में फैलाने के बारे में भी सोच सकते हैं।
वृषभ राशि वालों का आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?
आज के दिन आपके पास धन आएगा। आज आपको अचानक होने वाले खर्चों को लेकर सावधान रहना होगा। कुछ ऐसी सिचूऐशन भी आ सकती है, जब आपको अपने भाई-बहन या दोस्तों पर पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं, खासकर उनकी सेहत से जुड़ी जरूरतों के लिए। अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो किसी एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। आज के दिन का सुबह का टाइम इलेक्ट्रॉनिक सामान या घर खरीदने के लिए बहुत शुभ होगा।
वृषभ राशि वालों का आज का हेल्थ राशिफल कैसा रहेगा?
आज के दिन आपको सेहत से जुड़ी कुछ छोटी-मोटी परेशानियां हो सकती हैं। आंखों और नाक से जुड़ी कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। बच्चों को भी त्वचा पर इन्फेक्शन हो सकता है। महिलाओं को पेट से जुड़ी कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। आपको अपने खान-पान में ऑयल और चीनी का इस्तेमाल कम करना होगा। जो लोग किचन में काम करते हैं, उन्हें आज के दिन सुबह के टाइम में छोटे-मोटे कट या जलने की चोट लग सकती है।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
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