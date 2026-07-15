वृषभ राशिफल 16 जुलाई: वृषभ राशि आज उत्साह में न लें धन से जुड़ा फैसला, पढ़ें आज का राशिफल

वृषभ राशिफल 16 जुलाई: वृषभ राशि आज उत्साह में न लें धन से जुड़ा फैसला, पढ़ें आज का राशिफल
Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 16 July 2026: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।
Aaj ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today 16 July 2026, वृषभ राशिफल 16 जुलाई: शुरुआती घंटों में भागदौड़, छोटे काम, फोन कॉल, संदेश, पड़ोस या भाई बहन से जुड़ी बातों में समय जा सकता है। दिन मेहनत वाला रहेगा और इसी वजह से मन थोड़ा बेचैन भी हो सकता है। कई काम एक साथ पकड़ने की आदत टेंशन बढ़ा सकती है, इसलिए एक समय में एक ही काम करें। किसी पुराने परिचित से अचानक संपर्क हो सकता है। पड़ोसियों या आसपास के लोगों के साथ संबंधों में सुधार के संकेत हैं। कोई छोटा निमंत्रण, मिलना जुलना या आसपास के किसी आयोजन में शामिल होने का मौका भी बन सकता है। दिन बढ़ने पर ध्यान घर, आराम और निजी दायरे की तरफ मुड़ेगा। शाम के समय बाहर की दौड़ कम करके घर पर रहना ज्यादा अच्छा लगेगा। चंद्रमा का यह बदलाव बताता है कि पहले हिस्से में संवाद और दौड़धूप रहेगी, जबकि बाद का हिस्सा मन को ठहराव देगा। मंगल आपकी राशि में है, इसलिए ऊर्जा तो भरपूर है, पर यही ऊर्जा अगर बेचैनी बन जाए तो चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है।
वृषभ राशि आज उत्साह में न लें धन से जुड़ा फैसला, पढ़ें आज का राशिफल
लव राशिफल
रिश्तों में बात करने का तरीका बहुत मायने रखेगा। सुबह के समय आप अपनी बात सीधी कहेंगे, लेकिन लहजा थोड़ा सख्त हो सकता है। साथी या करीबी व्यक्ति आपकी बात का मतलब समझ ले, इसके लिए आवाज नरम रखें। दोस्ती का नया दरवाजा खुल सकता है, खासकर किसी पड़ोसी, सहकर्मी या पुराने परिचय के जरिए। दिन के दूसरे हिस्से में भावनाएं गहरी होंगी और घर का माहौल रिश्तों को सहारा देगा। परिवार के साथ बैठकर खाना, पुरानी बातों पर हंसना या किसी छोटी योजना पर चर्चा करना अच्छा रहेगा। जिन लोगों के रिश्ते में दूरी चली रही थी, वे शाम को ज्यादा सहज महसूस करेंगे। दिखावे से ज्यादा भरोसा और उपस्थित रहना आज महत्वपूर्ण है।
करियर राशिफल
काम का दबाव रहेगा और मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ सकती है। छोटे लक्ष्य बनाकर चलेंगे तो दिन संभल जाएगा। सुबह के समय ईमेल, दस्तावेज, कॉल, प्रेजेंटेशन या यात्रा जैसे काम सामने आ सकते हैं। बुध की वक्री चाल के कारण सूचना में गड़बड़ी, देरी या गलतफहमी हो सकती है, इसलिए सुनकर मानने के बजाय दोबारा जांच लें। विद्यार्थियों के लिए रिवीजन, नोट्स व्यवस्थित करना और लिखकर अभ्यास करना उपयोगी रहेगा। दिन के बाद वाले हिस्से में घर से काम करने वालों या शांत माहौल में पढ़ने वालों को अधिक सुविधा मिलेगी। करियर में आज चमक से ज्यादा धैर्य और निरंतरता काम आएगी। वरिष्ठों के साथ बात करते समय जल्दबाजी से बचें। जो बात लिखित में चाहिए, उसे स्पष्ट रूप से ले लें।
धन राशिफल
पैसों को लेकर दिन सामान्य से थोड़ा सक्रिय रह सकता है। छोटी दूरी की यात्रा, वाहन, संचार, खाने पीने या घर के उपयोग की चीजों पर खर्च हो सकता है। निवेश का फैसला केवल उत्साह में न लें। बाद के हिस्से में घर या परिवार के लिए कुछ खरीदने का मन बन सकता है। जरूरी और आरामदायक खर्च के बीच फर्क करें। आय बनी रह सकती है, लेकिन पैसे को कई दिशाओं में फैलाने से बचें। अगर किसी को उधार देना हो, तो शर्तें साफ रखें।
सेहत राशिफल
ऊर्जा अच्छी है, पर बेचैनी और जल्दबाजी से शरीर जल्दी थक सकता है। बाहर का खाना, अनियमित समय या पानी कम पीना दिक्कत दे सकता है। वाहन चलाते समय ध्यान भटकने न दें। दिन के पहले हिस्से में मानसिक भागदौड़ ज्यादा रहेगी, इसलिए छोटे ब्रेक लेते रहें। शाम को घर पर सादा खाना, हल्की स्ट्रेचिंग और स्क्रीन से दूरी आपको बेहतर महसूस करा सकती है।
आज की सलाह: तेजी कम रखें, बात साफ रखें और शरीर को बिना वजह ज्यादा न थकाएं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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