Aaj ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today 16 January 2026
वृषभ राशिफल 16 जनवरी: वृषभ राशि आज पैसे से जुड़ी समस्या सुलझाएं, ऑफिस में रहें अलर्ट

वृषभ राशिफल 16 जनवरी: वृषभ राशि आज पैसे से जुड़ी समस्या सुलझाएं, ऑफिस में रहें अलर्ट

संक्षेप:

Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 16 January 2026: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।

Jan 15, 2026 08:41 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Aaj ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today 16 January 2026, वृषभ राशिफल 16 जनवरी 2026: प्यार और नौकरी दोनों मामलों में ईमानदार रहें। आर्थिक समृद्धि आपको समझदारी से पैसे खर्च करने की इजाजत देती है। आज अपनी सेहत पर नजर रखें। उन सभी चीजों से बचें, जो आपकी लव लाइफ को खराब कर सकती हैं। प्रोफेशनल चुनौतियों को कॉन्फिडेंस के साथ संभालें। आर्थिक रूप से आप ठीक हैं, लेकिन आज सेहत में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं।

वृषभ राशि आज पैसे से जुड़ी समस्या सुलझाएं, ऑफिस में रहें अलर्ट

वृषभ राशि का आज का लव राशिफल: रिश्ते में ज्यादा बातचीत की जरूरत है। आपको अपने पार्टनर के लिए समय निकालने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसे मौके भी आएंगे, जब आपका पार्टनर जिद्दी हो सकता है। इससे आज थोड़ी कहा-सुनी हो सकती है। आज दोपहर में पार्टनर को गिफ्ट्स से सरप्राइज देने के बारे में सोचें। शादी के बारे में बात करने के लिए लंबी नाइट ड्राइव एक अच्छा ऑप्शन है। जो लोग सिंगल हैं, वे अपने एक्स-लवर के साथ असहमति सुलझने के बाद पुराने लव अफेयर में वापस जा सकते हैं।

वृषभ राशि का आज का करियर राशिफल: आज आपको अपने काम को लेकर सावधान रहना चाहिए। कुछ नई जिम्मेदारियां आएंगी। नौकरी में ईमानदार रहना बहुत जरूरी है। आपको कम डेडलाइन वाले नए काम करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। एक अच्छे बिजनेस डेवलपर को आज नए आइडिया भी लाने चाहिए। सरकारी कर्मचारियों पर नैतिकता से भटकने का दबाव हो सकता है। व्यापारियों को अधिकारियों के साथ लाइसेंसिंग से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, जिन्हें तुरंत सॉल्व करने की जरूरत है। प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।

वृषभ राशि का आज का फाइनेंशियल राशिफल: आज समृद्धि का आगमन होगा। आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और यहां तक कि गाड़ी खरीदने के लिए भी अच्छी स्थिति में हैं। कुछ महिलाओं को प्रॉपर्टी का एक हिस्सा विरासत में मिलेगा। आप शेयर मार्केट में भी निवेश कर सकते हैं। आज किसी दोस्त या भाई-बहन के साथ पैसे से जुड़ी समस्या को सुलझाने के लिए भी अच्छा दिन है। सीनियर लोग सुबह में बच्चों के बीच धन के बंटवारे पर विचार कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योर विदेशी प्रमोटरों के जरिए फंड जुटाने में सफल होंगे।

वृषभ राशि का आज का सेहत राशिफल: आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। आप आज जंक फूड्स के सेवन से बचें और इसके बजाय प्रोटीन और विटामिन से भरपूर हेल्दी खाना खाएं। घर पर ज्यादा समय बिताएं और इससे आपको प्रोफेशनल तनाव को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। सीने से जुड़ी समस्याओं वाले उम्रदराज लोगों को दिन बढ़ने के साथ दिक्कतें हो सकती हैं। कुछ लोगों को नींद से जुड़ी समस्याओं या बदन दर्द की शिकायत हो सकती है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल:djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
