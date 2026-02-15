Hindustan Hindi News
वृषभ राशिफल 16 फरवरी: वृषभ राशि वालों आज ऑफिस में प्रमोशन या सैलरी बढ़ने के योग, पढ़ें राशिफल

Feb 15, 2026 09:31 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 16 February 2026: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।

Aaj ka Vrishabh Rashifal, Taurus Horoscope Today 16 February 2026, वृषभ राशिफल 16 फरवरी 2026: आज के दिन रोमांटिक रहें। इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने लवर के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। अपना प्रोफेशनल परफॉर्मेंस जारी रखें, जिससे आपके करियर में सफलता मिलेगी। पैसे का सावधानी से इस्तेमाल करें। आज के दिन आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। आज के दिन लव लाइफ में सरप्राइज भरे कई मोमेंट मिल्स सकते हैं। ऑफिस में नए काम करें, जो प्रोफेशनल मेहनत को भी साबित कर सकते हैं। कोई फाइनेंशियल दिक्कत नहीं आएगी।

वृषभ राशि के लिए आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?

आज के दिन रिश्ते में एटीट्यूड को लेकर उतार-चढ़ाव महसूस कर सकते हैं। आपको आज अपने पार्टनर के साथ बैठने और पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों कामों में उनका सपोर्ट करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपका पार्टनर रोमांटिक अप्रोच पसंद कर सकता है, और आपको भी प्यार के मामले में एक्सप्रेसिव होना चाहिए। महिलाएं अपने माता-पिता के साथ लव अफेयर के बारे में बात करने के लिए आज का दिन चुन सकती हैं। एक्स-लवर के दखल को लेकर भी छोटी-मोटी दिक्कतें हो सकती हैं। आज के दिन रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए आपको इससे बचना चाहिए।

वृषभ राशि के लिए आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?

आपको टाइट डेडलाइन वाले कामों के रूप में आज के दिन चैलेंज की उम्मीद करनी चाहिए। आज आप एक्स्ट्रा घंटे काम कर सकते हैं। ऐसे प्रोजेक्ट्स से जुड़ी छोटी-मोटी परेशानी भी होगी, जिनमें क्लाइंट्स से अनरियलिस्टिक उम्मीदें हो सकती हैं। इस मसले को सुलझाने के लिए अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल करें। जो लोग एकेडमिक, लीगल, गवर्नमेंट, कंटेंट, बैंकिंग, इंजीनियरिंग और ट्रैवल प्रोफाइल में हैं, उन्हें प्रमोशन के मौके मिल सकते हैं। बिजनेसमैन भी आज कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए चुन सकते हैं। स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स पर ज्यादा फोकस करना चाहिए।

वृषभ राशि के लिए आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?

आज के दिन धन का मामला आपके साथ रहेगा। इससे आपको स्टॉक मार्केट में स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करने में मदद मिलेगी। आपको ऑफिस में प्रमोशन या सैलरी में बढ़ोतरी भी मिल सकती है, जिससे बैंक बैलेंस बेहतर हो सकता है। इससे लाइफस्टाइल में भी सुधार होगा। आज के दिन का दोपहर का टाइम चैरिटी के लिए अच्छा है। परिवार में किसी मेडिकल इमरजेंसी के कारण भी आपको बड़ी रकम खर्च करनी पड़ सकती है।

वृषभ राशि के लिए आज का हेल्थ राशिफल कैसा रहेगा?

कोई गंभीर मेडिकल प्रॉब्लम आज के दिन आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। जिन लोगों को दिल की बीमारी की हिस्ट्री रही है, उन्हें मेडिकल अटेंशन की जरूरत होगी। बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने से बचें, क्योंकि इससे बार-बार सिरदर्द और साइनस की प्रॉब्लम हो सकती है। आज के दिन आपको अपने खान-पान का भी ध्यान रखना चाहिए। आज आंखों में इंफेक्शन हो सकता है। जिन लोगों को नींद या सांस लेने में प्रॉब्लम है, उन्हें मेडिकल अटेंशन की जरूरत होगी।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
