वृषभ राशिफल 16 दिसंबर: वृषभ राशि वाले पैसों के मामले में सावधान रहें, रंगे हाथों पकड़े जाएंगे आज

संक्षेप: Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 16 December 2025: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।

Aaj ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today 16 December 2025, वृषभ राशिफल 16 दिसंबर 2025: प्यार के मामले में अहंकार को बाधा न बनने दें। ऑफिस में स्मार्ट रहें, और आपको अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे। आपको खर्च के बारे में सावधान रहना चाहिए। सेहत पर भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।

वृषभ लव लाइफ: आज प्रपोज करने के लिए अच्छा दिन रहेगा। कुछ लोगों को जवाब भी पॉजिटिव मिलेगा। साथ में ज्यादा से ज्यादा समय बिताने के बारे में सोचें, लेकिन ऐसी फालतू बातचीत से बचें, जो आपके पार्टनर को दुख पहुंचा सकती है। फाइनेंस, अहंकार और पिछले रिलेशन के बारे में फालतू की बातों से बचें। आपको आज जीना है और लाइफ का आनंद लेना है। माता-पिता के सपोर्ट से कुछ रिलेशनशिप में पॉजिटिव मोड़ आ सकता है। मैरिड पुरुषों को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से दूर रहना चाहिए, क्योंकि शाम को उनकी पत्नी उन्हें रंगे हाथों पकड़ सकती है।

करियर राशिफल: आपकी मजबूत परफॉर्मेंस पॉजिटिव नतीजे दे सकती है लेकिन इससे जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं। सेल्स और मार्केटिंग प्रोफेशनल्स को अपने टारगेट पूरे करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जबकि फाइनेंस और मैनेजमेंट की भूमिका निभाने वाले लोगों को काम की जगह पर आलोचना का सामना करना पड़ सकता है। सवालों के जवाब देने के लिए आपको क्लाइंट के ऑफिस जाना पड़ सकता है। अगर आप नोटिस पीरियड पर हैं, तो अपनी प्रोफेशनल यात्रा में उत्साहजनक बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं। बिजनेसमैन को अधिकारियों के साथ असहमति का अनुभव हो सकता है, दिन खत्म होने से पहले इन मुद्दों को सॉल्व करना महत्वपूर्ण है।

फाइनेंशियल राशिफल: खर्च के बारे में सावधान रहें। अप्रत्याशित खर्च आ सकते हैं, और लग्जरी शॉपिंग से दूर रहना समझदारी है। आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीद सकते हैं। संपत्ति को लेकर किसी भाई-बहन से आपका विवाद हो सकता है। आज बिजनेस पार्टनर के साथ सभी धन से जुड़े मुद्दों को सुलझा लेना अच्छा रहेगा। कुछ महिलाओं को संपत्ति विरासत में मिल सकती है, जबकि आपको किसी को बड़ी रकम उधार नहीं देनी चाहिए। कुछ बिजनेसमैन भी व्यापार विस्तार के लिए फंड जुटाने में सफल होंगे।

सेहत राशिफल: यह महत्वपूर्ण है कि प्रोफेशनल तनाव को घर न लाया जाए। प्रियजनों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने को प्राथमिकता दें। अगर आज आपकी यात्रा पर जाने की योजना है, तो सुनिश्चित करें कि आप सभी दवाएं समय पर लें। हड्डियों से संबंधित संभावित समस्याओं के प्रति सावधान रहें, और फेफड़ों या छाती से संबंधित समस्याओं पर नजर रखें। कुछ महिलाओं को त्वचा में संक्रमण हो सकता है। कुछ बच्चों को दृष्टि संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। शाम के समय दोपहिया वाहन चलाते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ