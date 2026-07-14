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वृषभ राशिफल 15 जुलाई: वृषभ राशि आज कमाई को बढ़ाने के लिए करें सिर्फ 1 काम, पढ़ें आज का राशिफल

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 15 July 2026: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।

वृषभ राशिफल 15 जुलाई: वृषभ राशि आज कमाई को बढ़ाने के लिए करें सिर्फ 1 काम, पढ़ें आज का राशिफल

Aaj ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today 15 July 2026, वृषभ राशिफल 15 जुलाई: दिन व्यस्त भी रहेगा और भीतर से थोड़ा बेचैन भी कर सकता है। मन में एक साथ कई बातें चलेंगी, इसलिए कभी जोश और कभी आलस महसूस हो सकता है। आपके भीतर निर्णय लेने की ताकत बढ़ी हुई है, क्योंकि मंगल आपकी राशि में हिम्मत दे रहा है। फिर भी हर बात में तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचना होगा। चंद्रमा का प्रभाव प्रयास बढ़ाता है, इसलिए छोटी दूरी की दौड़भाग, फोन कॉल, संदेश, दस्तावेज या भाई-बहनों से बातचीत बढ़ सकती है। जो काम आप टालते आ रहे थे, उनमें आगे बढ़ने का सही समय बन रहा है। आत्मविश्वास अच्छा रहेगा, पर उसे जिद में न बदलें। अपने विचारों को साफ ढंग से रखना फायदेमंद रहेगा। घर के माहौल को हल्का रखने की कोशिश करें। दिन के दूसरे हिस्से में व्यस्तता के बीच कुछ अच्छी खबर या काम की प्रगति मिल सकती है। जितनी मेहनत करेंगे, उतना ही ठोस परिणाम दिखेगा। आराम की कमी से चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है, इसलिए छोटे विराम लेते रहें।

वृषभ राशि आज कमाई को बढ़ाने के लिए करें सिर्फ 1 काम, पढ़ें आज का राशिफल

लव राशिफल

दांपत्य और प्रेम संबंधों में स्थिति सामान्य रहेगी। बहुत ज्यादा उम्मीद या बहुत ज्यादा शिकायत, दोनों से दूरी रखें। आपका लहजा आज असरदार रहेगा, इसलिए हल्की बात भी साथी को बड़ी लग सकती है। जो लोग परिवार और काम के बीच उलझे हैं, उन्हें साथी को समय का भरोसा देना चाहिए। बच्चों की ओर से संतोष मिल सकता है। उनकी पढ़ाई, उपलब्धि या व्यवहार पर खुशी हो सकती है। अविवाहित लोगों के लिए बातचीत सहज रहेगी, लेकिन जल्द निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं होगा। नरमी और धैर्य रिश्तों को बेहतर बनाएंगे।

करियर राशिफल

काम के मामले में मेहनत के बिना बात नहीं बनेगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि मेहनत का असर साफ दिख सकता है। चंद्रमा तीसरे भाव के प्रभाव से पहल करवाएगा, इसलिए नया प्रोजेक्ट, प्रेजेंटेशन, मार्केटिंग, सेल्स, लेखन, मीडिया या कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों के लिए दिन उपयोगी रह सकता है। छात्रों के लिए यह फोकस का दिन है। जिस लक्ष्य को कठिन मान रहे थे, उसमें पकड़ बन सकती है। किसी सहपाठी या शिक्षक की बात काम की साबित होगी। करियर में साहसिक निर्णय लिया है तो अब उसे पूरा करने के लिए अनुशासन भी रखना होगा। छोटे कामों को हल्का न लें। वही आगे चलकर बड़ी प्रगति की नींव बनेंगे।

धन राशिफल

आर्थिक पक्ष मेहनत से जुड़ा रहेगा। जितना प्रयास, उतना लाभ का संकेत है। अचानक लाभ की उम्मीद रखने के बजाय नियमित आय और काम से मिलने वाली रकम पर ध्यान दें। बोलचाल के कारण पैसों का कोई छोटा मामला उलझ सकता है, इसलिए भुगतान, उधार या वादे साफ रखें। घरेलू सुविधा पर खर्च संभव है। बजट बनाकर चलेंगे तो स्थिति नियंत्रण में रहेगी। कमाई को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त काम या नई जिम्मेदारी पर विचार कर सकते हैं।

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सेहत राशिफल

बेचैनी, आलस और ओवरथिंकिंग साथ-साथ चल सकते हैं। शरीर से ज्यादा मन को आराम की जरूरत है। बहुत देर तक फोन या स्क्रीन पर रहने से थकान बढ़ सकती है। हल्की स्ट्रेचिंग, छोटी वॉक और समय पर पानी पीना जरूरी रहेगा। भोजन छोड़कर काम न करें। ऊर्जा ठीक रहेगी, पर उसे सही दिशा में लगाना होगा। रात में जल्दी आराम करें तो अगला दिन बेहतर रहेगा।

आज की सलाह: साहस रखें, पर हर फैसले के साथ धैर्य और तैयारी भी जोड़ें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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