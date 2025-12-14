Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
वृषभ राशिफल 15 दिसंबर: वृषभ राशि आज पैसों का रिस्क कम करने के लिए जरूर करें ये काम, प्लान में बदलाव करने से बचें

वृषभ राशिफल 15 दिसंबर: वृषभ राशि आज पैसों का रिस्क कम करने के लिए जरूर करें ये काम, प्लान में बदलाव करने से बचें

संक्षेप:

Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 15 December 2025: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।

Dec 14, 2025 08:20 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Aaj ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today 15 December 2025, वृषभ राशिफल 15 दिसंबर 2025: शांत एनर्जी आपको काम पूरे करने और ध्यान से योजना बनाने में मदद करती है। बड़े कामों को छोटे-छोटे स्टेप्स में बांटें। आसान रूटीन फॉलो करें। जब मदद की जरूरत हो तो मदद मांगें। समय और मेहनत में छोटी-छोटी बचत पर ध्यान दें। शांत धैर्य विश्वास बनाता है। सावधानी भरे चुनाव हर दिन प्रगति लेकर आते हैं।

वृषभ लव लाइफ: आज ध्यान और छोटे-छोटे कामों से रोमांस बढ़ेगा। अपने पार्टनर या नए दोस्त से ईमानदारी से बात करें। तारीफें मायने रखती हैं। दिन के लिए एक शांत योजना शेयर करें या जहां जरूरत हो, वहां प्रैक्टिकल मदद दें। अगर कोई प्रॉब्लम सामने आती है, तो थोड़ा रुकें और ध्यान से जवाब दें। चाय या छोटी सैर जैसी छोटी-छोटी साझा आदतें विश्वास को मजबूत बनाती हैं। आज परंपराओं का सम्मान करें, जिससे आपका कनेक्शन गहरा होगा।

करियर राशिफल: काम पर प्रयास और रूटीन तारीफ दिला सकते हैं। सबसे जरूरी काम से शुरू करें और अगले काम पर जाने से पहले उसे पूरा करें। प्रोसेस के साथ धैर्य रखें और टीम के साथियों को साफ-सुथरे नोट्स दें। आज के दिन एक छोटी नई स्किल सीखना बाद में मदद करेगा। एक प्रैक्टिकल टिप आजमाएं। योजनाओं में जल्दी बदलाव करने से बचें। फैक्ट्स की जांच करें और सलाह भी लें। छोटी-छोटी जीत बड़े अवसर बनाती हैं। रूटीन कामों के माध्यम से ध्यान बनाए रखें और छोटी जीत का जश्न मनाएं।

फाइनेंशियल राशिफल: आज के दिन सेविंग्स के लिए छोटे खर्चों और सब्सक्रिप्शन की जांच करें। बड़ी खरीदारी तब तक टाल दें, जब तक आप विकल्पों की तुलना और चुनाव के बारे में शांत महसूस न कर लें। किसी भी अतिरिक्त कमाई या गिफ्ट का एक छोटा सा हिस्सा सेविंग्स में बचाएं। लेट फीस से बचने और विश्वास बनाए रखने के लिए सभी बिल समय पर चुकाएं। बजट बनने या मैनेज करने में छोटे सावधानी भरे कदम जल्दी, जोखिम भरे दांव से बेहतर काम करते हैं। दैनिक खर्चों को ट्रैक करें और एक आसान बचत लक्ष्य भी बनाएं। आज का दिन संतुलन लाता है।

सेहत राशिफल: आपका शरीर धीमी, हेल्दी आदतों और एक्टिविटी पर अच्छा रिस्पॉन्स दे सकता है। तनाव कम करने के लिए हल्का योग, छोटी सैर, या साधारण स्ट्रेचिंग आजमाएं। गर्म, पौष्टिक भोजन करें और गतिविधियों के बीच पानी पिएं ताकि स्टेबल रहें। बेहतर आराम के लिए नियमित सोने का समय रखें और सोने से पहले स्क्रीन से बचें। अगर आपको तनाव महसूस होता है, तो धीरे-धीरे सांस लें और किसी भरोसेमंद परिवार के सदस्य से बात करें। छोटे सचेत चुनाव, कोमल दिनचर्या, और खुद के प्रति देखभाल आज संतुलन बनाने में मदद करेगी। आज रात अच्छी नींद लें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
