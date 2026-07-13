वृषभ राशिफल 14 जुलाई: वृषभ राशि आज दिखावे में खर्च से बचें, पढ़ें आज का राशिफल

वृषभ राशिफल 14 जुलाई: वृषभ राशि आज दिखावे में खर्च से बचें, पढ़ें आज का राशिफल
Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 14 July 2026: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।
Aaj ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today 14 July 2026, वृषभ राशिफल 14 जुलाई: सुबह से ही काम का दबाव आपको सक्रिय रखेगा, लेकिन भीतर हल्की बेचैनी भी रहेगी कि सब कुछ समय पर कैसे पूरा होगा। दिन के पहले हिस्से में परिवार, पैसे, जरूरी खरीद, भुगतान या किसी वस्तु की व्यवस्था पर ध्यान रहेगा। अपनी बात साफ रखने से फायदा होगा, क्योंकि लोग आपकी बात मानेंगे भी और उस पर प्रतिक्रिया भी देंगे। मंगल आपकी राशि में होने से हिम्मत बनी रहेगी, इसलिए कठिन काम भी उठाने का मन करेगा। छोटे भाई बहन या करीबी सहयोग से आत्मविश्वास बढ़ सकता है। दिन बढ़ने पर फोकस बातचीत, दौड़धूप, दस्तावेज और छोटे सफर पर जा सकता है। कोई निर्णय साहस से लेना पड़ सकता है, पर धैर्य साथ रखें। मेहनत का रास्ता ही सही रहेगा। दोपहर के बाद संपर्क बढ़ेंगे और मन भी थोड़ा हल्का होगा। अगर किसी काम में देर चल रही है तो शाम तक उसका रास्ता साफ दिखने लगेगा। अपनी ऊर्जा को बहस में नहीं, काम में लगाना बेहतर रहेगा।
वृषभ राशि आज दिखावे में खर्च से बचें, पढ़ें आज का राशिफल
लव राशिफल
जीवनसाथी या प्रिय व्यक्ति के साथ सामान्य रूप से सहयोग बना रहेगा। पहले हिस्से में खर्च, घर की जरूरत या परिवार के किसी मुद्दे पर बात हो सकती है। लहजा नरम रखें तो छोटी बात बड़े तनाव में नहीं बदलेगी। जिन लोगों के रिश्ते में कुछ दूरी रही है, वे दिन के बाद वाले हिस्से में खुलकर बात कर पाएंगे। संदेश, कॉल या छोटी मुलाकात से मन की गलतफहमियां कम हो सकती हैं। बच्चों से जुड़ी खबर संतोष दे सकती है या उनकी प्रगति देखकर खुशी मिलेगी। अविवाहित लोगों के लिए किसी परिचित से सहज बातचीत आगे बढ़ सकती है, पर अभी समय लेकर समझना बेहतर रहेगा।
करियर राशिफल
करियर में मेहनत का दिन है। किसी फैसले को लेकर आप अंदर से मजबूत महसूस करेंगे और उसे पूरा करने के लिए अतिरिक्त प्रयास भी करेंगे। पहले हिस्से में वित्त, वेतन, संसाधन या काम की उपयोगिता से जुड़े सवाल उठ सकते हैं। दिन के बाद वाले हिस्से में बातचीत, प्रस्तुति, मेल, कॉल और फॉलोअप बढ़ेंगे। बुध के वक्री असर से कागजी गलती या गलतफहमी की गुंजाइश है, इसलिए लिखित बातों को दोबारा पढ़ें। छात्रों के लिए यह दिन अनुशासन मांगता है। रटने से ज्यादा समझकर पढ़ना मदद करेगा। प्रतियोगी माहौल में धैर्य सबसे बड़ा हथियार रहेगा। जल्द नतीजा न दिखे तो भी मेहनत जारी रखें, क्योंकि प्रगति स्थिर तरीके से बन रही है।
धन राशिफल
पैसा मेहनत से आएगा और उसी के भरोसे आज की योजना बनानी चाहिए। कोई अतिरिक्त आय का रास्ता दिख सकता है, लेकिन वह भी प्रयास मांगता होगा। जल्दबाजी में खरीदारी या केवल दिखावे के लिए खर्च करने से बचें। परिवार की जरूरतें प्राथमिक रहेंगी। अगर किसी भुगतान को बांटकर करना संभव है तो वही तरीका ठीक रहेगा। उधार देने या लेने में साफ शर्त रखना बेहतर रहेगा। शाम के बाद छोटी दूरी या संचार से जुड़े खर्च भी जुड़ सकते हैं।
सेहत राशिफल
ऊर्जा ठीक रहेगी, पर शरीर को जरूरत से ज्यादा धकेलना सही नहीं होगा। सिर में गर्मी, चिड़चिड़ापन या गर्दन कंधों में जकड़न जैसी हल्की परेशानी हो सकती है। समय पर पानी पीना, भोजन न छोड़ना और छोटे ब्रेक लेना जरूरी है। बहुत देर तक एक ही मुद्रा में काम न करें। शाम को हल्की चाल से टहलना मन और शरीर दोनों को राहत देगा।
आज की सलाह: मेहनत पर भरोसा रखें, पैसों और शब्दों दोनों में संयम आपका दिन संभालेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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