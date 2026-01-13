Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aaj ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today 14 January 2026 future predictions
वृषभ राशिफल 14 जनवरी: वृषभ राशि आज पैसों के मामले में सावधानी भरा तरीका अपनाएं

वृषभ राशिफल 14 जनवरी: वृषभ राशि आज पैसों के मामले में सावधानी भरा तरीका अपनाएं

संक्षेप:

Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 14 January 2026: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।

Jan 13, 2026 09:43 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Aaj ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today 14 January 2026, वृषभ राशिफल 14 जनवरी 2026: आप धीरे-धीरे लेकिन पक्के तौर पर आगे बढ़ेंगे। ऐसे काम चुन सकते हैं, जो प्लान को मजबूत करते हैं। फैसला लेने से पहले नोट्स बनाएं और आसान सवाल पूछें। परिवार और दोस्त लगातार सपोर्ट देते हैं। जल्दबाजी में खर्च करने से बचें और छोटे-मोटे सुधार पर ध्यान दें। ईमानदारी से की गई बातचीत प्रॉब्लम्स को सुलझाती है। आज का दिन रोजाना के कामों को शांत और भरोसेमंद बनाए रखने में मदद करेगा। धैर्य और सोच-समझकर सोचने से आप सही फैसले ले सकते हैं। दोस्ताना सपोर्ट मिलेगा। आज के दिन शांति से प्लानिंग, क्लियर कदमों और सोच-समझकर किए गए कामों से छोटी-मोटी दिक्कतों को सॉल्व कर सकते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

वृषभ राशि का आज का लव राशिफल: आज के दिन धैर्य अब आपके रिश्तों में प्रेम बढ़ा सकता है। सुनकर और छोटे-मोटे कामों में मदद करके देखभाल दिखाएं। यह आपके और किसी करीबी के बीच कंफर्ट पैदा करता है। अगर आप सिंगल हैं, तो दोस्ताना जगहों पर बातचीत एक अच्छे कनेक्शन में बदल सकती है। पार्टनर्स एक दूसरे के साथ आसान प्लान शेयर करें और एक-दूसरे की लगातार कोशिशों की तारीफ करें। जब भावनाएं नाजुक हों तो कड़े शब्दों से बचें। सम्मानजनक, शांत तरीका रिश्तों को मजबूत करेगा साथ ही दोनों लोगों को सुरक्षित और मूल्यवान महसूस कराएगा। मुस्कान, धन्यवाद और छोटे-मोटे गिफ्ट्स शेयर करें।

वृषभ राशि का आज का करियर राशिफल: काम पर आपकी आदतें दूसरों को भी प्रभावित करती हैं। विश्वास दिखाने के लिए दूसरा काम शुरू करने से पहले एक काम खत्म करने पर ध्यान दें। किसी सहकर्मी को प्रैक्टिकल मदद दें और आपके टीम वर्क पर ध्यान दिया जाएगा। अगर कोई नया आइडिया आता है, तो उसे धीरे-धीरे टेस्ट करें और सबूत पेश करें ताकि दूसरों को भरोसा हो। अपनी तरक्की का रिकॉर्ड रखें और किसी भरोसेमंद व्यक्ति से फीडबैक लें। लगातार, सावधानी भरी कोशिश अब पहचान के लिए एक शांत मौका खोल सकती है, जो जल्द ही विकास की ओर ले जाएगा।

वृषभ राशि का आज का फाइनेंशियल राशिफल: आज के दिन आपका सावधानी भरा तरीका पैसे के मामलों की रक्षा करेगा। रेगुलर खर्चों की जांच करें और देखें कि छोटी सेविंग्स कहां की जा सकती है। ऐसी चीजें खरीदने से बचें, जो रोमांचक लगती हैं लेकिन गैर-जरूरी हैं। अगर कोई निवेश का सुझाव देता है, तो साफ सवाल पूछें और फैक्ट्स की जांच करें। भविष्य की जरूरतों के लिए किसी भी अतिरिक्त फंड का एक छोटा हिस्सा अलग रखने पर विचार करें।

वृषभ राशि का आज का सेहत राशिफल: आराम और हल्की-फुल्की एक्टिविटी आपको आज हेल्दी महसूस करने में मदद करेगी। मन को शांत करने और शरीर को एक्टिव रखने के लिए सैर, सिंपल स्ट्रेचिंग, या छोटे-छोटे सांस लेने के ब्रेक लें। अक्सर पानी पिएं और एनर्जी को बनाए रखने के लिए पौष्टिक शाकाहारी भोजन चुनें। देर रात भारी स्नैक्स के सेवन से बचें और सोने के समय बहुत ज्यादा चीनी या कैफीन से दूर रहें। अपने शरीर के संकेतों को सुनें और जरूरत पड़ने पर आराम करें। छोटी झपकी या शांत समय देखभाल के साथ फोकस और मूड को रिचार्ज कर सकता है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
Taurus Horoscope Taurus Vrish Rashifal
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने