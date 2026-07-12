वृषभ राशिफल 13 जुलाई: वृषभ राशि आज पैसा आएगा और खर्च भी होगा, पढ़ें आज का राशिफल

वृषभ राशिफल 13 जुलाई: वृषभ राशि आज पैसा आएगा और खर्च भी होगा, पढ़ें आज का राशिफल
Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 13 July 2026: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।
Aaj ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today 13 July 2026, वृषभ राशिफल 13 जुलाई: हिम्मत और जिद दोनों साथ चलेंगी, इसलिए दिन में कई बार लगेगा कि कुछ अलग करके दिखाना चाहिए। नई कोशिशों के लिए मन मजबूत रहेगा, लेकिन हर चुनौती तुरंत लेने की जरूरत नहीं है। छोटे सफर, बाहर के काम, दस्तावेज, खरीदारी या किसी जरूरी मुलाकात की संभावना बन सकती है। चंद्रमा धन और परिवार वाले हिस्से को सक्रिय कर रहा है, इसलिए घर की जरूरतें, खर्च और बोलचाल बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। आप अपनी बात खुलकर कहेंगे, पर यही बात तेज लहजे में निकल गई तो टेंशन बन सकती है। शरीर में ऊर्जा अच्छी रहेगी, क्योंकि मंगल आपकी राशि में हौसला दे रहा है, फिर भी उतावलापन नुकसान कर सकता है। वाहन, मशीन या महंगी खरीद से जुड़ा फैसला फिलहाल थोड़ा टालना बेहतर रहेगा। आर्थिक स्थिति न बहुत कमजोर दिखती है, न बहुत मजबूत। दिन संभलकर चलने का है, खासकर जहां पैसा और रिश्ते साथ जुड़े हों।
वृषभ राशि आज पैसा आएगा और खर्च भी होगा, पढ़ें आज का राशिफल
लव राशिफल
करीबी रिश्तों में गर्मागर्म बातचीत का योग बन सकता है। जीवनसाथी या पार्टनर के साथ कोई छोटी बात जल्दी बड़ी बन सकती है, खासकर जब दोनों अपनी-अपनी बात पर अड़े रहें। इसलिए जवाब देने से पहले थोड़ा रुकना बेहतर रहेगा। प्रेम संबंध में आकर्षण बना रहेगा, लेकिन मूड के उतार-चढ़ाव से बात बिगड़ सकती है। परिवार में भी किसी खर्च, जिम्मेदारी या समय देने को लेकर चर्चा हो सकती है। रिश्ते खराब होने का संकेत नहीं है, पर दिन आपसे धैर्य मांगता है। एक नरम शब्द, एक साफ जवाब और एक छोटा समझौता माहौल बदल सकता है।
करियर राशिफल
काम में आप सामान्य से अधिक साहसी दिखेंगे। नया तरीका अपनाने, प्रस्तुति बेहतर करने या किसी अटके काम को आगे बढ़ाने की इच्छा रहेगी। जो लोग सेल्स, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, यात्रा या लोगों से मिलने-जुलने वाले काम में हैं, उन्हें भागदौड़ ज्यादा रहेगी। छात्र वर्ग के लिए दिन ठीक है, पर जल्दबाजी में पढ़ाई के तरीके बदलने से बचें। किसी असाइनमेंट या नोट्स को दोबारा जांचना जरूरी रहेगा। बातचीत में स्पष्टता रखें, क्योंकि बुध के असर से शब्दों का मतलब बदल सकता है। बॉस या सीनियर आपकी मेहनत देखेंगे, लेकिन परिणाम तुरंत न भी मिले तो निराश न हों। स्थिरता बनाए रखना ही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी।
धन राशिफल
आर्थिक स्थिति औसत रहेगी। पैसा आएगा और खर्च भी साथ चलता रहेगा। घर, सुविधा, यात्रा या किसी जरूरी सामान पर खर्च हो सकता है। वाहन खरीदने, अपग्रेड करने या बड़ी किस्त जोड़ने का विचार हो तो थोड़ा समय लेकर फैसला करें। परिवार से जुड़े पैसों में पारदर्शिता जरूरी रहेगी। बचत की योजना बनाना फायदेमंद होगा। निवेश के मामले में जल्दबाजी से बचें। छोटी रकम का हिसाब रखने से मन भी शांत रहेगा और बाद की टेंशन भी कम होगी।
सेहत राशिफल
ऊर्जा तो रहेगी, लेकिन शरीर को जरूरत से ज्यादा धकेलने से थकान बढ़ सकती है। खानपान में लापरवाही न करें। गर्म चीजें, अनियमित भोजन या पानी कम पीना परेशानी दे सकता है। छोटे सफर में आराम का ध्यान रखें। अगर कई काम एक साथ करेंगे तो सिर भारी लग सकता है। थोड़ी स्ट्रेचिंग, समय पर खाना और पर्याप्त नींद दिन को संतुलित रखेगी।
आज की सलाह: बहस जीतने से बेहतर है बात संभालना, खासकर घर और रिश्तों के मामलों में।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र