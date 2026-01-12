Hindustan Hindi News
वृषभ राशिफल 13 जनवरी: वृषभ राशि आज फैसला लेने से पहले करें ये काम, इस तरह होगी तारीफ

वृषभ राशिफल 13 जनवरी: वृषभ राशि आज फैसला लेने से पहले करें ये काम, इस तरह होगी तारीफ

संक्षेप:

Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 13 January 2026: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है। 

Jan 12, 2026 09:57 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Aaj ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today 13 January 2026, वृषभ राशिफल 13 जनवरी 2026: आज के दिन सब्र और क्लियर प्लानिंग की जरूरत है। काम और घर पर छोटे-छोटे लगातार काम मिलकर बड़ा असर डालते हैं। प्रैक्टिकल रूटीन बनाए रखें, समझदार दोस्तों की बात सुनें, और सोच-समझकर फैसले लें। जब आप आसान कदम चुनते हैं और खुद के प्रति दयालु रहते हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। जीत का जश्न मनाएं और सीखते रहें। आज सब्र का फल मिलेगा। धीरे-धीरे लिए गए फैसले भरोसा बनाते हैं। प्रैक्टिकल सोच काम और पैसे की उलझनों को सुलझाने में मदद करती है, जबकि करीबी दोस्त आपको सपोर्ट और शांति दे सकते हैं।

वृषभ राशि आज फैसला लेने से पहले करें ये काम, इस तरह होगी तारीफ

वृषभ राशि का आज का लव राशिफल: आज के दिन प्यार धीरे-धीरे सुरक्षा और भरोसे की ओर बढ़ेगा। सोच-समझकर बोलें और बोलने से ज्यादा सुनने पर फोकस करें। चाय का सेवन या शांत सैर जैसी छोटी-छोटी आदतें रिश्तों को गहरा करती हैं। अगर आप सिंगल हैं, तो दोस्ती भरी बातचीत को बिना जल्दबाजी के इंटीमेसी में बदलने दें। दयालु काम और लगातार केयर रोमांस भरा, मजबूत रिश्ता बनाते हैं और दोनों पार्टनर को सुरक्षित और इंपोर्टेंट महसूस कराते हैं। एक अच्छा, प्यार भरा नोट शेयर करें, प्रॉब्लम्स को सुनें, और भरोसा और यादें बनाने के लिए एक साथ कोई शांत एक्टिविटी प्लान करें।

वृषभ राशि का आज का करियर राशिफल: आज के दिन काम पर, लगातार कोशिश आपको तारीफ दिला सकती है। कामों को पूरा करने पर ध्यान दें, अपनी डेस्क ऑर्गनाइज करें, और एक छोटा लक्ष्य तय करें। प्रैक्टिकल प्लान मुश्किल काम को आसान बनाते हैं और स्ट्रेस कम करते हैं। टीम के साथियों के साथ क्लियर अपडेट शेयर करें और जब क्लियर न हों तो आसान सवाल पूछें। शांत लगन और भरोसेमंद काम दूसरों से सम्मान दिलाते हैं और समय के साथ ग्रोथ के लिए धीरे-धीरे मौके खोलते हैं।

वृषभ राशि का आज का फाइनेंशियल राशिफल: पैसे के मामलों में आज समझदारी भरे फैसले लेने होंगे। खर्च होने वाली रकम पर नजर रखें, बिना सोचे-समझे खरीदारी करने से बचें, और फैसला लेने से पहले कीमतों की तुलना करें। छोटी-छोटी बचत एक सपोर्ट बन जाती है। अगर कोई बड़ी खरीदारी करने का सोच रहे हैं, तो फायदे और नुकसान जरूर नोट करें और किसी भरोसेमंद दोस्त से सलाह लें। अभी उठाए गए सावधानी भरे कदम भविष्य की जरूरतों के लिए आरामदायक ऑप्शन बनाते हैं और बिलों की चिंता कम करते हैं। हर सप्ताह बचत का एक छोटा लक्ष्य तय करने पर विचार करें और इसे इमरजेंसी और ग्रोथ के लिए रखें।

वृषभ राशि का आज का सेहत राशिफल: आज अपने शरीर को सपोर्ट देने के लिए हेल्दी आदतों पर ध्यान दें। संतुलित, पौष्टिक भोजन करें और अक्सर पानी का सेवन करें। चलना या स्ट्रेचिंग जैसी हल्की-फुल्की मूवमेंट मांसपेशियों को शांत रखती है और एनर्जी को एक जैसा बनाए रखती है। सोने से पहले मन को शांत करने के लिए थोड़ी देर सांस लेने का ब्रेक लें। काम के दौरान छोटे-छोटे आराम के ब्रेक लें और देर रात भारी भोजन से बचें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
