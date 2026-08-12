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वृषभ राशिफल 13 अगस्त: वृषभ राशि आज पैसों के मामले में दिन शुभ, पढ़ें Taurus Horoscope

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 13 August 2026: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।

Aaj ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today 13 August 2026 future predictions
आज का वृषभ राशिफल

Aaj ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today 13 August 2026, वृषभ राशिफल 13 अगस्त: सुबह का समय बातचीत, फोन, संदेश, छोटे काम और तेज सोच के साथ शुरू हो सकता है। किसी भाई-बहन, दोस्त या पड़ोस से जुड़ी बात ध्यान खींचेगी। आपका मन कई चीजें एक साथ संभालना चाहेगा, इसलिए जल्दबाजी से बचना जरूरी रहेगा। दिन चढ़ने पर ध्यान घर, आराम और भावनात्मक सुरक्षा की तरफ मुड़ेगा। परिवार के साथ बैठकर किसी जरूरी बात को सुलझाने का अच्छा मौका बन सकता है। घर का माहौल कुल मिलाकर शांत रखने की कोशिश सफल रहेगी। सूर्य, बुध और गुरु का प्रभाव आपकी बात में वजन दे रहा है, इसलिए लोग आपकी सलाह सुनेंगे। हालांकि केतु के कारण मन कभी-कभी बिना वजह दूरी भी बना सकता है। अगर घर, प्लॉट, इंटीरियर या घरेलू सुविधा से जुड़ी कोई योजना चल रही है तो उस पर व्यावहारिक नजर रखें। हर चीज तुरंत तय करने की जरूरत नहीं है। दिन बढ़ने पर अपने लोगों के साथ रहना सुकून देगा। भावनात्मक स्थिरता ही आपकी असली ताकत बनेगी।

वृषभ राशिफल 13 अगस्त: वृषभ राशि आज पैसों के मामले में दिन शुभ, पढ़ें Taurus Horoscope

लव राशिफल

रिश्तों में साथी का सहयोग अच्छा मिल सकता है, खासकर जब आप अपनी बात सीधे और बिना तंज के रखें। सुबह छोटी बातों पर मतभेद हो सकता है, क्योंकि हर कोई अपनी बात पहले कहना चाहेगा। बाद में लहजा नरम होगा और समझ बढ़ेगी। विवाहित लोगों को घर, खर्च या परिवार की जिम्मेदारियों पर मिलकर बात करनी चाहिए। प्रेम संबंध में सुरक्षा और भरोसे की जरूरत ज्यादा महसूस होगी। दिखावे से ज्यादा सच्ची मौजूदगी काम आएगी। अगर किसी पुराने विषय पर ठहराव था तो शाम तक उसका हल्का रास्ता निकल सकता है। किसी करीबी की भावनाओं को कम न आंकें।

करियर राशिफल

कामकाज में संचार महत्वपूर्ण रहेगा। मीटिंग, कॉल, फॉलोअप, लिखित काम या छोटे दौरे वाले कार्य पहले हिस्से में ज्यादा सक्रिय रहेंगे। जो लोग मीडिया, सेल्स, टीचिंग, ट्रेनिंग, कस्टमर डीलिंग या कम्युनिकेशन से जुड़े हैं, उन्हें अच्छा प्रवाह मिल सकता है। दिन के बाद वाले हिस्से में घर से काम, बैकएंड प्लानिंग या शांत माहौल में पढ़ाई बेहतर चलेगी। छात्र शुरुआत में ध्यान बंटा हुआ महसूस कर सकते हैं, इसलिए छोटे-छोटे लक्ष्य बनाना उपयोगी होगा। शुक्र से रचनात्मकता का सहारा मिलेगा, पर आलस से बचना होगा। करियर में कोई बड़ी छलांग की जगह स्थिर प्रगति का दिन है। जो प्रस्ताव या कागजी काम सामने आएं, उन्हें पूरा पढ़कर ही आगे बढ़ाएं।

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धन राशिफल

पैसों के मामले में उम्मीद से बेहतर राहत मिल सकती है, लेकिन इसे स्थायी लाभ मानकर खर्च न बढ़ाएं। घर, सजावट, सुविधा या जमीन-जायदाद से जुड़ी चर्चा आगे बढ़ सकती है। अगर खरीद की योजना है तो कागज, शर्तें और कुल खर्च का हिसाब साफ रखें। अचानक आए पैसों या रुके हुए भुगतान से थोड़ी मदद मिल सकती है। परिवार के साथ साझा खर्च पर बात करें। बड़े वादों के बजाय साफ बजट ज्यादा लाभ देगा।

सेहत राशिफल

मानसिक शांति का सीधा असर शरीर पर दिखेगा। सुबह भागदौड़ से थकान हो सकती है। दोपहर के बाद थोड़ा आराम, हल्का भोजन और स्क्रीन से दूरी लाभ देगी। घर का माहौल शांत रखेंगे तो सिर का दबाव कम लगेगा। पानी पर्याप्त लें। भावनाएं भीतर दबाने के बजाय किसी भरोसेमंद व्यक्ति से साझा करें। इससे मन हल्का रहेगा।

आज की सलाह: जरूरी बात तुरंत कहें, लेकिन घर के मामलों में नरम लहजा बनाए रखें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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