वृषभ राशिफल 12 मई: वृषभ राशि आज बहुत जल्दी हां कहने से बचें, पढ़ें आज का वृषभ राशिफल

Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 12 May 2026: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।

Aaj ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today 12 May 2026, वृषभ राशिफल 12 मई: आज आपको महसूस हो सकता है कि जो फैसला बाहर से देखने में सिंपल लग रहा है, वो आपके लिए काफी पर्सनल है। कोई आपको सलाह दे सकता है कि क्या खरीदना है, क्या बदलाव करने हैं या किसे माफ करना है। उनकी नीयत गलत नहीं होगी, लेकिन आपका कंफर्ट और टाइमिंग भी मायने रखती है। वक्त लेकर समझें कि आप असल में क्या चाहते हैं। सलाह अच्छी हो सकती है, पर वो आपके अपने फैसले की जगह नहीं ले सकती। अगर कोई प्लान, आदत या खरीदारी आपको सही नहीं लग रही, तो रुक जाएं। जब आप दूसरों से अपनी तुलना करना बंद करेंगे, तो सही जवाब अपने आप मिल जाएगा। वो चुनें, जो लाइफ को सिंपल बनाए, न कि वो जिससे सब खुश रहें।

वृषभ राशि आज बहुत जल्दी हां कहने से बचें, पढ़ें आज का वृषभ राशिफल वृषभ राशि का आज का लव राशिफल आज प्यार में जबरदस्ती के एडजस्टमेंट की नहीं, बल्कि कंफर्ट की जरूरत है। कपल्स को सिर्फ किसी मुश्किल बातचीत से बचने के लिए किसी बात पर हां नहीं कह देनी चाहिए। अगर कोई चीज आपके मूड या बजट के बाहर है, तो साफ कह दें। बाद में मन में कड़वाहट रखने से बेहतर है कि अभी प्यार से समझा दिया जाए। सिंगल्स को किसी ऐसे इंसान के साथ अच्छा महसूस हो सकता है, जो बहुत प्यार से बात करता हो। इस फीलिंग को एंजॉय करें, पर इतनी जल्दी कोई फैसला न लें। कंफर्ट एक अच्छी शुरुआत है। देखें कि क्या वो इंसान आपकी स्पीड की रिस्पेक्ट करता है। सही कनेक्शन आपको कभी दबाव महसूस नहीं कराएगा।

वृषभ राशि का आज का करियर राशिफल काम को लेकर आज कोई ऐसी मांग आ सकती है, जो दिखने में छोटी हो पर जिम्मेदारी में बड़ी हो। काम करने वाले को चेक करना चाहिए कि कहीं एक छोटा सा काम धीरे-धीरे एक बड़ी जिम्मेदारी तो नहीं बन रहा। हां बोलने से पहले अपना टाइम और एफर्ट देख लें। बहुत जल्दी हां कह देना काम बिगाड़ सकता है। बाद में चुपचाप स्ट्रगल करने से अच्छा है कि पहले ही सवाल पूछ लें। बिजनेस करने वाले जातकों को आज क्वालिटी, दाम और क्लाइंट्स की पसंद के बीच तालमेल बिठाना होगा। स्टूडेंट्स को दूसरों के पढ़ाई का तरीका कॉपी करने से बचना चाहिए। आपका अपना तरीका आपके लिए बेस्ट है। चीजों को सिंपल रखें और बार-बार दिशा न बदलें। आप जितना स्टेबल रहेंगे, उतना ही कम प्रेशर फील करेंगे।

वृषभ राशि का आज का फाइनेंशियल राशिफल आज आपका खर्चा कंफर्ट, खान-पीन, कपड़ों या घर की चीजों पर हो सकता है। सिर्फ इसलिए पैसे खर्च न करें क्योंकि किसी ने सलाह दी है। खरीदारी से आपकी लाइफ आसान होनी चाहिए, बोझ नहीं महसूस होना चाहिए। अगर जरूरत नहीं है, तो बाद के लिए टाल दें। दूसरों को देखकर अपनी सेविंग्स के साथ छेड़छाड़ न करें। इंवेस्टमेंट्स में खुद की समझ लगाएं, दूसरों का कॉन्फिडेंस उधार न लें। अगर आप किसी और को देखकर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो रुक जाएं। जो भी खरीदें, प्रैक्टिकल और लंबे समय तक चलने वाला होना चाहिए। एक छोटा सा नो आपके बजट को बचा सकता है।

वृषभ राशि का आज का हेल्थ राशिफल आज खाने की आदतें, गले या गर्दन में तकलीफ, या शरीर में भारीपन परेशान कर सकता है। मन करेगा कि बस आराम करें, भारी खाना या बहुत ज्यादा देर बैठना आपको सुस्त बना देगा। आपकी बॉडी को बैलेंस की जरूरत है। ध्यान दें कि आप भूख लगने पर खा रहे हैं या टेंशन में हैं। हल्का खाना खाएं और थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी करें। एक गर्म ड्रिंक, हल्की स्ट्रेचिंग या छोटी सी वॉक बहुत काम आएगी। आलस को आराम का नाम देकर जरूरी फैसलों से न भागें। जब मन शांत होगा, तो शरीर भी हल्का महसूस करेगा। खुद का ख्याल ऐसे रखें, जिससे आपका दिमाग एकदम क्लियर हो जाए।

इशिता कोटिया

(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)