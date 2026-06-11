वृषभ राशिफल 12 जून 2026: वृषभ राशि वालों का रुका हुआ पैसा मिलेगा वापस, प्रेम और करियर में मिलेगी खुशखबरी
Taurus Today Horoscope 12 June 2026, Vrishabh Rashi ka Rashifal: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि के स्वामी ग्रह शुक्र है। आइए जानते हैं, वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 12 जून 2026 का दिन। पढ़ें वृषभ राशि का विस्तृत राशिफल…
Today Taurus horoscope in hindi, आज का वृषभ राशिफल 12 जून 2026: वृषभ राशि के लोगों के लिए 12 जून का दिन अच्छा रह सकता है। दिन की शुरुआत सामान्य रहेगी, लेकिन जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ेगा, आपके कई काम बनते नजर आएंगे। जिन बातों को लेकर पिछले कुछ दिनों से मन में चिंता चल रही थी, उनमें राहत मिल सकती है। परिवार के लोगों का साथ मिलेगा और घर का माहौल भी अच्छा रहेगा। किसी पुराने दोस्त या रिश्तेदार से बात हो सकती है। दिनभर व्यस्तता रहेगी, लेकिन उसका फायदा भी देखने को मिल सकता है।
वृषभ राशि का लव राशिफल
प्रेम संबंधों के लिए दिन अच्छा रहने वाला है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिल सकता है। दोनों के बीच चल रही गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। रिश्ते में पहले से ज्यादा अपनापन महसूस होगा। जो लोग अभी सिंगल हैं, उनकी किसी नए व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है। किसी की बात आपको पसंद आ सकती है। हालांकि दिल की बात कहने में जल्दबाजी करने से बचें।
वृषभ राशि का करियर राशिफल
नौकरी करने वाले लोगों के लिए दिन ठीक रहेगा। ऑफिस में आपके काम की तारीफ हो सकती है। कोई रुका हुआ काम पूरा होने की संभावना है। अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है। अगर आप नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो कोई अच्छी खबर मिल सकती है। व्यापार करने वाले लोगों को भी फायदा मिल सकता है। किसी पुराने ग्राहक या पुराने संपर्क से लाभ होने के संकेत हैं। कामकाज में धैर्य रखने से अच्छे नतीजे मिल सकते हैं।
वृषभ राशि का आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में दिन राहत देने वाला रह सकता है। कहीं फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है। आमदनी के नए रास्तों पर भी विचार कर सकते हैं। खर्च जरूर होंगे, लेकिन जरूरत के अनुसार ही रहेंगे। निवेश करने की सोच रहे हैं तो पहले पूरी जानकारी जरूर लें। किसी भी आर्थिक फैसले में जल्दबाजी न करें। कुल मिलाकर धन की स्थिति पहले से बेहतर रह सकती है।
वृषभ राशि का स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। हालांकि काम की अधिकता के कारण थकान महसूस हो सकती है। समय पर खाना खाने और पर्याप्त पानी पीने की कोशिश करें। बाहर का ज्यादा मसालेदार खाना खाने से बचें। सुबह या शाम थोड़ी देर टहलना फायदेमंद रहेगा। जिन लोगों को नींद पूरी नहीं हो रही है, उन्हें आराम पर ध्यान देना चाहिए। मानसिक रूप से भी खुद को शांत रखने की कोशिश करें।
कुल मिलाकर वृषभ राशि के लोगों के लिए 12 जून का दिन अच्छा रहने की संभावना है। प्रेम जीवन में खुशी मिल सकती है, कामकाज में प्रगति होगी, धन के मामले में राहत मिलेगी और स्वास्थ्य भी सामान्य बना रहेगा। दिनभर सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो कई काम आपके पक्ष में होते नजर आ सकते हैं।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
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