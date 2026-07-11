वृषभ राशिफल 12 जुलाई: वृषभ राशि आज ऑनलाइन भुगतान करते समय ध्यान दें, पढ़ें आज का राशिफल

वृषभ राशिफल 12 जुलाई: वृषभ राशि आज ऑनलाइन भुगतान करते समय ध्यान दें, पढ़ें आज का राशिफल
Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 12 July 2026: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।
Aaj ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today 12 July 2026, वृषभ राशिफल 12 जुलाई: सुबह से ही आपका प्रभाव बना रहेगा। लोग आपकी बात सुनेंगे और आपकी मौजूदगी नोटिस करेंगे। मन में अपने तरीके से काम करने की इच्छा रहेगी, लेकिन गुस्सा या जिद बढ़ी तो छोटी बात भी बड़ी लग सकती है। दिन का पहला हिस्सा खुद पर ध्यान, व्यक्तित्व, फैसले और निजी सुविधा से जुड़ा रहेगा। इसी समय परिवार या सामाजिक दायरे में किसी कार्यक्रम, मुलाकात या छोटी खुशी का माहौल बन सकता है। बाद के हिस्से में ध्यान धन, बचत, परिवार की जरूरतों और खाने पीने की चीजों पर चला जाएगा। घर में रहकर आराम करना ज्यादा अच्छा लग सकता है और बाहर की शॉपिंग का प्लान बदल भी सकता है। चंद्रमा का यह बदलाव दिन को भीतर से नरम बनाता है। मंगल आपके स्वभाव में तेजी दे रहा है, इसलिए जवाब देने से पहले सोचें। आपकी बातों में आकर्षण रहेगा। लोग आसानी से प्रभावित होंगे, बशर्ते आप सधा हुआ लहजा रखें।
वृषभ राशि आज ऑनलाइन भुगतान करते समय ध्यान दें, पढ़ें आज का राशिफल
लव राशिफल
घर और रिश्तों में आपका सहयोगी रूप सामने आएगा। शादीशुदा लोगों को साथी से घरेलू कामों में मदद मिल सकती है। यदि पिछले दिनों कोई बात अटकी थी, तो उसे आराम से सुलझाया जा सकता है। प्रेम संबंध में जुड़े लोग अपने मन की बात थोड़ी साफ तरह से रख पाएंगे। ध्यान रखें कि आपकी सीधी बात सामने वाले को कठोर न लगे। परिवार के बड़ों के साथ समय बिताना अच्छा रहेगा। शाम के बाद साथ बैठकर भोजन, बातचीत या घर की योजना बनाने से अपनापन बढ़ेगा।
करियर राशिफल
कामकाज में आपका आत्मविश्वास दिखेगा, लेकिन जल्द फैसला लेने से पहले डिटेल जरूर देखें। करियर में अपनी छवि मजबूत करने का मौका है। जिन लोगों का काम बोलचाल, बिक्री, क्लाइंट हैंडलिंग या पब्लिक डीलिंग से जुड़ा है, उन्हें फायदा मिल सकता है। विद्यार्थी पहले हिस्से में थोड़े बेचैन रह सकते हैं, पर बाद में ध्यान जमने लगेगा। पढ़ाई के लिए शांत जगह चुनना बेहतर रहेगा। गुरु का सहयोग प्रयास को स्थिर बना रहा है, इसलिए नियमित अभ्यास से अच्छा परिणाम मिल सकता है। किसी पुराने काम या अधूरे नोट्स को पूरा करना नए काम शुरू करने से ज्यादा उपयोगी रहेगा।
धन राशिफल
आर्थिक पक्ष संतोष देने वाला रह सकता है। एक से अधिक स्रोतों से छोटी छोटी राहत या पैसा आने की संभावना बनती है। खर्च भी होंगे, लेकिन वे पूरी तरह अनियोजित नहीं लगेंगे। परिवार के लिए कुछ खरीदने का विचार आ सकता है, पर आखिरी समय पर प्लान बदल सकता है। दिन बढ़ने पर बचत की सोच मजबूत होगी। नकद, ऑनलाइन भुगतान या बिल से जुड़ी छोटी गलती से बचने के लिए जांच कर लें। मीठी वाणी आर्थिक बातचीत में मदद करेगी।
सेहत राशिफल
ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन शरीर में गर्मी या चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है। आंखों में हल्की थकान या जलन जैसी छोटी परेशानी हो तो स्क्रीन से ब्रेक लें। पानी पर्याप्त पिएं। बहुत मसालेदार भोजन से बचना ठीक रहेगा। आराम और सक्रियता के बीच संतुलन बनाए रखें। दोपहर के बाद मन ज्यादा स्थिर होगा और शरीर भी हल्का लगेगा।
आज की सलाह: मीठी बोली और साफ बजट, दोनों मिलकर दिन को आसान बना देंगे।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र