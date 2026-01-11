Hindustan Hindi News
वृषभ राशिफल 12 जनवरी: वृषभ राशि आज कोई बिल आपको हैरान करे तो करें ये काम, मेहनत का मिलेगा फल

Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 12 January 2026: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।

Jan 11, 2026 10:12 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Aaj ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today 12 January 2026, वृषभ राशिफल 12 जनवरी 2026: आज के दिन जब आप शांति से काम करेंगे और थोड़ी प्लानिंग करेंगे, तो आपको प्रगति मिलेगी। सुनने और छोटी-छोटी मदद करने से रिश्ते बेहतर होंगे। घर पर, छोटी-छोटी खुशियां बांटें। सोच-समझकर खर्च करें और काम के साथ-साथ आराम पर भी ध्यान दें। आपकी लगातार देखभाल से फायदे और मन की शांति मिलेगी। शांत एनर्जी आज आपको काम पूरे करने में मदद करेगी। आज के दिन छोटे, लगातार प्रयासों से अच्छे नतीजे मिलेंगे। परिवार और दोस्त आपके धैर्यवान, दयालु स्वभाव और आशावादी रवैये पर अच्छा रिस्पॉन्स देंगे।

वृषभ राशि का आज का लव राशिफल: वृषभ राशि वालों,लव लाइफ में आज धैर्य आपकी ताकत है। लगातार ध्यान दें और छोटी-छोटी बातों से परवाह दिखाएं। एक प्यारा सा नोट, एक शांत बातचीत करें, जिससे आपका पार्टनर सुरक्षित महसूस करे। अगर तनाव होता है, तो कड़वे शब्दों का इस्तेमाल करने से बचें। अपने पार्टनर को सुनने के लिए समय लें और धीरे-धीरे जवाब भी दें। सिंगल वृषभ राशि वाले नॉर्मल रूटीन के जरिए या सोशल जगहों पर किसी देखभाल करने वाले व्यक्ति से मिल सकते हैं। क्लियर लेकिन सही चुनाव करें और समय के साथ स्वाभाविक रूप से विश्वास को बढ़ने दें। आज के दिन सम्मान के छोटे-छोटे संकेतों का जश्न मनाएं और अपनी भावनाओं का सम्मान करें।

वृषभ राशि का आज का करियर राशिफल: आज काम में सावधानीपूर्वक प्लानिंग और लगातार प्रयास का फल मिलेगा। बड़े कामों को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटें, और एक बार में एक टास्क पर फोकस करें। जब आप अपने व्यावहारिक विचारों को क्लियर रूप से समझाते हैं, तो वे सहकर्मियों और मैनेजरों को प्रभावित करते हैं। जहां आप मदद कर सकते हैं, वहां मदद करें, लेकिन समय बचाने के लिए बॉउन्ड्री बनाए रखें। अगर कोई फैसला क्लियर नहीं लग रहा है, तो जल्दबाजी करने के बजाय फैक्ट्स इकट्ठा करें और सही समय का इंतजार करें।

वृषभ राशि का आज का फाइनेंशियल राशिफल: आज के दिन आर्थिक रूप से, लगातार सेविंग्स और सावधानीपूर्वक ऑप्शन पर ध्यान दें। बिना सोचे-समझे खरीदारी करने से बचें और रोजमर्रा की चीजों की कीमतों की तुलना करें। भविष्य की जरूरतों के लिए हर सप्ताह थोड़ी रकम अलग रखें। अगर कोई बिल आपको हैरान करता है, तो देखें कि आप शांति से कहां गैर-जरूरी खर्चों में कटौती कर सकते हैं। बड़े कदम उठाने से पहले किसी भरोसेमंद व्यक्ति से सलाह लें। आज की स्मार्ट, लगातार आदतें भविष्य की योजनाओं को आसान बनाएंगी और आपको यह आराम देंगी कि पैसा सावधानी और समझदारी से मैनेज किया जा रहा है। आज के दिन हर पेमेंट पर नजर रखें।

वृषभ राशि का आज का सेहत राशिफल: आज के दिन छोटे, लगातार विकल्पों से आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। तनाव कम करने के लिए चलने और हल्के स्ट्रेचिंग जैसे हल्के व्यायाम करें। बार-बार पानी पिएं और जब आप थका हुआ महसूस करें तो आराम करें। मन को शांत करने के लिए छोटी सांस लेने के व्यायाम या शांत पलों का अभ्यास करें। अगर आपको बार-बार बेचैनी होती है, तो इसे नजरअंदाज करने के बजाय डॉक्टरी सलाह लें। भोजन को सादा और शाकाहारी रखें, ताजी सब्जियां, दालें और साबुत अनाज खाएं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
