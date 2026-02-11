Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aaj ka Vrishabh Rashifal: Taurus Horoscope Today 12 February 2026 future predictions
वृषभ राशिफल 12 फरवरी: वृषभ राशि वालों आज के दिन इस काम से बचें, जरूरी फैसले लेने से पहले करें ये काम

वृषभ राशिफल 12 फरवरी: वृषभ राशि वालों आज के दिन इस काम से बचें, जरूरी फैसले लेने से पहले करें ये काम

संक्षेप:

Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 12 February 2026: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।

Feb 11, 2026 08:45 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Aaj ka Vrishabh Rashifal, Taurus Horoscope Today 12 February 2026, वृषभ राशिफल 12 फरवरी 2026: आज के दिन एक आसान प्लान बनाने और उस पर टिके रहने के लिए समय निकालें। आपके छोटे, छोटे लगातार चलने वाली प्लानिंग क्लियर नतीजे लाएगी। आज के दिन अपने आस-पास के लोगों से प्यार से बात करें। जल्दबाजी में डिसीजन लेने से बचें। सब्र आपको आज के दिन इनाम देगा। सोच-समझकर किया गया कोई काम या छोटा कमिटमेंट शांत तरक्की और सपोर्ट दिला सकता है। आज के दिन धीरे-धीरे और लगातार चलने वाला व्यक्ति ही जीत सकता है। एक क्लियर चीज प्लान करने में सावधानी बरतें। आज के दिन शांत डिसीजन लें। इसे कॉन्फिडेंस और छोटे फायदों के साथ अपने कदमों को गाइड करने दें।

वृषभ राशि वालों आज के दिन इस काम से बचें, जरूरी फैसले लेने से पहले करें ये काम

वृषभ राशि के लिए आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?

जिनसे आप प्यार करते हैं, उनका लगातार ख्याल रखें और आज के दिन सच्ची बातें करें। एक सोच-समझकर किया गया मैसेज या कोई शेयर किया गया काम जैसे छोटे, रेगुलर काम, दिखावटी कामों से ज्यादा मायने रखेंगे। अगर आप सिंगल हैं, तो क्लास या कम्युनिटी इवेंट्स जैसी शांत, दोस्ताना जगहों पर लोगों से मिलें। कपल्स एक-दूसरे की बात सुनकर और शांति से टहलने या साथ में चाय पीने के लिए समय निकालकर अपने रिलेशन को मजबूत कर सकते हैं। आज के दिन चुप्पी से बचें। प्यार और भरोसे को बनाए रखने के लिए अच्छी बातें करें।

वृषभ राशि के लिए आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?

आज के दिन काम पर, लगातार कोशिश करने से इज्जत मिलेगी। एक प्रोजेक्ट चुनें और जरूरी स्टेप्स को ध्यान से पूरा करें। आज के दिन डिटेल्स मायने रखती हैं। मीटिंग्स में क्लियर बोलें और जहां हो सके मदद करने की पेशकश करें। एक सब्र वाला प्लान आपको जल्दी-जल्दी होने वाले बदलावों से ज्यादा आगे बढ़ाएगा। आइडियाज का रिकॉर्ड रखें और अपने वादों को पूरा करें। अगर कोई नई जिम्मेदारी आती है, तो पहले छोटे-छोटे काम करें और धीरे-धीरे सीखें।

ये भी पढ़ें:मेष राशिफल 12 फरवरी: मेष राशि आज खर्च से जुड़े बड़े फैसले लेने से बचें

वृषभ राशि के लिए आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?

आपको जो चाहिए उसकी एक आसान लिस्ट बनाएं और छोटे-छोटे बिल चेक करें। जल्दी-जल्दी खरीदारी करने से बचें। आज के दिन हो सके तो फैसले लेने से पहले इंतजार करें और कीमतों की तुलना करें। हर दिन थोड़ी-थोड़ी सेविंग्स करें, भले ही छोटी ही क्यों न हो, ताकि एक मजबूत फ्यूचर बन सके। अगर परिवार मदद मांगे, तो प्यार से क्लियर लिमिट तय करें। छोटे-छोटे कामों से थोड़ा ज्यादा कमाने के अच्छे मौकों पर नजर रखें। अभी सोच-समझकर लिए गए आपके डिसीजन बाद में आराम देंगे और आगे की योजनाओं के लिए मन की शांति देंगे। और आज लगातार तरक्की करें।

वृषभ राशि के लिए आज का सेहत राशिफल कैसा रहेगा?

शांत, आसान तरीकों से अपने शरीर का ध्यान रखें। टेंशन कम करने और एनर्जी बढ़ाने के लिए छोटी वॉक, हल्की स्ट्रेचिंग और धीमी सांस लेने की कोशिश करें। नींद रेगुलर रखें और बेहतर आराम के लिए सोने से ठीक पहले स्क्रीन से बचें। अगर आपको थकान महसूस हो, तो थोड़ी देर झपकी लें या शांत रहें। पानी का भरपूर सेवन करें। आज के दिन फ्रेश, सादा खाना चुनें। हल्की-फुल्की हरकते और अच्छा आराम का एक छोटा सा रूटीन आज आपकी ताकत को स्टेबल और आपके मूड को अच्छा रखेगा।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

ये भी पढ़ें:17 फरवरी को साल का पहला सूर्य ग्रहण, इन राशियों का शुरू होगा गोल्डन टाइम
ये भी पढ़ें:शनि की कुंभ राशि में बनेगी मंगल, शुक्र की युति, इन राशियों को खूब होगा फायदा
ये भी पढ़ें:महाशिवरात्रि पर सूर्य, बुध, शुक्र की चाल करेगी कमाल, इन राशियों की चमकेगी किस्मत
Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
Vrishabh Rashifal Aaj Ka Vrishabha Rashifal Taurus Horoscope
जानें धर्म न्यूज़ , Aaj ka Rashifal,Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने
;;;