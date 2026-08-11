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वृषभ राशिफल 12 अगस्त: वृषभ राशि आज जल्दी लाभ के बजाय इस काम पर दें ध्यान, पढ़ें Taurus Horoscope

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 12 August 2026: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।

Aaj ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today 12 August 2026 future predictions
आज का वृषभ राशिफल

Aaj ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today 12 August 2026, वृषभ राशिफल 12 अगस्त: दिन की शुरुआत थोड़ी सुस्ती या मन की हल्की बेचैनी से हो सकती है, लेकिन जैसे-जैसे काम पकड़ेंगे, आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। चंद्रमा प्रयास और संवाद के क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है, इसलिए आगे बढ़ने की कुंजी आपकी पहल में छिपी है। बातों को मन में रखने से टेंशन बढ़ेगी, जबकि साफ और शांत संवाद से रास्ता निकलेगा। छोटी यात्रा, मीटिंग, कॉल, मेल या जरूरी संदेशों का दिनभर महत्व बना रहेगा। भाई-बहन या करीबी परिचित से कोई कामकाजी मदद मिल सकती है, हालांकि प्रतिक्रिया तुरंत न मिले तो निराश न हों। अपने मन की उलझन को काम में बदलना इस दिन की सबसे बड़ी ताकत होगी। सूर्य और बुध के असर से सोच व्यावहारिक रहेगी, इसलिए कोई साहसी लेकिन सोच-समझकर लिया गया फैसला आपको ऊर्जा देगा। कोशिशों का परिणाम धीरे-धीरे दिखेगा। दिन यह सिखाएगा कि आराम से बैठने पर नहीं, बल्कि छोटे-छोटे ठोस कदम उठाने पर ही संतोष मिलेगा। जितना स्पष्ट लक्ष्य रखेंगे, उतना कम बिखराव रहेगा।

वृषभ राशिफल 12 अगस्त: वृषभ राशि आज जल्दी लाभ के बजाय इस काम पर दें ध्यान, पढ़ें Taurus Horoscope

लव राशिफल

रिश्तों में स्थिरता बनी रह सकती है, बस बात करने का तरीका नरम रखें। साथी के साथ सब कुछ सामान्य रह सकता है, लेकिन अगर आप भीतर की बेचैनी उन पर उतार देंगे तो अनावश्यक दूरी बन सकती है। अपनी व्यस्तता या थकान के बारे में साफ बता दें। इससे गलतफहमी कम होगी। प्रेम संबंध में पहल करने से बात आगे बढ़ सकती है, खासकर अगर पिछले दिनों जवाब का इंतजार रहा हो। बच्चों से जुड़ी अच्छी खबर, प्रगति या उनकी किसी उपलब्धि से मन प्रसन्न हो सकता है। परिवार में तुलना से बचें। हर किसी की गति अलग है।

करियर राशिफल

करियर के लिहाज से मेहनत का दिन है। जो मिलेगा, वह अधिकतर आपके प्रयास से मिलेगा, इसलिए दूसरों के भरोसे बैठना ठीक नहीं रहेगा। काम का दबाव थोड़ा ज्यादा हो सकता है, पर इससे घबराने की जरूरत नहीं है। छोटे टास्क पहले निपटाने से गति बनेगी। प्रेजेंटेशन, लेखन, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, ट्रेनिंग या कम्युनिकेशन आधारित कामों में अच्छा प्रदर्शन हो सकता है। छात्रों के लिए यह दिन लक्ष्य आधारित पढ़ाई का है। जो पढ़ेंगे, उसे तुरंत दोहराना लाभ देगा। शुक्र रचनात्मकता और सीखने के पक्ष में सहारा दे रहा है, इसलिए बच्चों और विद्यार्थियों को अपेक्षित परिणाम की दिशा में गति मिल सकती है। किसी परीक्षा, इंटरव्यू या प्रोजेक्ट के लिए अतिरिक्त अभ्यास फायदा देगा।

धन राशिफल

आर्थिक स्थिति में चमत्कार जैसा कुछ नहीं, पर मेहनत से आय का रास्ता खुला रहेगा। जल्दी लाभ के बजाय स्थिर कमाई पर ध्यान दें। खर्चों पर नजर रखना जरूरी है, क्योंकि छोटी-छोटी चीजें मिलकर बजट बिगाड़ सकती हैं। वाणी से जुड़ा काम करने वालों के लिए कमाई का अवसर बन सकता है। लेनदेन में कागज, संदेश या शर्तें साफ रखें। किसी की बात पर भरोसा करके भुगतान आगे न बढ़ाएं। बच्चों की पढ़ाई, यात्रा या छोटे घरेलू खर्च सामने आ सकते हैं।

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सेहत राशिफल

सुस्ती और बेचैनी का मिला-जुला असर रह सकता है। शरीर बहुत कमजोर नहीं होगा, लेकिन मन बार-बार भटक सकता है। हल्की वॉक, स्ट्रेचिंग और स्क्रीन से बीच-बीच में दूरी मदद करेगी। खाने का समय टालने से थकान बढ़ सकती है। नींद पूरी रखना जरूरी है, क्योंकि अधूरा आराम चिड़चिड़ापन बढ़ा सकता है। छोटी यात्रा में जल्दबाजी न करें। धीरे चलना आज बेहतर रहेगा।

आज की सलाह: हिम्मत से पहला कदम उठाइए, बाकी काम धीरे-धीरे आपकी मेहनत संभाल लेगी।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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