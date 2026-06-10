वृषभ राशिफल 11 जून: वृषभ राशि आज बहुत हाइपर होकर न करें ये काम, पढ़ें आज का वृषभ राशिफल

वृषभ राशिफल 11 जून: वृषभ राशि आज बहुत हाइपर होकर न करें ये काम, पढ़ें आज का वृषभ राशिफल
Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 11 June 2026: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।
Aaj ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today 11 June 2026, वृषभ राशिफल 11 जून: आज के दिन प्रेम की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी क्योंकि पंचम भाव का स्वामी स्वग्रही द्वितीय भाव में बैठा है। इससे प्रेम के साथ पारिवारिक बोध हो रहा है आपका। पौष्टिक भोजन पर ध्यान दें। आज का दिन एनर्जी और विचारों को शेयर करने का पक्षधर है। नए आइडिया का पता लगाने के लिए टीमवर्क और रिसर्च को अपनाएं।
वृषभ राशि आज बहुत हाइपर होकर न करें ये काम, पढ़ें आज का वृषभ राशिफल
वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?
आज के दिन नए प्रेम का आगमन भी बिल्कुल सुनिश्चित है। रिलेशन में, अपने बॉन्ड को मजबूत करने के लिए साथ में कोई क्रिएटिव एक्टिविटी जैसे, ड्राइंग, डांस या कोई हल्का-फुल्का खेल खेलने का सुझाव दें। सपनों और उम्मीदों को ईमानदारी से शेयर करने से अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ईमानदारी वास्तविक स्नेह और आपसी समर्थन को आकर्षित करती है। अगर आप सिंगल हैं, तो किसी इवेंट में भाग लेना या किसी ऑनलाइन रुचि में शामिल होना फ्लर्टिंग को बढ़ावा दे सकता है।
वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?
आज व्यापारिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी है। कई कार्यों के प्रेशर से बचने के लिए प्राथमिकताओं पर ध्यान दें। नेटवर्किंग से अप्रत्याशित लाभ मिल सकते हैं। इसलिए वास्तविक बातचीत में शामिल हों। इनोवेशन अब आपकी सबसे मजबूत संपत्ति है। ऑफिस में कोई नया आइडिया या तरीका सामने लाएं, जो काम या टीम वर्क को बेहतर बना सके।
वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का धन राशिफल कैसा रहेगा?
निवेश के लिए अत्यंत शुभकारी समय है। बिल्कुल निवेश करिए। थोड़ा सा ध्यान देकर के निवेश करें। बहुत हाइपर होकर के निवेश मत करिएगा। क्योंकि धन भाव का स्वामी बहुत अच्छा है लेकिन मंगल और चंद्रमा द्वादश भाव में होने की वजह से आप अगर सोच समझकर के निवेश नहीं करेंगे तो थोड़ी सी खराब स्थिति आज की हो सकती है। मध्यम समय है। रकम पर विचार करने के लिए खुद को 24 घंटे का विराम देकर फालतू खरीदारी से बचें।
वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का सेहत राशिफल कैसा रहेगा?
वृषभ राशि के द्वादश भाव में मंगल और चंद्रमा का जो योग होगा। आपको सिर दर्द, नेत्र पीड़ा, बुखार इत्यादि होने की संभावना है। शरीर का तापमान बढ़ने, बीपी बढ़ने का संकेत भी रहेगा। क्योंकि लग्न में सूर्य बैठा है। लग्नेश की स्थिति काफी अच्छी है, फिर भी ये जो लग्न का सूर्य और द्वादश भाव का मंगल और चंद्रमा मानसिक और शारीरिक स्थिति को खराब करेगा।
सोर्स- पंडित नरेंद्र उपाध्याय
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
- 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
- अब तक 10,00,000+ (10 लाख से अधिक) परामर्श
- विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में वैदिक ज्योतिष का प्रशिक्षण
पुरस्कार
Legend and Divine Science Award
Purvanchal Ratna Award
Jashn-e-Parivaar Achiever Award
Ratna Samman
Paramshree Award
Gems of Purvanchal Award
Achiever Award
Hindustan Shaurya Samman 2024
Akhil Bharatiya Brahman Mahasabha Samman (2009)
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विशेषज्ञता
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