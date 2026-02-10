Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aaj ka Vrishabh Rashifal: Taurus Horoscope Today 11 February 2026 future predictions
वृषभ राशिफल 11 फरवरी: वृषभ राशि वालों आज छोटी-छोटी चीजों पर ध्यान दें, ऑफिस की गॉसिप से बचें

वृषभ राशिफल 11 फरवरी: वृषभ राशि वालों आज छोटी-छोटी चीजों पर ध्यान दें, ऑफिस की गॉसिप से बचें

संक्षेप:

Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 11 February 2026: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।

Feb 10, 2026 08:12 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Aaj ka Vrishabh Rashifal, Taurus Horoscope Today 11 February 2026, वृषभ राशिफल 11 फरवरी 2026: आज लगातार कोशिश और सोच-समझकर फैसले लेने का दिन है। एक आसान लक्ष्य पर फोकस करें। शांति व ईमानदारी से बात करें, और दोस्तों से छोटी-मोटी मदद भी लें। बिना सोचे-समझे खरीदारी करने से बचें और थोड़ी सेविंग्स भी करें। आज के दिन सब्र और क्लियर प्लान आपके दिन को शांतिपूर्ण, और प्रोडक्टिव बनाएगा। धीरे-धीरे और लगातार फैसले लेने से आप आज एक मजबूत बेस बनाते हैं। आपकी दोस्ताना बातचीत गलतफहमियां दूर करती है, सोच-समझकर खर्च करने से सेविंग्स होती है। एक छोटा सा अच्छा काम आज रिश्ते को बेहतर बना सकता है।

वृषभ राशि वालों आज छोटी-छोटी चीजों पर ध्यान दें, ऑफिस की गॉसिप से बचें

वृष राशि के लिए आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?

जब आप लगातार देखभाल और सब्र दिखाते हैं तो प्यार बढ़ता है। प्यार से बात करें, छोटी-छोटी जरूरतों पर ध्यान दें, और घर के काम में मदद करें या कोई अच्छा मैसेज दें। अगर सिंगल हैं, तो वृषभ राशि वाले किसी शांत जगह जैसे पार्क या होमटाउन इवेंट में किसी से मिल सकते हैं। आज के दिन अपना व्यवहार दोस्ताना और सच्चा रखें। पैसों से जुड़े छोटे-मोटे मामलों पर बहस करने से बचें। आज छोटे-छोटे सोच-समझकर किए गए काम और ईमानदारी से ध्यान देने से आपके पार्टनर को सुरक्षित महसूस होगा। ऐसे में वे आपके करीब महसूस करेंगे। आज के दिन अपने पार्टनर के साथ में कोई अच्छा सा गाना गाकर या सुनकर टाइम स्पेन्ड करें।

वृष राशि के लिए आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?

काम के मामले में लगातार कोशिश करने से क्लियर नतीजे मिल सकते हैं। नया काम शुरू करने से पहले एक जरूरी काम पूरा करें। समय बचाने वाली कोई टिप पाने के लिए किसी भरोसेमंद साथ काम करने वाले से बात करें। डेडलाइन को लेकर प्रैक्टिकल रहें और प्रोग्रेस दिखाने के लिए नोट्स बनाते रहें। गॉसिप से बचें और उन कामों पर फोकस करें, जो जरूरी हैं। मीटिंग में एक शांत, विनम्र अपडेट लीडर्स को इम्प्रेस करेगा और आपको कोई छोटा इनाम या नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जो आपके फ्यूचर की ग्रोथ और लगातार पहचान में मदद करेगी।

वृष राशि के लिए आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?

अगर आप छोटी-छोटी चीजों पर ध्यान देते हैं तो धन का मामला स्टेबल लगता है। बिना सोचे-समझे ज्यादा खर्च करने से बचें और बिल ध्यान से चेक करें। जरूरी चीजों की एक छोटी लिस्ट बनाएं और एक्स्ट्रा चीजें खरीदने से पहले इंतजार करें। अगर कोई डील ऑफर की जाती है, तो शर्तें पढ़ें और किसी समझदार दोस्त से सवाल पूछें। आज की कमाई में से थोड़ी रकम किसी सुरक्षित जगह पर रखें। अभी उठाए गए छोटे-छोटे समझदारी भरे कदम आपकी सेविंग्स को बढ़ाएंगे और आपको आने वाले दिनों के लिए कॉन्फिडेंस देंगे। इस तरह जल्द ही अगले महीने के लिए एक आसान गोल प्लान करेंगे।

वृष राशि के लिए आज का हेल्थ राशिफल कैसा रहेगा?

आज अपनी आदतों को हेल्दी रखकर अपने शरीर का धीरे-धीरे ख्याल रखें। शांत वॉक से शुरुआत करें, गुनगुना पानी पिएं और हल्के भोजन का सेवन करें। टेंशन कम करने के लिए आंखों को बार-बार आराम दें और कंधों को स्ट्रेच करें। मन को शांत करने और स्ट्रेस कम करने के लिए पांच मिनट का छोटा मेडिटेशन करें। सोने से पहले ज्यादा देर तक स्क्रीन देखने से बचें और सोने से पहले शांत रूटीन रखें। अभी उठाए गए छोटे-छोटे हेल्दी कदम आपको हर सुबह सांस लेने और मुस्कुराने से लेकर लंबे समय तक आराम और ताकत देंगे।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

ये भी पढ़ें:कुंभ राशि में मंगल करेंगे गोचर, 23 फरवरी से इन राशियों को करियर में होगा फायदा
ये भी पढ़ें:कल से इन 3 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन, राहु के नक्षत्र में होगा शुक्र गोचर
ये भी पढ़ें:11 फरवरी को मेष से लेकर मीन राशि का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल
Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
Aaj Ka Vrishabha Rashifal Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ , Aaj ka Rashifal,Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने