वृषभ राशिफल 11 अगस्त: वृषभ राशि आज पैसा फंसाने से बचें, पढ़ें Taurus Horoscope

वृषभ राशिफल 11 अगस्त: वृषभ राशि आज पैसा फंसाने से बचें, पढ़ें Taurus Horoscope
Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 11 August 2026: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।
Aaj ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today 11 August 2026, वृषभ राशिफल 11 अगस्त: यह दिन मेहनत, साहस और लगातार कोशिश का है। जो काम अपने आप पूरे होने की उम्मीद में पड़े थे, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए आपको खुद पहल करनी होगी। छोटी दूरी की दौड़भाग, फोन कॉल, कागजी काम, फॉलो अप और लोगों से बार बार संपर्क जैसे काम बढ़ सकते हैं। थकान हो सकती है, लेकिन आपका धैर्य अच्छे नतीजों की नींव रखेगा। चंद्रमा का व्यावहारिक असर और संचार वाले क्षेत्र में सक्रिय ग्रह यह बताते हैं कि बोलचाल, समझदारी और सही समय पर प्रतिक्रिया आपके लिए बड़ा हथियार बनेंगे। भाई बहन या करीबी सहयोगियों से मदद मिल सकती है। अगर कोई लक्ष्य कठिन लग रहा है, तो उसे छोटे हिस्सों में तोड़कर पूरा करें। आज भाग्य से ज्यादा जोर आपके प्रयास पर है। दिन के पहले हिस्से में सोच थोड़ी बदलती रह सकती है, लेकिन बाद में मन ज्यादा स्थिर होगा और काम पकड़ में आने लगेंगे। नई शुरुआत का आकर्षण रहेगा, पर हर अवसर में कूदना जरूरी नहीं है।
वृषभ राशिफल 11 अगस्त: वृषभ राशि आज पैसा फंसाने से बचें, पढ़ें Taurus Horoscope
लव राशिफल
साथी के साथ तालमेल बना रहेगा। आप व्यस्त रहेंगे, फिर भी अगर बात करने का समय निकालते हैं तो रिश्ता और सहज होगा। जीवनसाथी आपकी मेहनत को समझेगा और व्यावहारिक सलाह भी दे सकता है। प्रेम संबंधों में संतोष का भाव रहेगा। छोटी छोटी बातों में अपनापन महसूस होगा। बच्चों से जुड़ी कोई अच्छी खबर, प्रगति या खुश करने वाली बात सुनने को मिल सकती है। अगर परिवार में किसी बात पर मतभेद है, तो नरम बोल आपके पक्ष को मजबूत करेंगे। किसी को समझाने से पहले उनकी बात पूरी सुनें।
करियर राशिफल
करियर में आज लक्ष्य पाने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है। ऑफिस में काम का दबाव अचानक बढ़ सकता है या किसी काम की समयसीमा पास आ सकती है। आपको लगेगा कि सब कुछ एक साथ करना है, इसलिए सूची बनाकर चलना बेहतर रहेगा। जो लोग सेल्स, मीडिया, लेखन, ट्रेनिंग, काउंसलिंग या संचार से जुड़े हैं, वे अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। छात्र अगर नियमित अभ्यास करें तो कठिन विषय भी समझ में आएगा। केवल प्रेरणा का इंतजार करने के बजाय बैठकर काम शुरू कर दें। वरिष्ठों से बात करते समय अपनी तैयारी साफ रखें। नई योजना या नया निवेश आधारित व्यवसाय शुरू करने का दिन बहुत मजबूत नहीं है, इसलिए पहले रिसर्च और फिर फैसला करें।
धन राशिफल
आय सामान्य रह सकती है, लेकिन पैसे आते ही नई योजना में लगाने की जल्दी न करें। जोखिम भरे या अधूरी जानकारी वाले निवेश से दूरी रखें। घर के लिए छोटी उपयोगी चीजों पर खर्च हो सकता है। पुराने बकाया का हिसाब देखना फायदेमंद रहेगा। अगर किसी को उधार देना हो, तो नियम स्पष्ट रखें। बचत का इरादा अच्छा रहेगा, बस भावुक होकर पैसा फंसाने से बचें। थोड़ा रुककर सोचेंगे तो बेहतर विकल्प दिखेगा।
सेहत राशिफल
लगातार भागदौड़ से शरीर में जकड़न और मानसिक थकान महसूस हो सकती है। समय पर खाना खाना जरूरी रहेगा। गुस्से या जल्दी में बोले गए शब्द तनाव बढ़ा सकते हैं, इसलिए सांसों को धीमा रखना मदद करेगा। हल्की स्ट्रेचिंग और थोड़ी पैदल चाल दिन को संतुलित करेगी। देर रात तक अनावश्यक मोबाइल उपयोग कम करें। इससे नींद और मूड दोनों सुधरेंगे।
आज की सलाह: मेहनत बढ़ाएं, पर हर काम अकेले उठाने के बजाय मदद मांगने से न हिचकें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र