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वृषभ राशिफल 10 जून: वृषभ राशि आज कोई भी मौका अपने हाथ से न जाने दें, पढ़ें आज का वृषभ राशिफल

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, पंडित नरेंद्र उपाध्याय
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Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 10 June 2026: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।

वृषभ राशिफल 10 जून: वृषभ राशि आज कोई भी मौका अपने हाथ से न जाने दें, पढ़ें आज का वृषभ राशिफल

Aaj ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today 10 June 2026, वृषभ राशिफल 10 जून: आज के दिन वृषभ राशि के जातक अपनी लाइफ में बैलेंस बनाकर चलें। आज का दिन कुछ सरप्राइज ला सकता है। आपको कनेक्शन, करियर में स्पीड और बुद्धिमानी से पैसे के विकल्प मिलेंगे। हल्के व्यायाम और आराम पर ध्यान केंद्रित करने से एनर्जी हाई रहेगी। सलाह के प्रति खुले रहें और आगे बढ़ने के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करें।

वृषभ राशि आज कोई भी मौका अपने हाथ से न जाने दें, पढ़ें आज का वृषभ राशिफल

वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?

आज के दिन जीवनसाथी से थोड़ी दूरी दिख रही है। प्रेम की स्थिति बहुत अच्छी है। अपनापन बना रहेगा। थोड़ा समीपता का बोध होगा आपको। चाहे नया प्रेम हो या पुराना हो। आज अपने साथी के साथ अपने कनेक्शन को गहरा करने या किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिल सकता है, जो आपको मोहित करता है। आज के दिन आकर्षक बातचीत और साथ में कुछ एक्टिविटी करने के लिए तैयार रहें, जो आपके बीच की अन्डर्स्टैन्डिंग को बढ़ाए।

वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?

व्यापारिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। व्यवसाय में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। काम पर आपकी क्रिएटिव और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जरूरी है। अपनी प्रतिभा दिखाने और अपने विचारों को साझा करने का अवसर ना जाने दें। टीम वर्क के लिए खुले रहें, क्योंकि इससे फ्यूचर में अवसरों और विकास को बढ़ा सकते हैं। फैसले लेते समय खुद पर भरोसा करें।

वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का धन राशिफल कैसा रहेगा?

आज के दिन निवेश आप करें। निवेश की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। आर्थिक रूप से, अपनी इंकम बढ़ाने के अवसरों पर नजर रखें, चाहे निवेश, साइड प्रोजेक्ट्स, या अप्रत्याशित मौके के माध्यम से। अपने बजट पर गौर करने और जरूरी बदलाव करने का एक अच्छा समय है। खर्च करने से सतर्क रहें और फालतू की खरीद से बचें।

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वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का सेहत राशिफल कैसा रहेगा?

वृषभ राशि के स्वास्थ्य की बात करें तो तापमान थोड़ा सा बढ़ा रहेगा। बुखार इत्यादि से थोड़े से पीड़ित रहेंगे आप। कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी। लग्नेश की स्थिति कमजोर बनी हुई है लेकिन अच्छी है। आपके अष्टमेश के साथ संयोग कर रहे हैं। तो थोड़ा मिला-जुला असर आप पर रहेगा। मांसपेशियों की थोड़ी परेशानी, हड्डियों की थोड़ी परेशानी और बुखार इत्यादि होने के संकेत दिख रहे हैं।

सोर्स- पंडित नरेंद्र उपाध्याय

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Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey

संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।

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सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।

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