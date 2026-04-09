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वृषभ राशिफल 10 अप्रैल: वृषभ राशि आज दोपहर के बाद करियर में होंगे बदलाव, पढ़ें आज का वृषभ राशिफल

Apr 09, 2026 08:50 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 10 April 2026: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।

वृषभ राशिफल 10 अप्रैल: वृषभ राशि आज दोपहर के बाद करियर में होंगे बदलाव, पढ़ें आज का वृषभ राशिफल

Aaj ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today 10 April 2026, वृषभ राशिफल 10 अप्रैल: आज सब कुछ आपके समय पर निर्भर नहीं करता। जो आपके सामने है, उसी के साथ काम करें, और बाकी सब अपने आप हो जाएगा। जब समय आएगा तब आएगा। आप दिन की शुरुआत इस उम्मीद के साथ कर सकते हैं कि चीजें आपकी नॉर्मल स्पीड से चलेंगी। तेज नहीं, बस इतनी स्टेबिलिटी कि आप काम को संभाल सकें। अधिकतर, आपकी ये स्पीड आपके साथ बनी रहेगी लेकिन आज के दिन का एक हिस्सा पूरी तरह से आपका नहीं होगा। आज चंद्रमा मकर राशि में है। आपकी सोच, निरंतर कोशिश और स्पीड को समर्थन मिलेगा। आज एक ऐसा दिन है, जहां आपकी एक्टिविटी किसी और पर निर्भर करेगी। आपको अभी तक क्लैरिटी नहीं मिली होगी। आप प्रोडक्टिव बने रहेंगे। दोपहर तक, चीजें आसान हो जाएंगी। आप शायद योजना से अधिक काम भी कर लें।

वृषभ राशि आज दोपहर के बाद करियर में होंगे बदलाव, पढ़ें आज का वृषभ राशिफल

वृषभ राशि का आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?

आज, आप स्वाभाविक रूप से दूसरे व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आप नॉर्मल से अधिक अपने लहजे पर ध्यान देंगे। आप शायद तुरंत कुछ न कहें, लेकिन यह बात आप पर असर करेगी। अगर आप किसी रिलेशन में हैं, तो आप दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में एक छोटे से अंतर को महसूस कर सकते हैं। यह सिरियस नहीं हो सकता है। बस थोड़ा अलग है। आज के दिन जल्दी प्रतिक्रिया दें। अगर आप सिंगल हैं, तो कोई बातचीत आपको उम्मीद से ज्यादा समय तक याद रह सकती है। देखने में यह भले ही नॉर्मल लगे, लेकिन यह पूरी तरह से नॉर्मल भी नहीं है। इसे तुरंत परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है।

वृषभ राशि का आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?

काम मुश्किल नहीं लगेगा, लेकिन थोड़ा निर्भर जरूर लगेगा। आप किसी काम को जारी रखने के लिए तैयार हो सकते हैं। आपकी प्रगति का कुछ हिस्सा किसी दूसरे व्यक्ति के जवाब देने, या अपना काम पहले से पूरा करने पर निर्भर हो सकता है। फिर भी, इंतजार में दिन बेकार नहीं जाएगा। एक ऐसा कार्य, जिसे और बेहतर बनाया जा सकता है। एक ऐसा विवरण जिसे ठीक किया जा सकता है। जिस काम को आपने पूरा मान लिया है, उसे एक बार और देखने से फायदा हो सकता है। दोपहर के बाद में, ये कमी पूरी होने लगेगी। एक बार ऐसा हो जाने पर, चीजें अधिक सुचारू रूप से आगे बढ़ेंगी क्योंकि आपने पहले के समय को अच्छे से मैनेज किया था।

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वृषभ राशि का आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?

धन संबंधी मामले शांत रहेंगे। आप नियमित खर्चों या किसी छोटी-मोटी सिचूऐशन को हैंडल कर सकते हैं, जिसमें ज्यादा मेहनत न लगे। बस सावधानी यह है कि आपका ध्यान कहीं और लगा हो सकता है, जिससे बिना पूरी तरह जांचे किसी बात की पुष्टि करना आसान हो जाता है। बस ये एक ऐसी सिचूऐशन है, जिसे बाद में ठीक करने से बेहतर है कि अभी टाल दिया जाए।

वृषभ राशि का आज का हेल्थ राशिफल कैसा रहेगा?

शारीरिक रूप से आप हेल्दी हैं। अधिक संभावना है कि ऊर्जा की कमी होगी। दिन भर किसी अनसुलझे मुद्दे को मन में दबाए रखने से एनर्जी खर्च होती है, भले ही कुछ नाटकीय न हो रहा हो। आप इसे तनाव, हल्की थकान या इस भावना के रूप में महसूस कर सकते हैं कि आपका मन कभी पूरी तरह से आराम नहीं कर पा रहा है। थोड़ी देर के लिए इससे दूर रहना फायदेमंद होता है। बिना किसी रुकावट के भोजन करें। जब तनाव महसूस हो तो स्ट्रेचिंग करें। यह छोटा सा आराम आपके अनुमान से कहीं अधिक लाभ दे सकता है।

इशिता कोटिया

(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)

ईमेल: healingwithishita@gmail.com

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Shrishti Chaubey

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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