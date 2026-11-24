Taurus Horoscope, आज का वृषभ राशिफल 24 नवंबर 2026: आज 24 नवंबर 2026 को वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा धन, करियर और रिश्तों का हाल? जानें वक्री शनि एवं उच्च गुरु का प्रभाव, अभिजित मुहूर्त और आज के शुभ उपाय।

कारोबार में अच्छी कमाई के योग हैं और अपने काम को लेकर भरोसा मजबूत रहेगा। नौकरी में आपके काम से वरिष्ठ प्रसन्न रहेंगे। आज मेहनत सार्थक लगने का दिन है। किसी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए भीतर संतुष्टि होगी। कुंभ राशि के दसवें भाव में राहु पेशेवर पहचान बढ़ाने की भूख देगा। काम के किसी नए विषय में अचानक रुचि होगी और आगे निकलने की बेचैनी भी रहेगी। दफ्तर में अपनी भूमिका को लेकर आप अधिक सजग होंगे। जो काम हाथ में होगा, उसमें अपना योगदान साफ दिखाने की इच्छा रहेगी। दिन का अच्छा पक्ष यह होगा कि उत्साह के साथ अपने किए पर भरोसा भी रहेगा। उपलब्धि की खुशी आपके बातचीत करने के ढंग में दिखाई देगी।

आज का वृषभ राशिफल (24 नवंबर): आज कमाई को लेकर मन उत्साहित रहेगा करियर और शिक्षा विद्यार्थी पूरी गंभीरता से पढ़ेंगे और एकाग्रता अच्छी रहेगी। किताब खोलकर बैठने पर ध्यान विषय में लगेगा। पढ़ाई का समय सार्थक बीतने से तैयारी को लेकर संतोष होगा। किसी कठिन पाठ पर टिककर काम करने का धैर्य रहेगा। नौकरीपेशा लोगों के लिए वरिष्ठ की प्रसन्नता हौसला बढ़ाने वाली होगी। रोज की जिम्मेदारी निभाते समय झिझक कम रहेगी। कारोबारी अपने फैसलों और काम करने के ढंग को लेकर आश्वस्त रहेंगे। ग्राहक से बातचीत में यही आत्मविश्वास दिखाई देगा। काम की दिशा को लेकर मन बार-बार भटकने से बचेगा और सामने की जिम्मेदारी ज्यादा स्पष्ट लगेगी। पढ़ाई का सबसे शांत समय कठिन विषय को दें।

आर्थिक स्थिति व्यापार से अच्छी आमदनी की संभावना है। अपने प्रयास का आर्थिक महत्व समझ आएगा और कमाई को लेकर मन उत्साहित रहेगा। तुला राशि के छठे भाव में स्वराशि के मार्गी शुक्र स्नेह जताने और सुख-सुविधाओं पर खर्च की इच्छा बढ़ाएगा। रोजमर्रा के बीच किसी शौक के लिए रकम निकालने का मन होगा। अपने लिए आराम जुटाने की बात भी खर्च की चर्चा में आएगी। यहां सावधानी साफ है, संभावित आमदनी को पहले से उपलब्ध पैसा मानकर खर्च न बढ़ाएं। दिन धन के लिहाज से अनुकूल है, फिर भी खर्च की अपनी जगह रहेगी। किसी पसंद की चीज का आकर्षण सामान्य से अधिक महसूस होगा। खरीदारी के लिए रकम की सीमा पहले तय करें।

लव राशिफल जीवनसाथी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे और आप उसके काम में सहयोग करेंगे। घर की बातचीत में अपनापन होगा। साथ बैठकर दिन का हाल बताते समय एक-दूसरे की जरूरत समझ आएगी। घरेलू जिम्मेदारी साझा करने में सहजता रहेगी और साथी के प्रति स्नेह आपके व्यवहार में दिखाई देगा। अविवाहित लोगों के लिए पड़ोसी या रिश्तेदार की ओर से विवाह का प्रस्ताव आने की संभावना है। ऐसी चर्चा होने पर घर में उत्सुकता होगी और अपनी पसंद पर बातचीत का अवसर रहेगा। रिश्ते की बात अभी संभावना के स्तर पर रहेगी। मन की संवेदनशीलता के चलते किसी आत्मीय बात का असर गहरा होगा। जीवनसाथी के रोज के किसी काम में हाथ बंटाएं।

स्वास्थ्य- दिन की शुरुआत में चंद्रमा मेष राशि के बारहवें भाव में रहेगा और सुबह के शुरुआती हिस्से में वृषभ राशि के पहले भाव में आएगा। आरंभ में खर्च का खयाल और अकेले रहने की इच्छा रहेगी, थकान की संभावना भी है। इसके बाद मन ऊंचा रहेगा और अपनी जरूरतें दिन के केंद्र में होंगी। आसपास की बातों का भावनात्मक असर अधिक होगा। अपने लिए थोड़ा समय मिलने पर अच्छा लगेगा। दिन की व्यस्तता के बीच आराम का महत्व समझ आएगा। शुरुआती सुस्ती को पूरे दिन का हाल मानने वाला भाव घटेगा। जल्दी सोने से राहत मिलने की संभावना है। रात का विश्राम समय पर शुरू करें।

शुभ अंक ७

शुभ रंग बैंगनी

शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त: ११:४६ से १२:२८ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें पढ़ते समय फोन अलग रखकर एक विषय पर ध्यान दें।

क्या न करें नई पेशेवर रुचि के उत्साह में हाथ का काम अधूरा न छोड़ें।