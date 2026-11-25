Taurus Horoscope, आज का वृषभ राशिफल 25 नवंबर 2026: आज 25 नवंबर 2026 को वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा धन, करियर और रिश्तों का हाल? जानें वक्री शनि एवं उच्च गुरु का प्रभाव, अभिजित मुहूर्त और आज के शुभ उपाय।

Aaj Ka Vrishabh Rashifal: आज घर की किसी बात से मन हटेगा, लेकिन बाहर आज आपका मान सम्मान बढ़ेगा। यह सप्ताह का सबसे अच्छा दिन है। कारोबारियों को अलग स्रोतों से आसानी से अधिक ऑर्डर मिलने के योग हैं। अच्छी बातों के बीच अपने ही निर्णय पर भरोसा कुछ कम रहेगा। खुशी मिलेगी, फिर भी उलझन के कारण निजी अनुभव में दिन औसत लगेगा। सिंह राशि के चौथे भाव में केतु घरेलू बातों से पीछे हटने और कोई पुराना आग्रह छोड़ने का भाव देगा। घर में जिस चर्चा पर आपका ध्यान टिका रहता था, आज उससे कुछ दूरी महसूस होगी। बाहर मिलने वाली तवज्जो मन को फिर उत्साहित करेगी।

आज का वृषभ राशिफल (25 नवंबर): बिजनेस बढ़ाने के लिए सोच समझकर रिस्क लेने का दिन करियर और शिक्षा कारोबार में नए काम की बातचीत के लिए दिन अनुकूल है। अलग संपर्कों से अधिक ऑर्डर मिलने की संभावना रहेगी और अपनी बात सामने रखना सहज लगेगा। काम की गुंजाइश देखकर उत्साह होगा, हालांकि उसे स्वीकार करने के फैसले पर दोबारा विचार करेंगे। दफ्तर में अपने काम की अहमियत को लेकर मन ऊंचा रहेगा। किसी साथी से बातचीत में अपनी भूमिका की चर्चा होगी और अपनी बात रखने का भरोसा लौटेगा। फिर भी हर अगले कदम पर दूसरे की राय जानने की इच्छा बनी रहेगी। विद्यार्थियों के सामने भी अपनी समझ पर विश्वास का सवाल रहेगा। पढ़े हुए विषय की तैयारी का आकलन करते समय कभी संतोष होगा, कभी संशय। महत्वपूर्ण पेशेवर या शैक्षिक निर्णय के लिए सोचने का अलग समय रखें।

धन राशिफल अधिक काम मिलने की संभावना से आमदनी की उम्मीद मजबूत होगी। कारोबार बढ़ाने के लिए सोच समझकर जोखिम लेने का दिन अनुकूल है। किसी अवसर को लेकर पहली प्रतिक्रिया उत्साह की होगी, फिर मन उसके खर्च और उपयोग पर लौटेगा। आर्थिक चुनाव में यही दोहरापन रहेगा। सामने की संभावना अच्छी लगेगी, लेकिन अपनी राय पर टिकने में कठिनाई होगी। सामाजिक सम्मान से आत्मविश्वास बढ़ेगा, फिर भी पैसा लगाने का फैसला अलग ध्यान मांगेगा। चेतावनी है, संशय से छुटकारा पाने के लिए जल्दबाजी में रकम लगाने से बचें। आज अपनी क्षमता के भीतर आने वाली आर्थिक जिम्मेदारी ही चुनें। काम मिलने की संभावना और वास्तविक भुगतान के बीच का अंतर आपके विचार में बना रहेगा।

लव राशिफल प्रशंसा आपको खुशी देगी और किसी अपने की रूखी बात मन में देर तक रहेगी। पूरे दिन चंद्रमा वृषभ राशि के पहले भाव में रहेगा, जिससे मन ऊंचा और संवेदनशील होगा तथा ध्यान अपनी जरूरतों पर रहेगा। परिवार के बीच रहते हुए भी थोड़ी निजी जगह की इच्छा होगी। सिंह राशि के चौथे भाव में मार्गी मंगल घर के मामलों में जोश और छोटी चिड़चिड़ाहट देगा। घरेलू बातचीत में अपनी बात जल्दी कहने का मन होगा। किसी विषय को छोड़ देने की इच्छा और उस पर प्रतिक्रिया देने की तत्परता साथ रहेंगी। घर में अपने समय को लेकर बातचीत होगी। जवाब देने से पहले एक पल ठहरें। आपके स्वर की नरमी से बातचीत का अनुभव अधिक सहज रहेगा।

सेहत राशिफल आज मन का उत्साह और संवेदनशीलता आपके आराम के अनुभव को प्रभावित करेंगे। अच्छी बात सुनकर हलकापन होगा, जबकि उलझा हुआ फैसला बार बार ध्यान खींचेगा। घरेलू चिड़चिड़ाहट के बीच कुछ समय अकेले बैठने की इच्छा रहेगी। काम की बढ़ती संभावना ऊर्जा देगी, लेकिन लगातार उसी पर सोचते रहने से थकान महसूस होने की संभावना है। शरीर की क्षमता से अधिक व्यस्त रहने का मन भी हो सकता है। दिन में आराम के लिए थोड़ा समय अलग रखें। शांत समय मिलने पर अपनी जरूरतों का एहसास अधिक साफ होगा और भीतर चल रही खींचतान को समझ पाएंगे।

शुभ अंक ७

शुभ रंग बैंगनी

शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त: ०५:०३ से ०५:५७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें किसी महत्वपूर्ण फैसले से पहले अपनी प्राथमिकता एक वाक्य में लिख लें।

क्या न करें घर की बातचीत अधूरी छोड़कर अचानक उठ न जाएं।