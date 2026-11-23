आज का वृषभ राशिफल (23 नवंबर): वृषभ राशि आज बढ़ते खर्च और तकरार से रहें सावधान
Taurus Horoscope, आज का वृषभ राशिफल 23 नवंबर 2026: आज 23 नवंबर 2026 को वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा धन, करियर और रिश्तों का हाल? जानें वक्री शनि एवं उच्च गुरु का प्रभाव, अभिजित मुहूर्त और आज के शुभ उपाय।
Aaj Ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope, आज का वृषभ राशिफल: आज मन अकेले रहने को करेगा और आय से अधिक खर्च होने की आशंका दिन की मुख्य चिंता बनेगी। जीवनसाथी से बातचीत में खटास आने की संभावना है। छोटे भाई या बहन के किसी कदम से आपके हित प्रभावित होने की आशंका भी है। इसके बीच माता का स्नेह और घर की गर्माहट सुकून देंगे। सिंह राशि के चौथे भाव में गुरु परिवार के बीच अपनापन देगा। घर की बातचीत और घर पर पढ़ाई के लिए दिन अच्छा है। अपनी जगह पर बैठकर किसी विषय को समझने में मन लगेगा। परिवार में मतभेद की गुंजाइश और परिवार से मिलने वाला सहारा, दोनों आज साथ रहेंगे।
एक नजर में: घर की बातचीत और पढ़ाई के लिए अच्छा दिन। बढ़ते खर्च और तकरार से सावधान।
आज का वृषभ राशिफल (23 नवंबर): वृषभ राशि आज बढ़ते खर्च और तकरार से रहें सावधान
करियर राशिफल
दफ्तर में बातचीत और संदेशों का सिलसिला काम का महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगा। तुला राशि के छठे भाव में बुध काम से जुड़ी चर्चा, सौदों और पढ़ाई पर ध्यान दिलाएगा। किसी सहयोगी से बात करते हुए अपने हिस्से का काम स्पष्ट करना होगा। कारोबारी बातचीत होगी, हालांकि केवल अच्छी बातचीत से बड़े लाभ का निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं होगा। विद्यार्थियों के लिए घर का शांत माहौल पढ़ाई के अनुकूल रहेगा। बाहर की हलचल से लौटकर किताब खोलने पर विषय से दोबारा जुड़ाव होगा। आज अध्ययन में परिचित जगह का सहारा मिलेगा। पढ़ने के लिए एक निश्चित अवधि अलग रखें। काम की व्यस्तता के बीच भी घर पहुंचने का विचार मन को राहत देगा।
धन राशिफल
आज आमदनी की तुलना में खर्च अधिक रहने की आशंका है। लगातार छोटे भुगतान भी कुल रकम पर दबाव डाल सकते हैं। अपनी जरूरत और तत्काल इच्छा के बीच फर्क अधिक साफ दिखाई देगा, फिर भी खर्च रोकने में हिचक रहेगी। निवेश के लिए दिन अनुकूल नहीं है। चेतावनी है, अनावश्यक खर्च जारी रहा तो आर्थिक तंगी बढ़ सकती है। नई प्रतिबद्धता लेने से पहले उपलब्ध रकम की सीमा तय करें। परिवार में पैसे की चर्चा होगी और इस बातचीत का लहजा आपके मन पर असर डालेगा। आज आर्थिक दबाव केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं रहेगा, उसका असर घर में सहज होकर बात करने पर भी महसूस होगा।
लव राशिफल
जीवनसाथी से किसी बात पर असहमति बढ़ने की संभावना है। आपकी चुप रहने की इच्छा और सामने वाले की बातचीत की अपेक्षा टकराएगी। छोटे भाई या बहन के व्यवहार को लेकर भी मन में असुरक्षा रहेगी। उनके किसी कदम से परेशानी की आशंका है। हर पारिवारिक चर्चा में पुरानी नाराजगी लौटने देना घरेलू माहौल को भारी करेगा। माता का आशीर्वाद और घर का अपनापन इसी दिन का सहारा रहेंगे। साथी से असहमति हो तो बातचीत थोड़ी देर रोक दें। आज रिश्ते का कठिन हिस्सा बोलने के ढंग में सामने आएगा, जबकि साथ बैठने के शांत पल घर से जुड़ाव बनाए रखेंगे।
सेहत राशिफल
पूरे दिन मेष राशि के बारहवें भाव में चंद्रमा आराम की जरूरत और अकेले समय की इच्छा बढ़ाएगा। थकान की संभावना रहेगी और लोगों के बीच अधिक देर रहना बोझ लगेगा। सेहत के लिहाज से दिन अनुकूल नहीं है, इसलिए अपनी क्षमता को लेकर बढ़ा हुआ अनुमान परेशानी दे सकता है। जल्दी सोने से राहत मिलेगी। शाम की भीड़ या लगातार बातचीत के बाद शांत जगह की चाह अधिक होगी। आज आराम को टालते रहने से दिन लंबा खिंचता महसूस होगा। विश्राम के लिए रात का समय सुरक्षित रखें। घर की परिचित दिनचर्या मन को ठहराव देगी और बाहरी व्यस्तता से लौटने पर राहत का एहसास होगा।
शुभ अंक: ५
शुभ रंग: हरा
शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त: ११:४६ से १२:२८ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें: घर पर पढ़ने या जरूरी बातचीत के लिए शांत समय चुनें।
क्या न करें: जीवनसाथी की एक बात पर जवाब देते हुए पुरानी शिकायतें न जोड़ें।
कल का राशिफल
कल संतोष रहेगा। पढ़ाई में एकाग्रता होगी और व्यापार में अच्छी कमाई के योग हैं। वरिष्ठ प्रसन्न रहेंगे। जीवनसाथी से सहयोग बढ़ेगा। अविवाहितों के लिए परिचितों से प्रस्ताव आने की संभावना है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र