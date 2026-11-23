Taurus Horoscope, आज का वृषभ राशिफल 23 नवंबर 2026: आज 23 नवंबर 2026 को वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा धन, करियर और रिश्तों का हाल? जानें वक्री शनि एवं उच्च गुरु का प्रभाव, अभिजित मुहूर्त और आज के शुभ उपाय।

Aaj Ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope, आज का वृषभ राशिफल: आज मन अकेले रहने को करेगा और आय से अधिक खर्च होने की आशंका दिन की मुख्य चिंता बनेगी। जीवनसाथी से बातचीत में खटास आने की संभावना है। छोटे भाई या बहन के किसी कदम से आपके हित प्रभावित होने की आशंका भी है। इसके बीच माता का स्नेह और घर की गर्माहट सुकून देंगे। सिंह राशि के चौथे भाव में गुरु परिवार के बीच अपनापन देगा। घर की बातचीत और घर पर पढ़ाई के लिए दिन अच्छा है। अपनी जगह पर बैठकर किसी विषय को समझने में मन लगेगा। परिवार में मतभेद की गुंजाइश और परिवार से मिलने वाला सहारा, दोनों आज साथ रहेंगे।

एक नजर में: घर की बातचीत और पढ़ाई के लिए अच्छा दिन। बढ़ते खर्च और तकरार से सावधान।

आज का वृषभ राशिफल (23 नवंबर): वृषभ राशि आज बढ़ते खर्च और तकरार से रहें सावधान करियर राशिफल दफ्तर में बातचीत और संदेशों का सिलसिला काम का महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगा। तुला राशि के छठे भाव में बुध काम से जुड़ी चर्चा, सौदों और पढ़ाई पर ध्यान दिलाएगा। किसी सहयोगी से बात करते हुए अपने हिस्से का काम स्पष्ट करना होगा। कारोबारी बातचीत होगी, हालांकि केवल अच्छी बातचीत से बड़े लाभ का निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं होगा। विद्यार्थियों के लिए घर का शांत माहौल पढ़ाई के अनुकूल रहेगा। बाहर की हलचल से लौटकर किताब खोलने पर विषय से दोबारा जुड़ाव होगा। आज अध्ययन में परिचित जगह का सहारा मिलेगा। पढ़ने के लिए एक निश्चित अवधि अलग रखें। काम की व्यस्तता के बीच भी घर पहुंचने का विचार मन को राहत देगा।

धन राशिफल आज आमदनी की तुलना में खर्च अधिक रहने की आशंका है। लगातार छोटे भुगतान भी कुल रकम पर दबाव डाल सकते हैं। अपनी जरूरत और तत्काल इच्छा के बीच फर्क अधिक साफ दिखाई देगा, फिर भी खर्च रोकने में हिचक रहेगी। निवेश के लिए दिन अनुकूल नहीं है। चेतावनी है, अनावश्यक खर्च जारी रहा तो आर्थिक तंगी बढ़ सकती है। नई प्रतिबद्धता लेने से पहले उपलब्ध रकम की सीमा तय करें। परिवार में पैसे की चर्चा होगी और इस बातचीत का लहजा आपके मन पर असर डालेगा। आज आर्थिक दबाव केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं रहेगा, उसका असर घर में सहज होकर बात करने पर भी महसूस होगा।

लव राशिफल जीवनसाथी से किसी बात पर असहमति बढ़ने की संभावना है। आपकी चुप रहने की इच्छा और सामने वाले की बातचीत की अपेक्षा टकराएगी। छोटे भाई या बहन के व्यवहार को लेकर भी मन में असुरक्षा रहेगी। उनके किसी कदम से परेशानी की आशंका है। हर पारिवारिक चर्चा में पुरानी नाराजगी लौटने देना घरेलू माहौल को भारी करेगा। माता का आशीर्वाद और घर का अपनापन इसी दिन का सहारा रहेंगे। साथी से असहमति हो तो बातचीत थोड़ी देर रोक दें। आज रिश्ते का कठिन हिस्सा बोलने के ढंग में सामने आएगा, जबकि साथ बैठने के शांत पल घर से जुड़ाव बनाए रखेंगे।

सेहत राशिफल पूरे दिन मेष राशि के बारहवें भाव में चंद्रमा आराम की जरूरत और अकेले समय की इच्छा बढ़ाएगा। थकान की संभावना रहेगी और लोगों के बीच अधिक देर रहना बोझ लगेगा। सेहत के लिहाज से दिन अनुकूल नहीं है, इसलिए अपनी क्षमता को लेकर बढ़ा हुआ अनुमान परेशानी दे सकता है। जल्दी सोने से राहत मिलेगी। शाम की भीड़ या लगातार बातचीत के बाद शांत जगह की चाह अधिक होगी। आज आराम को टालते रहने से दिन लंबा खिंचता महसूस होगा। विश्राम के लिए रात का समय सुरक्षित रखें। घर की परिचित दिनचर्या मन को ठहराव देगी और बाहरी व्यस्तता से लौटने पर राहत का एहसास होगा।

शुभ अंक: ५

शुभ रंग: हरा

शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त: ११:४६ से १२:२८ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें: घर पर पढ़ने या जरूरी बातचीत के लिए शांत समय चुनें।

क्या न करें: जीवनसाथी की एक बात पर जवाब देते हुए पुरानी शिकायतें न जोड़ें।