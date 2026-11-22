Taurus Horoscope, आज का वृषभ राशिफल 22 नवंबर 2026: आज 22 नवंबर 2026 को वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा धन, करियर और रिश्तों का हाल? जानें वक्री शनि एवं उच्च गुरु का प्रभाव, अभिजित मुहूर्त और आज के शुभ उपाय।

Aaj Ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope 22 November 2026, आज का वृषभ राशिफल: आज बड़ा फैसला लेने में हिचक होगी और अपना ही तय किया रास्ता फिर परखने का मन होगा। आत्मविश्वास कुछ कम रहेगा, इसलिए किसी भरोसेमंद व्यक्ति के प्रोत्साहन की जरूरत महसूस होगी। दिन का मुख्य दबाव खर्च और थकान का है। आमदनी से अधिक खर्च होने की संभावना है और किसी तरह की हानि की चिंता भी परेशान कर सकती है। अपने लिए थोड़ी जगह चाहेंगे, मगर घर की बातचीत से पूरी तरह अलग रहना आसान नहीं लगेगा। मीन राशि के ग्यारहवें भाव में वक्री शनि धीमे और टिकाऊ लाभ की दिशा बनाए रखेगा। पुराने लक्ष्य के करीब पहुंचने के संकेत हैं और किसी भरोसेमंद मित्र की अहमियत समझ आएगी। आज की सुस्ती के बीच यही जुड़ाव सहारा देगा। हर विषय पर तुरंत राय बनाने का दबाव मन को भारी करेगा। किसी परिचित से खुलकर बात होने पर अपनी स्थिति अधिक साफ दिखाई देगी।

एक नजर में: आराम और भरोसेमंद मित्र से बातचीत के लिए अच्छा दिन। बढ़ते खर्च और चिड़चिड़ाहट से सावधान।

आज का वृषभ राशिफल (22 नवंबर): वृषभ राशि आज वक्री शनि बनाए रखेंगे लाभ की दिशा करियर राशिफल विद्यार्थियों का कीमती समय इधर उधर निकलने की आशंका है। किताब खुली रहेगी, फिर भी ध्यान दूसरी बातों में जाएगा। पढ़ाई शुरू करने से पहले ही काम अधिक लग सकता है। इससे अपनी तैयारी पर संदेह होगा और किसी की हौसला बढ़ाने वाली बात उपयोगी लगेगी। कारोबार करने वालों के लिए लंबी यात्रा की संभावना है, मगर उससे सीमित सफलता मिलने के संकेत हैं। यात्रा में लगाए समय के मुकाबले काम की प्रगति धीमी रह सकती है। नौकरी में रोज की जिम्मेदारियां निभाने का ढर्रा अधिक सहज रहेगा। अपनी क्षमता का आकलन आज के घटे उत्साह से करने पर मन और कमजोर होगा। कोई पुराना लक्ष्य अभी भी पहुंच के भीतर है, हालांकि उसकी चाल धीमी रहेगी। पढ़ने बैठें तो पूरे पाठ्यक्रम का बोझ उठाने की जगह एक निश्चित हिस्सा सामने रखें।

धन राशिफल धन के मामले में आज दबाव रहने की संभावना है। जो रकम हाथ में आए, उससे अधिक निकलने के संकेत हैं। किसी नुकसान की आशंका या पहले से हुई हानि का विचार भी मन में घूमेगा। धीमे लाभ की दिशा बनी हुई है, लेकिन तत्काल राहत की उम्मीद सीमित रखना उपयोगी रहेगा। मित्रों से जुड़ा पुराना आर्थिक लक्ष्य आगे बढ़ने की संभावना रखता है। घर का खर्च सामने आते ही अपनी जरूरत पीछे रखने का विचार होगा। आज पैसे को लेकर बेचैनी खरीदारी से शांत होने की संभावना कम है। एक साफ सावधानी रखें, घटे आत्मविश्वास में बड़ा आर्थिक फैसला न लें। खर्च की सीमा पहले तय करने से दिन संभालना आसान रहेगा।

लव राशिफल जीवनसाथी के आपके प्रति चिड़चिड़ा होने की संभावना है। रोज की बात भी कुछ कठोर सुनाई देगी और आप उसके पीछे अधिक अर्थ खोजेंगे। सिंह राशि के चौथे भाव में मंगल घरेलू माहौल में जोश के साथ छोटी चिड़चिड़ाहट बढ़ाएगा। घर का काम जल्दी पूरा करने की इच्छा होगी, पर बातचीत में अधीरता भी रहेगी। किसी भरोसेमंद मित्र के साथ अपनी उलझन कहना अच्छा लगेगा। परिवार के बीच मौजूद रहते हुए भी अकेले बैठने की चाह होगी। इस दूरी को लेकर मन में खींचतान रहेगी। साथी से बातचीत में अपना कम उत्साह बता देना उपयोगी होगा। आज अपनापन दिखाने का सरल तरीका शांत साथ रहेगा। लंबी चर्चा करने की क्षमता कम महसूस होगी और छोटी, साफ बातचीत अधिक सहज रहेगी।

सेहत राशिफल पूरे दिन मेष राशि के बारहवें भाव में चंद्रमा आराम की जरूरत बढ़ाएगा। थकान महसूस होने की संभावना है और कुछ समय अकेले रहने का मन होगा। खाने पीने में सावधानी की जरूरत रहेगी। समय बिगड़ने पर दिन की सहजता प्रभावित हो सकती है। व्यस्तता के बीच आराम टालते रहने से थकावट बढ़ने की आशंका है। जल्दी सोना राहत देने वाला रहेगा। शाम ढलते ही बाहर की हलचल से हटने की इच्छा होगी। शरीर की क्षमता के मुताबिक दिन हल्का रखें। रात को अपना समय मिल जाने पर मन का शोर कुछ कम होगा।

शुभ अंक- ४

शुभ रंग- नीला

शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: ११:४५ से १२:२८ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें- किसी भरोसेमंद मित्र से अपनी उलझन साझा करें। बातचीत से अकेलापन कम महसूस होगा।