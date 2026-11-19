Taurus Horoscope, आज का वृषभ राशिफल 19 नवंबर 2026: आज 19 नवंबर 2026 को वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा धन, करियर और रिश्तों का हाल? जानें वक्री शनि एवं उच्च गुरु का प्रभाव, अभिजित मुहूर्त और आज के शुभ उपाय।

Aaj Ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope 19 November 2026, आज का वृषभ राशिफल (19 नवंबर): घर का सुकून आज बाहर मिलने वाले सम्मान को और सुखद बनाएगा। सामाजिक मान के लिहाज से यह सप्ताह का सबसे अच्छा दिन होगा। परिवार के बीच आपकी बात सुनी जाएगी और घर की बातचीत में गर्माहट रहेगी। सिंह राशि के चौथे भाव में मार्गी गुरु माता का आशीर्वाद और घरेलू अपनापन देगा। अपने लोगों के पास बैठकर मन की उलझन कुछ हल्की होगी। फिर भी दिन में खुशी के साथ भ्रम का एक सिरा मौजूद रहेगा। अपनी समझ पर भरोसा रहेगा, लेकिन किसी बड़े विषय में अकेले निष्कर्ष तक पहुंचने का आत्मविश्वास कुछ कम होगा। किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर दोबारा विचार करने का मन बनेगा। घर से मिली सहजता और बाहर मिला मान दिन के दो मजबूत आधार रहेंगे। आपकी मौजूदगी लोगों के बीच ध्यान खींचेगी।

आज का वृषभ राशिफल (19 नवंबर): आज काम की क्वालिटी है आपकी पहचान करियर राशिफल दफ्तर में आपके काम पर नजर पड़ेगी। जो जिम्मेदारी सामने आएगी, उसे निभाने के लिए दिन अच्छा है। कारोबारी लोगों को अलग स्रोतों से सहजता से ऑर्डर मिलने के योग हैं। काम जुटाने की कोशिश में अपेक्षा से कम खींचतान महसूस हो सकती है। पूरे दिन चंद्रमा कुंभ राशि के दसवें भाव में रहेगा, जिससे पेशेवर काम सामने आएगा और उसे अच्छी तरह संभालने का अवसर मिलेगा। घर पर पढ़ाई करने वालों के लिए माहौल अनुकूल रहेगा। परिचित जगह पर बैठकर विषय समझना सहज लगेगा। किसी वरिष्ठ के सामने अपनी बात रखने का प्रसंग आएगा। प्रस्तुति से पहले अपने मुख्य बिंदु तय कर लें। आज काम की गुणवत्ता आपकी पहचान का आधार बनेगी।

धन राशिफल व्यापार में नए ऑर्डर मिलने की संभावना आर्थिक उम्मीद बढ़ाएगी। एक से अधिक स्रोतों से काम आने के योग हैं, हालांकि रकम मिलने का समय अलग विषय रहेगा। सोचसमझकर लिए गए कारोबारी जोखिम के लिए दिन अनुकूल है। निर्णय के दौरान लाभ का आकर्षण रहेगा और साथ ही अपनी गणना पर सवाल भी उठेंगे। यही दोहरा मन किसी आर्थिक विषय को लंबा खींचेगा। किसी जानकार से चर्चा आपकी सोच को व्यवस्थित करेगी। आज कमाई की संभावना को तुरंत उपलब्ध धन मान लेना ठीक नहीं होगा। किसी नए व्यावसायिक कदम के लिए उतनी ही रकम तय करें जिसे मौजूदा व्यवस्था सहजता से संभाल सके।

लव राशिफल परिवार में बातचीत खुली रहेगी और माता के साथ बिताया पल संतोष देगा। घर का माहौल बाहर की उलझनों से लौटने पर राहत देगा। जीवनसाथी से किसी विषय पर अपनी भूमिका स्पष्ट करने की इच्छा होगी। वृश्चिक राशि के सातवें भाव में मार्गी सूर्य रिश्तों में आत्मसम्मान और अधिकार का विषय सामने लाएगा। सामने वाले की राय और अपना सम्मान, दोनों महत्वपूर्ण लगेंगे। किसी बड़े की बात को कितना महत्व देना है, इस पर चर्चा होगी। सामाजिक सम्मान मिलने से मन प्रसन्न रहेगा, मगर हर चर्चा में अपनी बात मनवाने की इच्छा भी बढ़ेगी। संबंधों में साफ बातचीत आज ज्यादा उपयोगी रहेगी। महत्वपूर्ण निजी निर्णय पर दोनों पक्षों को बोलने का समय दें।

सेहत राशिफल घर में सुकून मिलने से मन हल्का रहेगा। दिन की व्यस्तता के बीच परिचित माहौल में बैठना अच्छा लगेगा। खुशी और उलझन साथ रहने से मानसिक थकान की संभावना है। एक निर्णय पर बारबार लौटने से ध्यान बंटेगा और विश्राम के समय भी वही चर्चा मन में चलती रहेगी। सेहत में किसी विशेष बदलाव का संकेत नहीं है, इसलिए दिन की अनुकूलता को अपनी पूरी ऊर्जा का प्रमाण मानना ठीक नहीं होगा। शांत वातावरण में कुछ देर बैठने से सहजता महसूस होगी। आज की साफ चेतावनी है कि भ्रम की हालत में महत्वपूर्ण फैसला जल्दबाजी में न लें। विचार स्पष्ट होने के लिए पर्याप्त समय रखें।

शुभ अंक: ४

शुभ रंग: नीला

शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त: ११:४४ से १२:२७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें घर पर पढ़ाई या किसी जरूरी पारिवारिक बातचीत के लिए समय तय करें।

क्या न करें सम्मान मिलने के उत्साह में किसी बड़े आर्थिक प्रस्ताव पर तुरंत हामी न भरें।