Taurus Horoscope, आज का वृषभ राशिफल 4 नवंबर 2026: आज 04 नवंबर 2026 को वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा धन, करियर और रिश्तों का हाल? जानें वक्री शनि एवं उच्च गुरु का प्रभाव, अभिजित मुहूर्त और आज के शुभ उपाय।

Aaj Ka Vrishabh Rashifal 3 November 2026 Taurus Horoscope, आज का वृषभ राशिफल : परिवार के लिए समय निकालने का फैसला आज राहत देगा। मन पर चढ़ी चिंताओं का दबाव घटेगा और समस्याएं सुलझने लगेंगी। घर में हंसी के पल होंगे। मित्रों से बातचीत अच्छी लगेगी और किसी सामाजिक या पारिवारिक आयोजन में शामिल होने की संभावना है। वाहन खरीदने के योग हैं। माता-पिता से आर्थिक सहयोग मिलने की संभावना भी रहेगी। बचत बढ़ाने के लिए दिन अनुकूल है। राहत के इस माहौल में घर का आराम ज्यादा अच्छा लगेगा। पूरे दिन चंद्रमा सिंह राशि के चौथे भाव में रहेगा। इससे माता का साथ और परिवार की शाम मन को सुकून देगी। बाहर की व्यस्तता के बाद अपने लोगों के बीच लौटने की इच्छा रहेगी। आज चिंता से आगे की बात सोचना सहज होगा।

आज का वृषभ राशिफल 4 नवंबर 2026: आज राहु करियर में आगे बढ़ने की भूख बढ़ाएंगे करियर राशिफल काम की उलझन को आज कुछ शांत मन से देख पाएंगे। किसी पुराने विषय पर बातचीत होगी और उसकी कठिनाई पहले जितनी बड़ी नहीं लगेगी। राहु कुंभ राशि के दसवें भाव में हैं। इससे करियर में आगे बढ़ने की भूख रहेगी और किसी नए काम में अचानक दिलचस्पी होगी। नई जिम्मेदारी का आकर्षण मन को व्यस्त रखेगा। बुध तुला राशि के छठे भाव में वक्री हैं। इससे काम के संदेश और पढ़ाई की बात दोबारा ध्यान मांगेंगे। विद्यार्थियों को पुराने पाठ पर लौटना उपयोगी लगेगा। दफ्तर में किसी साथी से चर्चा का आशय स्पष्ट होगा तो काम समझना आसान रहेगा। चेतावनी है कि अधूरी बातचीत को अंतिम बात मान लेना उलझन बढ़ा सकता है। किसी नई जिम्मेदारी पर सहमति देने से पहले उसका आशय साफ कर लें।

धन राशिफल बचत की योजना आगे बढ़ाने के लिए आज का दिन अनुकूल है। घर में उपलब्ध रकम और आगे की जरूरत पर बातचीत होगी। माता-पिता से आर्थिक सहयोग मिलने की संभावना आपकी योजना को सहारा देगी। वाहन लेने की इच्छा है तो खरीद की दिशा में बात आगे बढ़ने के योग हैं। सुविधा बढ़ाने का विचार परिवार की चर्चा में प्रमुख रहेगा। खरीद और बचत, दोनों को साथ रखने की इच्छा होगी। इससे अपनी जरूरत का आकार समझ आएगा। अपनी उपलब्ध रकम के भीतर खरीद की सीमा तय करें। आज आर्थिक राहत की संभावना रहेगी, लेकिन किसी मदद को पहले से प्राप्त धन मानकर खर्च की योजना बनाना जल्दबाजी होगी। बचत के लिए अलग रखी रकम का महत्व आपको साफ महसूस होगा।

लव राशिफल माता के साथ संबंध सुखद रहेंगे। उनकी बात सुनना अच्छा लगेगा और घर में बैठने का समय भावनात्मक राहत देगा। परिवार के बीच रोज की चिंता से हटकर बातचीत होगी। मित्रों के साथ हंसने का मौका मिलेगा। किसी आयोजन में जाने की संभावना बनी तो मिलने-जुलने का उत्साह रहेगा। जीवनसाथी के साथ घर की सुविधा पर चर्चा सहज होगी। अपने लोगों की मौजूदगी आज खास महत्व रखेगी। कोई बड़ी घोषणा दिन का केंद्र नहीं होगी, साथ बैठने का साधारण सुख अधिक अच्छा लगेगा। परिवार की शाम मन को खींचेगी और बाहर के काम कुछ देर के लिए पीछे रहेंगे। अपने करीबी के साथ आराम से बैठने का समय रखें। घर की बातचीत से मन में स्थिरता बढ़ेगी।

सेहत राशिफल चिंताओं का दबाव घटने से मानसिक राहत होगी। काम के बारे में सोचते रहने की आदत के बीच आराम करने की इच्छा बढ़ेगी। आज का सुकून मुख्य रूप से घर के सहज माहौल से जुड़ेगा। सेहत में किसी खास बदलाव का संकेत नहीं है। परिवार के साथ बिताया समय मन की दौड़ को विराम देगा। सामान्य विश्राम के लिए दिन में जगह रखें। शाम को अपने ढंग से बैठना अच्छा लगेगा। दिन के अंत तक परेशानी की बातों पर टिके रहने की प्रवृत्ति कम होगी और मन हल्का रहेगा।

शुभ अंक- ४

शुभ रंग- नीला

शुभ मुहूर्त- ब्रह्म मुहूर्त: ०४:५० से ०५:४३ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें उपलब्ध रकम में से बचत का एक हिस्सा अलग रख दें।

क्या न करें परिवार के लिए निकाले समय में बार-बार दफ्तर की चर्चा न छेड़ें।