आज का वृषभ राशिफल 4 नवंबर 2026: आज राहु करियर में आगे बढ़ने की भूख बढ़ाएंगे

आज का वृषभ राशिफल 4 नवंबर 2026: आज राहु करियर में आगे बढ़ने की भूख बढ़ाएंगे
Taurus Horoscope, आज का वृषभ राशिफल 4 नवंबर 2026: आज 04 नवंबर 2026 को वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा धन, करियर और रिश्तों का हाल? जानें वक्री शनि एवं उच्च गुरु का प्रभाव, अभिजित मुहूर्त और आज के शुभ उपाय।
Aaj Ka Vrishabh Rashifal 3 November 2026 Taurus Horoscope, आज का वृषभ राशिफल : परिवार के लिए समय निकालने का फैसला आज राहत देगा। मन पर चढ़ी चिंताओं का दबाव घटेगा और समस्याएं सुलझने लगेंगी। घर में हंसी के पल होंगे। मित्रों से बातचीत अच्छी लगेगी और किसी सामाजिक या पारिवारिक आयोजन में शामिल होने की संभावना है। वाहन खरीदने के योग हैं। माता-पिता से आर्थिक सहयोग मिलने की संभावना भी रहेगी। बचत बढ़ाने के लिए दिन अनुकूल है। राहत के इस माहौल में घर का आराम ज्यादा अच्छा लगेगा। पूरे दिन चंद्रमा सिंह राशि के चौथे भाव में रहेगा। इससे माता का साथ और परिवार की शाम मन को सुकून देगी। बाहर की व्यस्तता के बाद अपने लोगों के बीच लौटने की इच्छा रहेगी। आज चिंता से आगे की बात सोचना सहज होगा।
आज का वृषभ राशिफल 4 नवंबर 2026: आज राहु करियर में आगे बढ़ने की भूख बढ़ाएंगे
करियर राशिफल
काम की उलझन को आज कुछ शांत मन से देख पाएंगे। किसी पुराने विषय पर बातचीत होगी और उसकी कठिनाई पहले जितनी बड़ी नहीं लगेगी। राहु कुंभ राशि के दसवें भाव में हैं। इससे करियर में आगे बढ़ने की भूख रहेगी और किसी नए काम में अचानक दिलचस्पी होगी। नई जिम्मेदारी का आकर्षण मन को व्यस्त रखेगा। बुध तुला राशि के छठे भाव में वक्री हैं। इससे काम के संदेश और पढ़ाई की बात दोबारा ध्यान मांगेंगे। विद्यार्थियों को पुराने पाठ पर लौटना उपयोगी लगेगा। दफ्तर में किसी साथी से चर्चा का आशय स्पष्ट होगा तो काम समझना आसान रहेगा। चेतावनी है कि अधूरी बातचीत को अंतिम बात मान लेना उलझन बढ़ा सकता है। किसी नई जिम्मेदारी पर सहमति देने से पहले उसका आशय साफ कर लें।
धन राशिफल
बचत की योजना आगे बढ़ाने के लिए आज का दिन अनुकूल है। घर में उपलब्ध रकम और आगे की जरूरत पर बातचीत होगी। माता-पिता से आर्थिक सहयोग मिलने की संभावना आपकी योजना को सहारा देगी। वाहन लेने की इच्छा है तो खरीद की दिशा में बात आगे बढ़ने के योग हैं। सुविधा बढ़ाने का विचार परिवार की चर्चा में प्रमुख रहेगा। खरीद और बचत, दोनों को साथ रखने की इच्छा होगी। इससे अपनी जरूरत का आकार समझ आएगा। अपनी उपलब्ध रकम के भीतर खरीद की सीमा तय करें। आज आर्थिक राहत की संभावना रहेगी, लेकिन किसी मदद को पहले से प्राप्त धन मानकर खर्च की योजना बनाना जल्दबाजी होगी। बचत के लिए अलग रखी रकम का महत्व आपको साफ महसूस होगा।
लव राशिफल
माता के साथ संबंध सुखद रहेंगे। उनकी बात सुनना अच्छा लगेगा और घर में बैठने का समय भावनात्मक राहत देगा। परिवार के बीच रोज की चिंता से हटकर बातचीत होगी। मित्रों के साथ हंसने का मौका मिलेगा। किसी आयोजन में जाने की संभावना बनी तो मिलने-जुलने का उत्साह रहेगा। जीवनसाथी के साथ घर की सुविधा पर चर्चा सहज होगी। अपने लोगों की मौजूदगी आज खास महत्व रखेगी। कोई बड़ी घोषणा दिन का केंद्र नहीं होगी, साथ बैठने का साधारण सुख अधिक अच्छा लगेगा। परिवार की शाम मन को खींचेगी और बाहर के काम कुछ देर के लिए पीछे रहेंगे। अपने करीबी के साथ आराम से बैठने का समय रखें। घर की बातचीत से मन में स्थिरता बढ़ेगी।
सेहत राशिफल
चिंताओं का दबाव घटने से मानसिक राहत होगी। काम के बारे में सोचते रहने की आदत के बीच आराम करने की इच्छा बढ़ेगी। आज का सुकून मुख्य रूप से घर के सहज माहौल से जुड़ेगा। सेहत में किसी खास बदलाव का संकेत नहीं है। परिवार के साथ बिताया समय मन की दौड़ को विराम देगा। सामान्य विश्राम के लिए दिन में जगह रखें। शाम को अपने ढंग से बैठना अच्छा लगेगा। दिन के अंत तक परेशानी की बातों पर टिके रहने की प्रवृत्ति कम होगी और मन हल्का रहेगा।
शुभ अंक- ४
शुभ रंग- नीला
शुभ मुहूर्त- ब्रह्म मुहूर्त: ०४:५० से ०५:४३ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें
उपलब्ध रकम में से बचत का एक हिस्सा अलग रख दें।
क्या न करें
परिवार के लिए निकाले समय में बार-बार दफ्तर की चर्चा न छेड़ें।
कल का राशिफल
कल खुशी रहेगी और संतान से अच्छी खबर की संभावना है। प्रेम आगे बढ़ेगा। विद्यार्थी एकाग्र रहेंगे। नए कारोबार के लिए दिन अनुकूल होगा और नौकरी में अच्छा प्रदर्शन करने के योग हैं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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