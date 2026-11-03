आज का वृषभ राशिफल 3 नवंबर 2026: आज बातचीत को लाभकारी सौदे का प्रमाण न मानें
Taurus Horoscope, आज का वृषभ राशिफल 3 नवंबर 2026: आज 03 नवंबर 2026 को वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा धन, करियर और रिश्तों का हाल? जानें वक्री शनि एवं उच्च गुरु का प्रभाव, अभिजित मुहूर्त और आज के शुभ उपाय।
Aaj Ka Vrishabh Rashifal 3 November 2026 Taurus Horoscope, आज का वृषभ राशिफल: तीन नवंबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से चंद्रमा पूरे दिन सिंह राशि के चौथे भाव में रहेगा। घरेलू व्यवस्था और मन को आराम देने वाली चीजों पर ध्यान जा सकता है, हालांकि घर की कोई अधूरी जरूरत एकाग्रता बांट सकती है। गुरु सिंह राशि के चौथे भाव में है। पढ़ाई के लिए सुविधाजनक जगह या परिवार से मिला व्यावहारिक सहयोग उपयोगी हो सकता है, पर सुविधा जुटाने में खर्च और जिम्मेदारी भी देखें। आज संतोष का अर्थ सारे काम पूरे होना नहीं, बल्कि जरूरी कामों को उचित जगह देना हो सकता है। किसी घरेलू विषय पर निर्णय लेते समय अपनी पसंद के साथ अन्य सदस्यों की जरूरत भी सुनें।
आज का वृषभ राशिफल 3 नवंबर 2026: आज बातचीत को लाभकारी सौदे का प्रमाण न मानें
करियर राशिफल
राहु कुंभ राशि के दसवें भाव में और केतु सिंह राशि के चौथे भाव में हैं। इनकी संयुक्त धुरी काम में पहचान पाने की चाह और निजी जीवन में पर्याप्त जुड़ाव बनाए रखने का विषय सामने रखती है। यदि घर से काम करते हैं, तो उपलब्ध रहने और लगातार बाधित होने के बीच सीमा तय करें। कार्यालय में अपने हिस्से का परिणाम स्पष्ट रखें, केवल व्यस्त दिखने पर जोर न दें। व्यवसाय में ग्राहक की जरूरत समझकर प्रस्ताव दें और काम पूरा करने की व्यावहारिक अवधि बताएं। तुला राशि के छठे भाव में वक्री बुध के संदर्भ में संशोधित निर्देश और पुराने पत्राचार दोबारा पढ़ना उपयोगी रहेगा। विद्यार्थियों का ध्यान बंटे तो पढ़ाई को छोटे हिस्सों में बांटें। कठिन विषय के बाद संक्षिप्त अभ्यास करें, ताकि समझ का आकलन हो सके।
धन राशिफल
वक्री शनि मीन राशि के ग्यारहवें भाव में है। लंबे समय से चले आ रहे प्रयास, भरोसेमंद संपर्क और अधूरे लक्ष्य पूरे करना कमाई की दिशा में उपयोगी हो सकते हैं, हालांकि रकम मिलने का आश्वासन नहीं है। अपेक्षित भुगतान और खाते में उपलब्ध धन को अलग रखें। संपत्ति खरीदने की योजना हो तो स्वामित्व, अनुमति, ऋण की शर्तें और रखरखाव की लागत जांचें। अनुकूल बातचीत को लाभकारी सौदे का प्रमाण न मानें। घरेलू सुविधा पर खर्च से पहले देखें कि वह जरूरी है या कुछ समय टल सकता है। किसी पुराने परिचित से आर्थिक प्रस्ताव मिले तो संबंध की निकटता के बावजूद लिखित जानकारी और स्वतंत्र जांच को महत्व दें।
लव राशिफल
घर में सहजता बढ़ाने के लिए छोटी, स्पष्ट बातचीत उपयोगी हो सकती है। यदि साथी से सहयोग चाहते हैं, तो बताएं कि मदद किस काम में चाहिए। सामने वाला आपकी प्राथमिकता पहले से जानता है, यह मानकर न चलें। किसी सदस्य की चुप्पी थकान या व्यस्तता भी हो सकती है, इसलिए उसका अर्थ स्वयं तय करने के बजाय पूछें। घरेलू जिम्मेदारी बांटने की चर्चा में पुराने योगदान का हिसाब जोड़ने से बचें। नए संबंध में परिचय को स्वाभाविक गति दें और निजी सीमाएं स्पष्ट रखें। यदि अकेले समय की जरूरत महसूस हो तो उसे सहज शब्दों में बताएं। साथ बिताया थोड़ा समय भी उपयोगी है, बशर्ते उसमें सुनने की जगह हो।
सेहत राशिफल
काम के बीच मन घर की चिंताओं में उलझे तो थोड़ा विराम लेकर अगला छोटा काम तय करें। आराम के लिए केवल खाली समय मिलना पर्याप्त नहीं, फोन और अधूरे संदेशों से दूरी भी मदद कर सकती है। भोजन नियमित रखें और पानी पास रखने की व्यवस्था करें। घर के काम या मेज पर बैठने के दौरान एक ही स्थिति में लंबे समय तक न रहें। हल्की सैर अपनी सुविधा के अनुसार करें। नींद प्रभावित हो रही हो तो सोने से पहले काम समेटने की आदत बनाएं। लगातार परेशानी में चिकित्सकीय सलाह लें, केवल घरेलू उपाय पर निर्भर न रहें।
शुभ अंक- ६
शुभ रंग- बहुरंगी
शुभ मुहूर्त- आज के लिए सत्यापित शुभ मुहूर्त उपलब्ध नहीं है।
क्या करें
घर और काम की एक एक जरूरी जिम्मेदारी चुनें। उनके लिए आवश्यक सामग्री, खर्च और सहयोग पहले स्पष्ट करें, ताकि बाकी दिन छोटी मांगों के बीच मुख्य काम बार बार पीछे न छूटता रहे।
क्या न करें
अपेक्षित आमदनी के भरोसे अग्रिम भुगतान न करें। घरेलू खरीद पर सहमति मिलने से पहले बुकिंग करने और ध्यान भटकने पर पढ़ाई का पूरा कार्यक्रम छोड़ देने से बचें। जरूरी निर्णय में जांच अधूरी न रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र