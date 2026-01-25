वृषभ राशिफल 26 जनवरी 2026: वृषभ राशि वालों के लिए दिन आज खास, एक्स से मिल सकते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट से रहें दूर

संक्षेप: Taurus Horoscope Rashifal Vrishabh Rashi ka Rashifal 26 January 2026 : राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि के स्वामी ग्रह शुक्र है। वृषभ राशि वालों के लिए दिन आज खास, एक्स से मिल सकते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट से रहें दूर

Taurus Horoscope Today 26 January 2026 : आपको अपने लक्ष्यों पर खास फोकस करना चाहिए। आपको रिलेशनशिप से जुड़े ऐसे फैसले लेने है, जो सेफ हों। प्रोफेशनल मौके के लिएबैटर ऑप्शन देखें। स्टॉक मार्केट से आज वृषभ राशि के लोग दूर रहें। आज डाइट में फैट और ऑयल ना लें। आज रोमांटिक लाइफ में कोई दिक्कत है, तो उसका समाधान आज ही निकालें। ऑफिस में अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा हेल्थ और वेल्थ दोनों आपकी अच्छी हैं।

वृषभ लव राशिफल आज आप लवर के साथ सभी तरह के इश्यूज को सोल्व कर लेंगे। आपको अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखना होगा, खासतौर पर जब आप किसी से बहस कर रहे होते हैं। पार्टनर के ऊपर अपनी बातों को थोपें नहीं. उसे भी लाइफ में अपने हिसाब से जीनें, उसे पर्सनल स्पेस जरूर दें। आज दोपहर का दिन अच्छे कम्युनिकेशन के लिए बेस्ट है। शादीशुदा लोगों को ऑफिस में लवअफेयर से दूर रहना चाहिए। जो लोग अपने एक्स के साथ फिर वापस लाइफ में रहनाचाहते हैं, वे आज दोपहर में मिल सकते हैं, बेस्ट टाइम है। आज आपको रिश्तों में बाहर के लोगों के इंटरफेयर के रूप में परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है।

वृषभ करियर राशिफल आज ऑफिस की पॉलिटिक्स से दूर ही रहें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको किसी भी तरह की ऑफिस की गपशप में नहीं जाना है। आपको ऑफिस में नए काम करने को मिल सकते हैं। इससे आपको प्रोफेशनल टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा। जो लोग मशीन से जुड़े काम में है, उन लोगों को अधिक घंटे के लिए रुकना पड़ सकता है। आईटी और हॉस्पिटेलिटी प्रोफेशनल को विदेश में मौके मिलेंगे। हेल्थकेयर और एचआर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मीडिया, लॉजिटिक्स, ऑटोमोबाइल प्रोफेशनल को करियर बढ़ाने में मौका मिल सकता है। आप आज नया प्रॉडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अच्छे से होमवर्क करना होगा।

वृषभ मनी राशिफल आपके पास कई सोर्सेज से पैसा आ रहा है। आपको इसके कारण स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने में भी मदद मिलेगी। आज महिलाओं नई प्रोपर्टी खरीदेंगी। आज भाई बहन में प्रोपर्टी को लेकर वाद विवाद हो सकता है, वो इसके नाम पर इश्यू खड़ा कर सकता है और आपको इस विवाद में भी घसीटा जाएगा। ऑफिस में आपको अप्रेजल मिलेगा, आज बुजुर्ग घर में सेलिब्रेशन के लिए पैसा खर्च करेंगे।

वृषभ हेल्थ राशिफल आज वृषभ राशि वालों को हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना होगा और इसे लंबे समय तक बनाए भी रखना होगा। इसके लिए आपको अच्छा खाना खाना है और एक्सरसाइज करनी है। इस बात का ध्यान रखें कि आपकी डाइट से आपका इम्यूनिटी लेवल बढ़ें।आपको अधिक से अधिक फ्रूट और वेजिटेबल्स खाने में लेनी हैं। आपको अच्छे से आराम भी करना है। आपको आज आंखों से जुड़े छोटे इश्यूज भी हो सकते हैं। आज कुछ बच्चों में ब्रीदिंग इश्यूज भी आ सकते हैं। जिन लोगों की कार्डिएक से जुड़ी हिस्ट्री है, उन लोगों को खास तौर पर सावधान रहना चाहिए और हैवी चीजों को नहीं उठाना चाहिए। आपके लिए जरूरी है कि आप सभी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें।