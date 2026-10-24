आज का वृषभ राशिफल 24 अक्टूबर 2026: वृषभ राशि वालों के लिए अधूरे काम पूरे करने का दिन, रिश्तों और पैसों पर दें ध्यान

आज का वृषभ राशिफल 24 अक्टूबर 2026: जानें वृषभ राशि वालों का करियर, लव लाइफ, आर्थिक स्थिति और सेहत कैसी रहेगी। पढ़ें शुभ रंग, शुभ अंक, शुभ मुहूर्त और दिन के खास उपाय।

Aaj Ka Vrishabh Rashifal, Taurus Horoscope 24 October 2026: आज चौबीस अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से चंद्रमा पूरे दिन मीन राशि के ग्यारहवें भाव में रहेगा। संपर्कों, सामूहिक काम और अपने लक्ष्यों पर ध्यान जा सकता है। किसी परिचित से बातचीत उपयोगी हो सकती है, लेकिन उससे आर्थिक लाभ मिलना निश्चित नहीं है। वक्री शनि मीन राशि के ग्यारहवें भाव में है। यह स्थिति धैर्यपूर्वक लक्ष्य पूरे करने और विश्वसनीय लोगों के साथ निरंतरता रखने के लिए उपयोगी है। परिणाम का आकलन केवल आज की प्रतिक्रिया से न करें। नया काम स्वीकार करने से पहले उपलब्ध समय देखें। अधूरे प्रयास को पूरा करना फिलहाल नए वादे जोड़ने से अधिक व्यावहारिक विकल्प हो सकता है।

वृषभ राशि का करियर राशिफल यदि नौकरी में किसी जानकारी के लिए सहकर्मी पर निर्भर हैं तो अपना प्रश्न और अपेक्षित उत्तर स्पष्ट लिखें। कारोबार में नियमित ग्राहकों की जरूरत, लंबित सेवा और पुराने प्रस्तावों की स्थिति देखना उपयोगी रहेगा। गुरु कर्क राशि के तीसरे भाव में उच्च स्थिति में है, फिर भी आगे बढ़ने के लिए पहल, अभ्यास और अपनी बात ठीक ढंग से रखना जरूरी रहेगा। विद्यार्थी मित्र से कठिन प्रश्न समझ सकते हैं, लेकिन बाद में वैसा प्रश्न स्वयं हल करें। राहु कुंभ राशि के दसवें भाव में और केतु सिंह राशि के चौथे भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी पेशेवर महत्वाकांक्षा और घरेलू आधार के बीच संतुलन का विषय रखती है। अपनी पहचान बढ़ाने की कोशिश में निजी जिम्मेदारियों को अनिश्चित न छोड़ें। काम की सीमा पहले बताना सहयोग से इनकार करना नहीं है।

वृषभ राशि का आर्थिक राशिफल खर्च की योजना खाते में उपलब्ध रकम देखकर बनाएं, संभावित कमाई जोड़कर नहीं। किसी भुगतान की उम्मीद हो तो उसकी पुष्टि होने तक जरूरी खरीद को प्राथमिकता दें। इससे सामान्य खर्च संभालने में स्पष्टता रहेगी। व्यापार करने वाले बिक्री, लागत और बची हुई रकम का अलग हिसाब रखें। किसी परिचित के साथ खर्च बांटना हो तो हिस्सेदारी पहले तय करें। संपत्ति खरीदने का प्रस्ताव सामने आए तो स्वामित्व, दस्तावेज और कुल लागत की स्वतंत्र जांच कराएं। पर्याप्त जानकारी न हो तो निर्णय के लिए समय मांगना उचित है। छूट या सीमित अवधि का प्रस्ताव आपकी जरूरत और बजट की जगह नहीं ले सकता। उधार देने से पहले अपनी नियमित देनदारियां भी देखें।

वृषभ राशि का लव राशिफल रिश्ते में निकटता बढ़ाने के लिए साधारण, बिना व्यवधान वाली बातचीत उपयोगी हो सकती है। साथी व्यस्त हो तो उसकी उपलब्धता पूछें, तुरंत उत्तर न मिलने को दूरी का प्रमाण न मानें। शुक्र तुला राशि के छठे भाव में स्वराशि में वक्री है। रोजमर्रा के सहयोग और जिम्मेदारियों के बंटवारे की समीक्षा इस संदर्भ में उपयोगी होगी, लेकिन केवल ग्रह स्थिति से संबंध सुधरना तय नहीं है। यदि मिलने या यात्रा का कार्यक्रम बदले तो पहले व्यावहारिक कारण समझें। परिवार में किसी अधूरे काम के लिए मदद चाहिए तो स्पष्ट अनुरोध करें। नए परिचय में सामने वाले की सहजता और रुचि जानने के लिए पर्याप्त अवसर दें।

वृषभ राशि का स्वास्थ्य राशिफल काम और सामाजिक बातचीत के बीच भोजन को लगातार आगे न खिसकाएं। लंबे समय तक बैठना पड़े तो थोड़ी देर चलने या शरीर को सहज ढंग से हिलाने का अवसर निकालें। व्यायाम की मात्रा अपनी सामान्य क्षमता के अनुसार रखें। कई योजनाएं एक साथ मन में चल रही हों तो उन्हें लिखकर जरूरी काम अलग करें। आराम के लिए भी जगह रखें, केवल काम बच जाने पर ही विश्राम न लें। बाहर भोजन करना हो तो अपनी सामान्य जरूरत और मात्रा का ध्यान रखें। कोई परेशानी बनी रहे तो योग्य चिकित्सक से सलाह लें, परिचित के अनुभव पर उपचार न बदलें।

शुभ अंक- 6 शुभ रंग- बहुरंगी

शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:42- 12:27 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें- किसी एक लंबित लक्ष्य की वर्तमान स्थिति लिखें और अगला छोटा कदम तय करें। मदद चाहिए तो संबंधित व्यक्ति को स्पष्ट प्रश्न भेजें। घर के जरूरी काम के लिए भी अपने कार्यक्रम में जगह रखें।