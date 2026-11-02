आज का वृषभ राशिफल (2 नवंबर): दस्तावेजों की जांच न छोड़ें आज
Taurus Horoscope, आज का वृषभ राशिफल 2 नवंबर 2026: आज 02 नवंबर 2026 को वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा धन, करियर और रिश्तों का हाल? जानें वक्री शनि एवं उच्च गुरु का प्रभाव, अभिजित मुहूर्त और आज के शुभ उपाय।
Aaj Ka Vrishabh Rashifal 2 November 2026 Taurus Horoscope, आज का वृषभ राशिफल: दो नवंबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से चंद्रमा पूरे दिन कर्क राशि के तीसरे भाव में रहेगा। पहल करने, जरूरी बातचीत और छोटे काम पूरे करने से दिन को दिशा मिल सकती है। शुरुआत में सुस्ती लगे तो पूरे दिन के बारे में निष्कर्ष निकालने के बजाय एक आसान जिम्मेदारी चुनें। वक्री शनि मीन राशि के ग्यारहवें भाव में है। धैर्य से लक्ष्य पूरा करने और भरोसेमंद संपर्क बनाए रखने में यह स्थिति रचनात्मक हो सकती है, हालांकि आय निश्चित नहीं है। आत्मविश्वास को तैयारी से जोड़ें। कोई साहसिक निर्णय लेना हो तो पहले उसकी मेहनत, लागत और वर्तमान जिम्मेदारियों पर पड़ने वाला असर समझ लें।
आज का वृषभ राशिफल (2 नवंबर): दस्तावेजों की जांच न छोड़ें आज
करियर राशिफल
राहु कुंभ राशि के दसवें भाव में और केतु सिंह राशि के चौथे भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी कामकाजी पहचान बढ़ाने की इच्छा के साथ घरेलू आधार संभालने की जरूरत सामने रखती है। नौकरी में नई जिम्मेदारी स्वीकार करने से पहले वर्तमान काम की स्थिति देखें। व्यापार में प्रचार बढ़ाना हो तो सेवा देने की क्षमता और समयसीमा भी जांचें। वक्री शुक्र तुला राशि के छठे भाव में स्वराशि में है। कार्यव्यवस्था और सहयोग की समीक्षा उपयोगी रह सकती है, लेकिन इससे हर मतभेद अपने आप नहीं सुलझता। विद्यार्थियों को छोटे अभ्यास और लिखकर उत्तर देने से अपनी तैयारी समझने में मदद मिल सकती है। सहपाठी की सहायता लें तो मिले उत्तर स्वयं हल करके देखें। केवल परिचित अध्याय दोहराने के बजाय कमजोर हिस्से के लिए अलग अभ्यास रखें। किसी परीक्षा या प्रस्तुति की तैयारी में वास्तविक प्रश्नों के उदाहरण जुटाना उपयोगी होगा।
धन राशिफल
मेहनत के बदले भुगतान की प्रक्रिया स्पष्ट रखना जरूरी होगा। काम पूरा होने, उसकी स्वीकृति मिलने और रकम आने को अलग चरण समझें। गुरु सिंह राशि के चौथे भाव में है। घर, पढ़ाई या पारिवारिक सुविधा पर ध्यान जा सकता है, लेकिन इनके साथ खर्च और जिम्मेदारी भी रहेंगे। घरेलू वस्तु खरीदनी हो तो वास्तविक जरूरत, उपयोग और रखरखाव देखें। परिचित के माध्यम से प्रस्ताव आए तो संबंध के भरोसे दस्तावेजों की जांच न छोड़ें। बचत के लिए जरूरी खर्चों के बाद बची राशि का आकलन करें। अनुमानित आमदनी के आधार पर उधार देने या किस्त बढ़ाने से पहले भुगतान क्षमता पर विचार करें। लंबित रकम के लिए विनम्र अनुस्मारक भेजना भी उपयोगी कदम हो सकता है।
लव राशिफल
बातचीत की छोटी पहल संबंधों में सहजता ला सकती है, यदि आप सामने वाले को अपनी बात रखने का अवसर भी दें। साथी व्यस्त हों तो तुरंत लंबी चर्चा का दबाव बनाने के बजाय जरूरी मुद्दा स्पष्ट करें। घर के फैसले में सभी की सुविधा अलग हो सकती है। अपनी पसंद रखते हुए उनकी व्यावहारिक कठिनाई भी पूछें। यदि बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी है तो केवल परिणाम जानने के बजाय तैयारी और परेशानी समझें। किसी मित्र से लंबे अंतराल के बाद संपर्क करें तो सामान्य हालचाल से शुरुआत करें। चुप्पी को नाराजगी मान लेने से पहले परिस्थिति जानना बेहतर होगा। मिले सहयोग की कद्र जताएं, लेकिन बदले में तुरंत वैसी ही प्रतिक्रिया की अपेक्षा न रखें।
सेहत राशिफल
सुस्ती या बेचैनी महसूस हो तो दिन की शुरुआत बहुत लंबी कार्यसूची से न करें। हल्की गतिविधि और नियमित दिनचर्या शरीर को सहज गति देने के तरीके हो सकते हैं। फोन या कंप्यूटर पर देर तक काम करते हों तो आंखों, गर्दन और बैठने की मुद्रा का ध्यान रखें। छोटे कामों के लिए बाहर निकलते समय भोजन और पानी की अनदेखी न करें। दूसरों की सक्रियता देखकर अपनी क्षमता से अधिक व्यायाम करना जरूरी नहीं। नींद अधूरी हो तो गैरजरूरी व्यस्तता घटाएं। लगातार थकान या कोई असामान्य परेशानी बनी रहे तो योग्य चिकित्सक से सलाह लें, उसे केवल आलस्य का नाम न दें।
शुभ अंक- ६
शुभ रंग- बहुरंगी
शुभ मुहूर्त- आज के लिए सत्यापित शुभ मुहूर्त उपलब्ध नहीं है।
क्या करें- जिस काम के लिए किसी का उत्तर जरूरी है, उसका संक्षिप्त संदेश तैयार करें। संबंधित दस्तावेज साथ भेजें और स्पष्ट प्रश्न पूछें। उत्तर मिलने पर अगला कदम अपनी उपलब्ध क्षमता और तय जिम्मेदारियों के अनुसार चुनें।
क्या न करें- प्रशंसा या उत्साह के आधार पर जरूरत से ज्यादा काम स्वीकार न करें। किसी परिचित की बात को पक्के भुगतान का भरोसा न मानें। घरेलू जिम्मेदारी बिना चर्चा दूसरे व्यक्ति पर छोड़कर नई योजना आगे न बढ़ाएं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
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