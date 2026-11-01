आज का वृषभ राशिफल 1 नवंबर 2026: करियर में बढ़ेंगी जिम्मेदारियां, गुरु के प्रभाव से घर-परिवार में होंगे बदलाव
वृषभ राशि वालों के लिए 1 नवंबर का दिन नई पहल और संपर्क बढ़ाने के लिहाज से अच्छा रह सकता है। करियर में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। कामकाज और पारिवारिक जीवन के बीच संतुलन बनाना जरूरी होगा। आर्थिक मामलों में खर्च और निवेश को लेकर सावधानी बरतें।
Aaj Ka Vrishabh Rashifal 1 November 2026, Taurus Horoscope Today: एक नवंबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से चंद्रमा पूरे दिन कर्क राशि के तीसरे भाव में रहेगा। अपनी पहल, स्पष्ट बातचीत और छोटे काम पूरे करने से दिन को दिशा दे सकते हैं। बड़ा लक्ष्य देखकर दबाव लेने के बजाय पहला व्यावहारिक कदम चुनें। वक्री शनि मीन राशि के ग्यारहवें भाव में है। धैर्य से बनाए संपर्क और अधूरे लक्ष्य पूरे करने की निरंतरता उपयोगी हो सकती है, हालांकि आय या सफलता तय नहीं है। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से जरूरी जानकारी मांगने में संकोच न करें। आज मेहनत का उपयोगी माप यही रहेगा कि काम कितना स्पष्ट और आगे बढ़ाने योग्य हुआ। दूसरों से तुलना के बजाय अपनी प्रगति देखें।
वृषभ राशि का करियर राशिफल
राहु कुंभ राशि के दसवें भाव में और केतु सिंह राशि के चौथे भाव में है। यह संयुक्त धुरी पेशेवर महत्वाकांक्षा तथा निजी जीवन की जरूरतों के बीच संतुलन बनाने को कहती है। नौकरी में अतिरिक्त जिम्मेदारी लेने से पहले समझें कि उसे पूरा करने के लिए संसाधन और अधिकार कितने मिलेंगे। कारोबार में ग्राहक की मांग स्पष्ट सुनना आकर्षक प्रस्ताव देने से ज्यादा उपयोगी हो सकता है। यदि काम का दिन नहीं है तो अगले कार्यदिवस की जरूरी तैयारी तक सीमित रहें। विद्यार्थियों के लिए अभ्यास आधारित पढ़ाई बेहतर रहेगी। कठिन अध्याय को छोटे हिस्सों में बांटें और गलती वाले प्रश्न अलग लिखें। किसी सहपाठी से चर्चा करें तो उत्तर याद करने के बजाय तरीका समझें। प्रतिस्पर्धा में अपनी तैयारी का मूल्यांकन करें, केवल दूसरों की गति देखकर योजना न बदलें।
वृषभ राशि का आर्थिक राशिफल
गुरु सिंह राशि के चौथे भाव में है। घर, पढ़ाई और पारिवारिक सुविधा पर उपयोगी खर्च सामने आ सकता है, लेकिन जिम्मेदारियां बजट पर दबाव भी डाल सकती हैं। किसी जरूरी वस्तु की खरीद से पहले देखें कि मरम्मत या उपलब्ध विकल्प से काम चल सकता है या नहीं। नई व्यावसायिक योजना में पैसा लगाने की जल्दी न करें। प्रस्ताव को केवल उत्साह के आधार पर खारिज भी न करें, पहले लागत, संभावित मांग और रकम वापस मिलने की शर्तें समझें। नियमित बचत के साथ निकट भविष्य के भुगतान के लिए सुलभ राशि रखना जरूरी है। उधार दिया पैसा मिलने का वादा हो तो पुष्टि होने तक उसे उपलब्ध बजट में न जोड़ें।
वृषभ राशि का लव राशिफल
भाई, बहन या किसी परिचित से संवाद उपयोगी हो सकता है, लेकिन सहायता की संभावना को अधिकार न बनाएं। अपनी जरूरत साफ बताएं और उनकी सुविधा भी पूछें। साथी के साथ किसी साधारण काम को मिलकर पूरा करना नजदीकी का सहज अवसर बन सकता है। तुला राशि के छठे भाव में स्वराशि का वक्री शुक्र सहयोग के व्यावहारिक पक्ष की समीक्षा का संदर्भ देता है। कौन कितना काम कर रहा है, इस पर शिकायत के बजाय स्पष्ट बंटवारा करें। प्रेम संबंध में पुरानी बात उठे तो उसका वर्तमान महत्व समझें। बच्चों से जुड़ी कोई सूचना मिले तो पहले पूरी बात जानें, तुरंत तुलना या अपेक्षाओं का बोझ न डालें।
वृषभ राशि का स्वास्थ्य राशिफल
छोटे काम लगातार करते हुए भोजन और आराम टालना थकान बढ़ा सकता है। जरूरी कामों के बीच बैठने, चलने और पानी पीने का संतुलन रखें। यदि संदेशों और फोन पर समय ज्यादा जा रहा हो तो गर्दन तथा आंखों को आराम दें। गतिविधि बढ़ाने का मन हो तो अपनी मौजूदा क्षमता के अनुसार चलना या हल्का व्यायाम चुनें। किसी दूसरे की दिनचर्या की नकल करने की जरूरत नहीं है। मानसिक दबाव कम करने के लिए पूरे हुए काम भी देखें, केवल बाकी सूची नहीं। लगातार असुविधा हो तो योग्य चिकित्सकीय सलाह लेना उचित रहेगा।
शुभ अंक- 6
शुभ रंग- बहुरंगी
क्या करें- जिस व्यक्ति से काम की जानकारी चाहिए, उससे सटीक प्रश्न पूछें। अपने लक्ष्य का अगला छोटा चरण लिखें और उसके लिए जरूरी दस्तावेज जुटाएं। घरेलू सहयोग लेते समय काम और अपेक्षा दोनों स्पष्ट रखें।
क्या न करें- अपनी क्षमता साबित करने के लिए हर जिम्मेदारी न उठाएं। बिना शर्तें पढ़े किसी नए उद्यम में राशि न दें। मदद देर से मिलने पर परिचितों की नीयत पर तुरंत टिप्पणी करने से बचें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
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