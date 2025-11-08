Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़aaj ka vrischik rashifal today scorpio horoscope 8 november 2025 future predictions in hindi
वृश्चिक राशिफल 8 नवंबर: क्रश को प्रपोज करने के लिए ये समय है बेस्ट, ऑफिस में मिल सकती है नई जिम्मेदारी

वृश्चिक राशिफल 8 नवंबर: क्रश को प्रपोज करने के लिए ये समय है बेस्ट, ऑफिस में मिल सकती है नई जिम्मेदारी

संक्षेप: Aaj Ka Vrischik Rashifal, Scorpio Horoscope Today 8 November 2025: राशिचक्र में आठवीं राशि वृश्चिक होती है। जिन लोगों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर करता है, उनकी राशि वृश्चिक होती है। जानिए आज यानी 8 नवंबर का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा होगा?

Sat, 8 Nov 2025 08:07 AMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेय
share Share
Follow Us on

Aaj ka Vrischik Rashifal 8 November 2025, Scorpio Horoscope Today: आज पार्टनर से खुलकर बात करें। उनके साथ प्यार से रहें। ऑफिस की दिक्कतों को धैर्य के साथ संभालें। पैसों के मामले में सोच-समझकर फैसले लें। आज हेल्थ सही रहने वाली है। नीचे विस्तार से जानिए कि आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा होगा?

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

वृश्चिक राशि लव लाइफ

प्यार के मामले में आज वृश्चिक राशि वालों का दिन सही जाएगा। पार्टनर के साथ आप मिलकर मनपंसदीदा एक्टिविटी करें। पैरेंट्स आज आपके रिश्ते को सपोर्ट करने वाले हैं और ऐसे में शादी की बात आगे बढ़ सकती है। अगर किसी बात पर पार्टनर के साथ बहस होती है तो धैर्य बनाकर रखें। उन्हें थोड़ा स्पेस दें। इससे आप लोगों का रिश्ता मजबूत बनेगा। जो लोग अपने क्रश को प्रपोज करने का मन बना रहे हैं, वो लोग आज दिन से पहले-पहले ये काम कर सकते हैं। आज का दिन शुभ है और जवाब पॉजिटिव ही आने की संभावना है।

ये भी पढ़ें:वास्तु शास्त्र: घर में रोजाना कपूर जलाने के 5 फायदे

वृश्चिक राशि करियर राशिफल

आज काम में आपका डेडीकेशन देखते ही बनेगा। आज के दिन आपको नया काम मिल सकता है। इसी के साथ डेडलाइन भी काफी टाइट होगी। आज किसी क्लाइंट को दिक्कत हो सकती है। इस समस्या की जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ सकती है। क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों को आज अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा। बिजनेस से जुड़े लोगों को आज सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिलने की संभावना है। स्टूडेंट्स आज पढ़ाई में ज्यादा मेहनत करें।

ये भी पढ़ें:अंगूठियों को पहनने से भाग्य बदलता है? प्रेमानंद महाराज ने कही ये बात

वृश्चिक राशि आर्थिक राशिफल

पैसों के मामले में आज वृश्चिक राशि वालों का दिन अच्छा जाएगा। हालांकि आज प्रॉपर्टी और पेमेंट से जुड़े मुद्दे भी सामने आएंगे। खर्चे पर थोड़ा कंट्रोल रखें। आज कुछ लोग फर्नीचर, इलेक्टॉनिक सामान या फिर गाड़ी खरीदने की प्लानिंग कर सकते हैं। अगर वेकेशन की प्लानिंग वगैरह करनी है को इसके लिए दिन का दूसरा हिस्सा सही रहेगा। आपकी आर्थिक स्थिति इसे सपोर्ट भी करेगी। बिजनेस से जुड़े लोग बकाया चुका देंगे।

वृश्चिक राशि हेल्थ राशिफल

आज सुबह और शाम को वॉक करें। इससे आपकी फिटनेस सही रहेगी। कुछ महिला जातकों को आज एंग्जाइटी हो सकती है। वहीं कुछ लोग कान से जुड़ी समस्या से परेशान होंगे। ज्यादा दिक्कत होने पर डॉक्टर को जरूर दिखाएं। आज के दिन एडवेंचर स्पोर्ट्स से दूर रहें। हिल्स पर ट्रैवल करना अवॉइड ही करें। बच्चों को आज वायरल बुखार हो सकता है। साथ ही गले की समस्या भी होने की संभावना है।

वृश्चिक राशि के गुण

ताकत: रहस्यमयी, समझदार, बुद्धिमान, आत्मनिर्भर, समर्पित, आकर्षक, संवेदनशील

कमजोरी: शक करने वाला, जटिल स्वभाव, अधिकार जताने वाला, घमंडी, ज़्यादा तीव्र स्वभाव वाला

प्रतीक: बिच्छू

तत्व: जल

शरीर का भाग: जननांग

ग्रह स्वामी: प्लूटो और मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग: बैंगनी, काला

शुभ अंक: 4

शुभ रत्न: मूंगा

सबसे प्राकृतिक मेल: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

औसत अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

कम अनुकूलता: सिंह, कुंभ

डॉ जे. एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ, ई-मेल: djnpandey@gmail.com, फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Scorpio Aaj Ka Rashifal Vrishchik Rashifal अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने