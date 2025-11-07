वृश्चिक राशिफल 7 नवंबर: पार्टनर से बहस की वजह बन सकती है ये बात, ऑफिस में होगा क्रिटिसिज्म का सामना

संक्षेप: Aaj Ka Vrischik Rashifal, Scorpio Horoscope Today 7 November 2025: राशिचक्र की आठवीं राशि वृश्चिक है। जिस व्यक्ति के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर करता है, उनकी राशि वृश्चिक होती है। जानें आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है?

Aaj ka Vrischik Rashifal 7 November 2025, Scorpio Horoscope Today: आज पार्टनर से अपनी फीलिंग्स को खुलकर कहने का दिन है। सही तरीके से बातचीत होगी तो इससे आपका रिश्ता और भी मजबूत बनेगा। ऑफिस में आज स्मार्ट प्लानिंग के साथ काम करें। इससे आप बड़ी से बड़ी चुनौतियों को भी जीत लेंगे। अपने खर्चे पर आज थोड़ा कंट्रोल रखिए। अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा डिसिप्लिन में रखें। धन के मामले में आज स्थिति सही रहेगी। हेल्थ भी आज ठीक रहने वाली हैं। जानें आज का पूरा दिन आपके लिए कैसा होगा?

वृश्चिक लव लाइफ आज रिश्ते में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। हो सकता है कि आपको आज गुस्सा भी आए। इस बात का ध्यान दें कि आज पार्टनर की भावनाओं को कोई ठेस ना पहुंचें। अगर क्रश को प्रपोज करना है तो इसके लिए दिन का दूसरा हिस्सा सही रहेगा। आज पार्टनर के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। अगर कोई पुराना मसला है तो आज उसे शांति से बैठकर सुलझाएं। आज आपका एक छोटा सा शब्द भी बहस की वजह बन सकता है। ऐसे में बहुत डिप्लोमैटिक रहने की जरूरत है।

वृश्चिक करियर राशिफल आज ऑफिस में आपका एटीट्यूड काफी मायने रखने वाला है। कुछ लोगों को आज नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे आपकी क्षमता को जांचा जा सकता है। इंटरव्यू के लिए आज सुबह का समय अच्छा है। कुछ लोगों को आज क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ सकता है लेकिन इसके बाद इम्प्रूवमेंट लेकर आएं। यही मौका है खुद को साबित करने का। आपको अपनी टेक्निकल स्किल्स को अपडेट करने की जरूरत है। ऐनिमेशन, कंस्ट्रक्शन, फैशन, मीडिया और ऑटोमोबाइल्स की फील्ड से जुड़े लोगों का दिन बिजी रहने वाला है।

वृश्चिक आर्थिक राशिफल आज आर्थिक स्थिति सही रहने वाली है। ट्रेडर्स आज नई जगहों पर अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक सामान लेना है, वो आज ले सकते हैं। पैसों के मामले में किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा ना करें। किसी दोस्त को मेडिकल के लिए पैसों की जरूरत होगी और आपको मदद करनी पड़ सकती है। घर के लिए कुछ फर्नीचर खरीदने की संभावना है। आज पार्टनर से आपको पैसों की मदद मिलने की संभावना है।

वृश्चिक हेल्थ राशिफल आज आपकी हेल्थ सही रहेगी। सांस से संबंधित कोई दिक्कत हो सकती है। शादीशुदा महिलाएं आज घर का माहौल पॉजिटिव बनाकर रखें। इससे सभी लोगों का मन अच्छा रहेगा। जिन लोगों की दवाई चल रही है, वो इसे समय पर लें। जो बड़े-बुजुर्ग ट्रैवल करने वाले हैं, वो अपने साथ मेडिकल किट साथ रखें। रोज एक्सरसाइज करें और अच्छा खाना खाएंं। नशे वाली चीजों से दूर रहेंगे तो अच्छा होगा।

वृश्चिक राशि के गुण ताकत: रहस्यमयी, समझदार, बुद्धिमान, आत्मनिर्भर, समर्पित, आकर्षक, संवेदनशील

कमजोरी: शक करने वाला, जटिल स्वभाव, अधिकार जताने वाला, घमंडी, ज़्यादा तीव्र स्वभाव वाला

प्रतीक: बिच्छू

तत्व: जल

शरीर का भाग: जननांग

ग्रह स्वामी: प्लूटो और मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग: बैंगनी, काला

शुभ अंक: 4

शुभ रत्न: मूंगा

सबसे प्राकृतिक मेल: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

औसत अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

कम अनुकूलता: सिंह, कुंभ