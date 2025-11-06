वृश्चिक राशिफल 6 नवंबर: रिश्ते में किसी तीसरे की दखलअंदाजी को रोकें, महिलाओं को आज हो सकती है ये दिक्कत

संक्षेप: Aaj Ka Vrischik Rashifal, Scorpio Horoscope Today 6 November 2025: राशिचक्र में आठवीं राशि वृश्चिक है और जिन लोगों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर करता है, उन लोगों की राशि वृश्चिक होती है। जानिए 6 नवंबर का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा होगा?

Aaj ka Vrischik Rashifal 6 November 2025, Scorpio Horoscope Today: आज वृश्चिक राशि वाले अपनी लवलाइफ में क्रिएटिविटी दिखाएं। आज के दिन पार्टनर के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। ऑफिस में सारे काम को जिम्मेदारी से पूरा करने की कोशिश करें। नया काम या जिम्मेदारी सोच-समझकर ही लें। आज वृश्चिक राशि वालों की आर्थिक स्थिति सही रहने वाली है। हालांकि पैसों से जुड़े फैसलों को सोच-समझकर ही लें। आज सेहत ठीक रहने वाली है। नीचे विस्तार से जानें आज का पूरा दिन वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहने वाला है?

वृश्चिक लव राशिफल वृश्चिक राशि के जातकों की लवलाइफ आज पॉजिटिव रहने वाली है। अपने रिलेशनशिप में किसी तीसरे शख्स को दखलअंदाजी ना करने दें। पार्टनर के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताएं। जरूरत पड़ने पर उन्हें पर्सनल स्पेस भी दें। आज ट्रेवल, क्लासरूम, ऑफिस के किसी इवेंट या फिर फैमिली गेट-टुगेदर के दौरान किसी खास शख्स से मुलाकात हो सकती है। अपनी फीलिंग्स को खुलकर जताएं। पार्टनर के साथ पुरानी बातों को बार-बार ना छेड़ें। शादीशुदा महिलाएं आज परिवार को आगे बढ़ाने के बारे में सोच सकती हैं।

वृश्चिक करियर राशिफल आज ऑफिस में काम को लेकर गंभीर रहें। अपने गोल्स की ओर ध्यान रखें। कुछ लोगों को ऑफिस के काम की वजह से ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है। जो लोग हेल्थकेयर की फील्ड से जुड़े हैं, उन्हें विदेश जाने का मौका भी मिल सकता है। जो लोग नोटिस पीरियड में हैं, उन्हें अब जल्द ही जॉब मिल सकती है। जो स्टूडेंट्स विदेश जाकर पढ़ाई करने का मन बना रहे थे, उनके लिए आज का दिन शुभ है। जो लोग बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं, उनके लिए आज का दिन सही है।

वृश्चिक आर्थिक राशिफल आज वृश्चिक राशि वालों को पैसों के मामले में कोई परेशानी नहीं होगी। आज इस बात का ध्यान रखें कि किसी को भी बड़ी रकम उधार देते वक्त सावधान रहना है। कुछ जातक म्यूचुअल फंंड में इन्वेस्ट करने का मन बना सकते हैं। अगर किसी के लिए गिफ्ट लेना है तो दिन के बाद का समय सही रहेगा। जो लोग ट्रैवल का प्लान कर रहे हैं, वो आज आगे के फैसले ले सकते हैं। ट्रेडिंग और बिजनेस में कुछ लोगों को आज फायदा होने वाला है। आज पुराना वकाया भी क्लियर होने की संभावना है।

वृश्चिक हेल्थ राशिफल आज वृश्चिक राशि के जातक सीढ़ियां चढ़ते और उतरते वक्त सावधान रहें। खानपान पर ध्यान देने की जरूरत है। कुछ लोगों को लंग्स से जुड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से परामर्श जरूर करें। कुछ महिला जातकों को आज मुंह या दांत संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं। वहीं आंखों में भी हल्की-फुल्की दिक्कत रह सकती है। आज भारी सामान उठाने से बचें। फालतू में तनाव ना लें।

वृश्चिक राशि के गुण ताकत: रहस्यमयी, समझदार, बुद्धिमान, आत्मनिर्भर, समर्पित, आकर्षक, संवेदनशील

कमजोरी: शक करने वाला, जटिल स्वभाव, अधिकार जताने वाला, घमंडी, ज़्यादा तीव्र स्वभाव वाला

प्रतीक: बिच्छू

तत्व: जल

शरीर का भाग: जननांग

ग्रह स्वामी: प्लूटो और मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग: बैंगनी, काला

शुभ अंक: 4

शुभ रत्न: मूंगा

सबसे प्राकृतिक मेल: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

औसत अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

कम अनुकूलता: सिंह, कुंभ