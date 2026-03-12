Quote of the day: सफल होने के लिए ये 6 बातें जाननी है जरूरी, पढ़ें आचार्य चाणक्य के विचार
quote of the day: जीवन में सही निर्णय लेने के लिए व्यक्ति को हमेशा अपनी परिस्थिति, समय, साथी, धन और अपनी क्षमता को समझकर ही कोई काम करना चाहिए। जो व्यक्ति इन बातों पर विचार करता है, वही समझदारी से आगे बढ़ता है। पढ़े आज के विचार
आज हर कोई सफल होना चाहता है। इसके लिए वह दिन रात मेहनत करता है। सफलता पाने में एक बड़ी चीज मददगार साबित होती है, वो है सही मार्गदर्शन। कहते हैं कि अगर सही मार्गदर्शन यानी दिशा मिल जाए, तो उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। ऐसे में आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों के जरिए कई ऐसी बातें बताई हैं, जिनका अनुसरण किया जाए, तो व्यक्ति सफल हो जाता है। उन्होंने अपने एक श्लोक में बताया है कि सफलता पाने के लिए किन 6 बातों का ध्यान रखना चाहिए।
श्लोक
क: काल: कानि मित्राणि को देश: कौ व्ययागमौ। कस्याऽडं का च मे शक्तिरिति चिन्त्यं मुहुर्मुंहु:।।
6 सवालों के उत्तर जानना है जरूरी
इस श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि वही व्यक्ति समझदार और सफल है, जिसे कुछ सवालों के जवाब हमेशा मालूम रहते है।
- समय कैसा है? (अभी यानी वर्तमान क्या करने का सही समय है)
- मेरे सच्चे मित्र कौन हैं?
- मैं किस स्थान या परिस्थिति में हूं?
- मेरी आय और खर्च कितना है?
- मैं किसके सहारे या अधीन हूं?
- मेरी अपनी शक्ति या क्षमता कितनी है?
अर्थ
इसका मतलब है कि जीवन में सही निर्णय लेने के लिए व्यक्ति को हमेशा अपनी परिस्थिति, समय, साथी, धन और अपनी क्षमता को समझकर ही कोई काम करना चाहिए। जो व्यक्ति इन बातों पर विचार करता है, वही समझदारी से आगे बढ़ता है।
चाणक्य के अन्य अनमोल विचार
1. आचार्य चाणक्य कहते हैं कि धरती जिस इंसान का पुत्र उसके वश में हो, स्री आज्ञाकारिणी हो ओर जो स्वयं की धन-संपत्ति से संतुष्ट है, उसके लिए यहीं स्वर्ग है।
2. आचार्य चाणक्य कहते हैं कि किसी भी कार्य का चयन करने के लिए सबसे जरूरी है दिमाग का इस्तेमाल करना। सही समय पर सही निर्णय ही सफलता की कुंजी है।
3. चाणक्य कहते हैं कि अगर आप सफल होना चाहते हैं, तो अपने रहस्यों को कभी भी किसी के साथ साझा न करें। वरना आपकी ये आदत आपको बर्बाद कर सकती है।
4. आचार्य चाणक्य के मुताबिक व्यक्ति के जीवन में स्थिरता लाता है और यह सही मार्ग पर चलने और अपने कामों को नियमितता बनाए रखने में मदद करता है।
5. आचार्य चाणक्य कहते हैं कि लक्ष्य तक पहुंचने का सबसे आसान तरीका है सही रणनीति और योजना।
6. वो कहते हैं कि व्यक्ति को सफलता तभी प्राप्त होती है जब वो एकाग्रता और सतर्कता के साथ हर कार्य को करता है। इसलिए नीति शास्त्र में आचार्य चाणक्य ने भी शिक्षा दी है कि सफल होने के लिए व्यक्ति को पग-पग पर सतर्क रहना चाहिए और हर कार्य को एकाग्रता के साथ करना चाहिए।
7. चाणक्य के अनुसार, व्यक्ति को हमेशा अपनी क्षमताओं का सही आकलन करना चाहिए। वे कहते हैं कि वही व्यक्ति सफल होता है जिसे पता है कि वह क्या कर सकता है और उसकी सीमाएं क्या हैं।
डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
ग्रह और नक्षत्रों का असर
वास्तु शास्त्र
न्यूमरोलॉजी
रत्न विज्ञान