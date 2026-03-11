Hindustan Hindi News
Mar 11, 2026 08:54 am ISTDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
आचार्य चाणक्य की कही गई बातें या उनकी नीतियां आज भी लोगों के लिए प्रेरणास्त्रोत है। जीवन को खुशहाल और सुखमय तरीके से चलाने के लिए उनकी कुछ नीतियां बेहद कारगर है। आज हम आचार्य चाणक्य की 10 बड़ी बातें बताने जा रहे हैं, जो इंसानी जीवन को सुखमय बनाने में मददगार साबित हो सकती है।

Quote of the day: संसार एक कड़वा वृक्ष है, जिसके 2 मीठे फल है, पढ़ें आचार्य चाणक्य के 10 अनमोल बातें

आचार्य चाणक्य को कौन नहीं जानता है, वो कई विषयों के ज्ञाता थे। साथ ही वो एक योग्य गुरु, मार्गदर्शक और कुशल रणनीतिकार थे। आचार्य चाणक्य की कही गई बातें या उनकी नीतियां आज भी लोगों के लिए प्रेरणास्त्रोत है। जीवन को खुशहाल और सुखमय तरीके से चलाने के लिए उनकी कुछ नीतियां बेहद कारगर है। जिन्हें अगर जीवन में उतार लिया जाए, तो कोई भी वक्ति एक अच्छा इंसान बन सकता है। साथ ही ये बातें उसे सफल बनाने में भी मदद करती है। आज हम आचार्य चाणक्य की 10 बड़ी बातें बताने जा रहे हैं, जो इंसानी जीवन को सुखमय बनाने में मददगार साबित हो सकती है।

जीवन के 2 मीठे फल
1. आचार्य चाणक्य कहते हैं कि संसार एक कड़वा वृक्ष है, जिसके दो फल ही मीठे होते हैं। पहला- मधुर वाणी और दूसरा सज्जनों की संगति। अगर आप वाणी मीठी व मधुर है और उसमें सरला और सहजता है, तो आप बड़े से बड़े काम करवा सकते हैं और खुद कर भी सकते हैं। उनका कहना है कि हमेशा सज्जनों की संगति करनी चाहिए। अगर आपकी संगति अच्छी है, तो आप खूब सफल होंगे।

2. आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मेहनत करने से दरिद्रता नहीं रहती, धर्म करने से पाप नहीं रहता, मौन रहने से कलह नहीं होता और जागते रहने से भय नहीं होता है।

3. आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर कोई शत्रु अच्छा व्यवहार कर रहा है, तो उससे ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। क्योंकि शत्रुओं पर कभी भी पूरा भरोसा नहीं करना चाहिए।

ये एक चीज कर सकता है बर्बाद
4. आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि आपके अंदर बहुत से गुण भरे हुए हैं, लेकिन इसके साथ कोई एक गंदी आदत भी है, तो वो सबकुछ बर्बाद कर सकती है। इसलिए बुराई या झूठ से हमेशा दूर रहना चाहिए।

5. आचार्य चाणक्य कहते हैं कि आप बुद्धि से पैसा तो कमा सकते हैं, लेकिन पैसे से बुद्धि नहीं कमा सकते हैं।

सुखी गृहस्थ कैसा होता है?
6. आचार्य चाणक्य के मुताबिक गृहस्थ जीवन वही सुखी है, जिसकी संतान उनकी आज्ञा का पालन करती है। पिता का भी कर्तव्य है कि वह पुत्रों का पालन-पोषण अच्छी तरह से करें। इसी प्रकार ऐसे व्यक्ति को मित्र नहीं कहा जा सकता है, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सके और ऐसी पत्नी व्यर्थ है जिससे किसी प्रकार का सुख प्राप्त न हो।

ऐसे मित्र से रहें दूर
7. चाणक्य के अनुसार जो मित्र आपके सामने चिकनी-चुपड़ी बातें करता हो और पीठ पीछे आपके कार्य को बिगाड़ देता हो, उसे छोड़ने में ही आपकी भलाई है। वो कहते हैं कि वह मित्र उस बर्तन के समान है, जिसके ऊपर के हिस्से में दूध लगा है परंतु अंदर विष भरा हुआ होता है।

8. वो कहते हैं कि आत्मविश्वास सफलता का आधार है। जो व्यक्ति खुद पर भरोसा रखता है, वह खराब से खराब हालात में भी जीत हासिल कर लेता है।

9. जब तक आपका शरीर स्वस्थ और आपके कंट्रोल में है, तो उस समय आत्म साक्षात्कार के लिए उपाय अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद कोई कुछ भी नहीं कर सकता।

कामधेनु के समान है ये 1 चीज
10. चाणक्य कहते हैं कि विद्या को अर्जित करना एक कामधेनु के समान है, जो मनुष्य को हर मौसम में अमृत प्रदान करती है।

डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

