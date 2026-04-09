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Quote Of The Day: इन 5 चीजों को समय पर और सही तरीके से अपनाएं, वरना बर्बाद हो जाएगा जीवन, पढ़ें चाणक्य के विचार

Apr 09, 2026 07:03 am ISTDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
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चाणक्य कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति के पास धन नहीं होता, तो उसके मित्र, पत्नी, नौकर और अपने लोग भी उसे छोड़ देते हैं। लेकिन जैसे ही उसके पास फिर से धन आ जाता है, वही लोग वापस उसके पास आ जाते हैं। पढ़ें आज के सुविचार…

Quote Of The Day: इन 5 चीजों को समय पर और सही तरीके से अपनाएं, वरना बर्बाद हो जाएगा जीवन, पढ़ें चाणक्य के विचार

Aaj Ka Vichar: आचार्य चाणक्य की नीतियां आज भी उतनी ही असरदार और प्रासंगिक मानी जाती हैं। उन्हें महान दार्शनिक, दूरदर्शी कूटनीतिज्ञ, कुशल राजनीतिज्ञ और श्रेष्ठ अर्थशास्त्री के रूप में जाना जाता है। चाणक्य नीति में उन्होंने जीवन को सफल, सुखी और संतुलित बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। इस ग्रंथ में समाज में शांति, न्याय और व्यक्ति की उन्नति से जुड़े कई उपयोगी विचार भी मिलते हैं। चलिए उनके 5 ऐसे श्लोक के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनमें जीवन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें बताई है। अगर इन बातों का इंसान अनुसरण कर ले तो वो सफल हो सकता है और एक अच्छा जीवन जी सकता है।

श्लोक 1

धर्मं धनं च धान्यं च गुरोर्वचनमौषधम्।
सुगृहीतं च कर्त्तव्यमन्यथा तु न जीवति ॥

अर्थ
आचार्य चाणक्य इस श्लोक में कहते हैं कि धर्म, धन, अनाज, गुरु की बात और औषधि, इन 5 चीजों को सबको समय पर और सही तरीके से अपनाना चाहिए। अगर इन्हें ठीक से नहीं लिया जाए, तो जीवन ठीक से नहीं चल पाता। जो व्यक्ति धर्म के कार्यों में लापरवाही करता है, उसे उसका पूरा फल नहीं मिलता। कई बार उसे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है और समाज की नाराजगी भी झेलनी पड़ती है। इसी तरह, जो लोग बीमारी से बचने के लिए दी जाने वाली दवाइयों को समय पर नहीं लेते, उनके लिए यह खतरनाक साबित हो सकता है। दवा लेने से पहले उसकी सही जानकारी होना भी जरूरी है। जो व्यक्ति धन का सही उपयोग नहीं करता, वह जल्दी नुकसान में आ जाता है। इसलिए पैसे खर्च करते समय हमेशा समझदारी बरतनी चाहिए। जो लोग अपने गुरु या शिक्षक की बातों को नजरअंदाज करते हैं, उन्हें जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

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श्लोक 2

त्यज दुर्जनसंसर्ग भज साधुसमागमम्।
कुरु पुण्यमहोरात्रं स्मर नित्यमनित्यतः ॥

अर्थ
आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बुरे लोगों का साथ छोड़ दें और अच्छे लोगों की संगति करें। दिन-रात अच्छे काम करते रहें और हमेशा याद रखें कि यह जीवन स्थायी नहीं है यानी सब कुछ नश्वर है।

श्लोक 3

एकमेवाक्षरं यस्तु गुरुः शिष्यं प्रबोधयेत्।
पृथिव्यां नास्ति तद्ब्रव्यं यद् दत्त्वा चानृणी भवेत्॥

अर्थ
चाणक्य इस श्लोक के जरिए कहते हैं कि जो गुरु अपने शिष्य को एक अक्षर या थोड़ा सा ज्ञान भी सिखाता है, उसके ऋण से मुक्त होना संभव नहीं है। पूरी पृथ्वी पर ऐसी कोई चीज नहीं है, जिसे देकर उस गुरु का उपकार चुकाया जा सके।

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श्लोक 4

खलानां कण्टकानां च द्विविधैव प्रतिक्रिया।
उपानद् मुखभङ्गो वा दूरतैव विसर्जनम् ॥

अर्थ
आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दुष्ट लोगों और कांटों से निपटने के दो ही तरीके होते हैं। पहला या तो उन्हें जूते से कुचल दो या उनसे दूर ही रहो। यानी बुरे लोगों से या तो सख्ती से निपटना चाहिए या उनसे दूरी बना लेना ही बेहतर होता है।

श्लोक 5

त्यजन्ति मित्राणि धनैर्विहीनं, दाराश्च भृत्याश्च सुहृज्जनाश्च।
तं चार्थवन्तं पुनराश्रयन्ते, ह्यर्थो हि लोके पुरुषस्य बन्धुः॥

अर्थ
चाणक्य कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति के पास धन नहीं होता, तो उसके मित्र, पत्नी, नौकर और अपने लोग भी उसे छोड़ देते हैं। लेकिन जैसे ही उसके पास फिर से धन आ जाता है, वही लोग वापस उसके पास आ जाते हैं।

डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।

विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।

धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
ग्रह और नक्षत्रों का असर
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