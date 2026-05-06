Quote Of The Day: जिस तरह जमीन खोदकर पानी निकाला जाता है, उसी तरह गुरु की सेवा... पढ़ें आचार्य चाणक्य के विचार
aaj ka vichar: आचार्य चाणक्य ने अपने नीति ग्रंथ में जीवन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण और गहरी बातें बताई हैं। उन्होंने रिश्तों, व्यवहार और सफलता के नियमों को आसान और व्यावहारिक ढंग से समझाया है।
Aaj Ka Suvichar: आचार्य चाणक्य ने अपने नीति ग्रंथ में जीवन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण और गहरी बातें बताई हैं। उन्होंने रिश्तों, व्यवहार और सफलता के नियमों को आसान और व्यावहारिक ढंग से समझाया है। उनकी सीख आज भी उतनी ही उपयोगी है जितनी पहले थी। माना जाता है कि जो व्यक्ति इन बातों को अपने जीवन में अपनाता है, उसके लिए सफलता की राह सरल हो जाती है। नीचे ऐसे ही कुछ श्लोक दिए गए हैं, जो जीवन की परेशानियों से बचने में मदद करते हैं।
श्लोक 1
यत् खनित्वा खनित्रेण भुतले वारि विन्दति।
तथा गुरुगतां विद्या शुश्रुषुरधिगच्छति॥
अर्थ- आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति जमीन को खोदकर पानी निकाल लेता है, उसी तरह जो व्यक्ति अपने गुरु की सेवा करता है और लगन से सीखता है, वह ज्ञान प्राप्त कर लेता है।
श्लोक 2
कर्मायत्तं फलं पुंसां बुध्दिः कर्मानुसारिणी।
तथाऽपि सुधियश्चार्या सुविचार्यैव कुर्वते ॥
अर्थ- आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को जो फल मिलता है, वह उसके कर्मों पर निर्भर होता है, और उसकी बुद्धि भी उसके कर्मों के अनुसार काम करती है। फिर भी बुद्धिमान लोग कोई भी काम करने से पहले अच्छी तरह सोच-विचार करते हैं।
श्लोक 3
“यस्य पुत्रो वशीभूतो भार्या छन्दानुगामिनी।
विभवे यश्च सन्तुष्टस्तस्य स्वर्ग इहैव हि।
अर्थ-आचार्य चाणक्य ने नीति शास्त्र के दूसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में बताया है कि कुछ खास तरह के लोग जीवन में हमेशा सुखी और समृद्ध रहते हैं। ऐसे लोग हर परिस्थिति में आगे बढ़ते हैं और सफलता हासिल करते हैं। इनके जीवन में दुख और परेशानियां ज्यादा समय तक टिक नहीं पातीं, और इनके घर-परिवार में सुख, शांति और खुशहाली बनी रहती है।
श्लोक 4
मणिर्लुण्ठति पादाग्रे काचः शिरसि धार्यते।
क्रय विक्रय वेलायां काचः काचो मणिर्मणिः॥
अर्थ- आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कभी ऐसा होता है कि कीमती मणि पैरों में पड़ी रहती है और कांच सिर पर सजाई जाती है। लेकिन जब खरीद-फरोख्त का समय आता है, तब कांच कांच ही रहता है और मणि मणि ही रहती है। इसका मतलब है कि असल मूल्य कभी छिपता नहीं है। दिखावे से किसी की असली पहचान नहीं बदलती। सही समय आने पर हर चीज की असली कीमत सामने आ ही जाती है।
श्लोक 5
बंधनानि खलु सन्ति बहूनि प्रेमरज्जुकृत बन्धनमन्यत्।
दारुभेदनिपुणोऽपिषण्डघ्न्नि र्निष्क्रियोभवति पंकजकोशे॥
अर्थ- आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दुनिया में बंधन तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन प्रेम का बंधन सबसे अलग और मजबूत होता है। जैसे लकड़ी को काटने में माहिर भौंरा भी कमल के फूल में फंसकर बेबस हो जाता है, वैसे ही प्रेम का बंधन बहुत शक्तिशाली होता है।
डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
ग्रह और नक्षत्रों का असर
वास्तु शास्त्र
न्यूमरोलॉजी
रत्न विज्ञान