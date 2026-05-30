Aaj Ka Suvichar: दुश्मनों की साजिशों को नाकाम करने में काम आएंगी आचार्य चाणक्य की ये 4 बातें, पढ़ें आज के विचार

आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य स्वयं ही अपने कर्म करता है और स्वयं ही उन कर्मों का फल भोगता है। वही अपने कर्मों के कारण इस संसार के जन्म-मरण के चक्र में भटकता रहता है और वही ज्ञान, सद्कर्म तथा आत्मबोध के द्वारा इस बंधन से मुक्त भी हो सकता है।

Aaj Ka Suvichar: आचार्य चाणक्य ने अपनी कुशल बुद्धि और कमाल की रणनीति के आगे बड़़े से बड़ा दुश्मन भी धुटने टेकने को मजबूर हो जाता था। उनकी नीतियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक मानी जाती हैं। उन्होंने अपने श्लोकों के माध्यम से जीवन को सफल और संतुलित बनाने की कई महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। खास बात यह है कि उन्होंने दुश्मनों को हराने के लिए कई बातें बताई हैं। साथ ही उन्होंने जीवन को सफल बनाने के लिए कई बातें बताई हैं। नीचे उनके कुछ श्लोक का जिक्र है जिन्हें जीवन में उतारने से आप सफलता की राह पर चल पड़ेंगे।

श्लोक 1 अनुलोमेन बलिनं प्रतिलोमेन दुर्जनम्।

आत्मतुल्य-बलं शत्रुः विनयेन बलेन वा॥

आचार्य चाणक्य इस श्लोक के जरिए बताया है कि दुश्मन के व्यवहार को समझकर उसपर वार करना चाहिए। वो कहते हैं कि अगर शत्रु आपसे अधिक ताकतवर है तो उसके अनुकूल आचरण कर उसे परास्त किया जा सकता है। वहीं दुश्मन कमजोर है या छल करने वाल स्वभाव है तो उसके विपरित बर्ताव करें। यदि दुश्मन आपकी तरह ही बलवान है तो आप उसे अपनी नीतियों में फंसाइए ताकि वह बाहर न निकल सके। शत्रु सदैव आपकी लापरवाही का लाभ उठाने का प्रयास करता है इसलिए हमेशा सर्तक रहना चाहिए। चाणक्य के अनुसार, बदले की भावना व्यक्ति के विवेक को कमजोर कर देती है। बदला लेने की चाह में वह अपने क्रोध पर नियंत्रण खो बैठता है और कई बार ऐसे निर्णय ले लेता है, जिनसे सबसे अधिक नुकसान उसी को होता है। शत्रु भी व्यक्ति की इसी कमजोरी का लाभ उठाकर उसे और अधिक हानि पहुंचाने का प्रयास करता है।

श्लोक 2 स्वयं कर्म करोत्यत्मा स्वयं तत्फलमश्रुते।

स्वयं भ्रमति संसारे स्वयं तस्माद्विमुच्यते ॥

मनुष्य स्वयं ही अपने कर्म करता है और स्वयं ही उन कर्मों का फल भोगता है। वही अपने कर्मों के कारण इस संसार के जन्म-मरण के चक्र में भटकता रहता है और वही ज्ञान, सद्कर्म तथा आत्मबोध के द्वारा इस बंधन से मुक्त भी हो सकता है। यह श्लोक बताता है कि व्यक्ति अपने जीवन का निर्माता स्वयं है। उसके सुख-दुख, सफलता-असफलता और बंधन-मुक्ति का कारण उसके अपने कर्म हैं। इसलिए मनुष्य को अपने कर्मों की जिम्मेदारी स्वयं लेनी चाहिए और अच्छे कर्मों तथा सही आचरण के माध्यम से मोक्ष या जीवन की श्रेष्ठ अवस्था प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।

श्लोक 3 नैव पश्यति जन्मांधः कामान्धो नैव पश्यति।

मदोन्मत्ता न पश्यन्ति अर्थी दोषं न पश्यति ॥

चाणक्य के अनुसार, अंधापन केवल आंखों से न देख पाने तक सीमित नहीं है। कुछ लोग वासना, नशे, अहंकार और धन के मोह में इतने डूब जाते हैं कि सही और गलत का अंतर नहीं समझ पाते। कामवासना से ग्रस्त व्यक्ति गलत फैसले लेने लगता है, नशे में व्यक्ति अपनी समझ खो देता है, अहंकारी इंसान अपनी गलतियां नहीं देख पाता और धन के पीछे भागने वाला व्यक्ति नैतिकता को नजरअंदाज कर देता है। चाणक्य ऐसे सभी लोगों को भी एक प्रकार से अंधा मानते हैं।

श्लोक 4 नाऽत्यन्तं सरलैर्भाव्यं गत्वा पश्य वनस्थलीम्।

छिद्यन्ते सरलास्तत्र कुब्जस्तिष्ठन्ति पादपाः॥

चाणक्य के अनुसार, व्यक्ति को अत्यधिक सीधा और सरल नहीं होना चाहिए। जंगल में जाकर देखिए, वहां सीधे और ऊंचे वृक्ष सबसे पहले काट दिए जाते हैं, जबकि टेढ़े-मेढ़े पेड़ अक्सर सुरक्षित रह जाते हैं। इसलिए जीवन में सरलता के साथ-साथ समझदारी और व्यावहारिकता भी आवश्यक है, ताकि लोग आपकी भलमनसाहत का गलत फायदा न उठा सकें।

श्लोक 5 उपार्जितानां वित्तानां त्याग एव हि रक्षणम्।

तडागोदरसंस्थानां परीस्त्र व इवाम्भसाम्॥

चाणक्य कहते हैं कि कमाए हुए धन की वास्तविक सुरक्षा उसके उचित उपयोग और दान में है। जिस प्रकार तालाब का पानी बाहर निकलते रहने से स्वच्छ और सुरक्षित बना रहता है, उसी प्रकार धन का सदुपयोग करने से उसकी वृद्धि और रक्षा होती है।