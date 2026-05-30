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Aaj Ka Suvichar: दुश्मनों की साजिशों को नाकाम करने में काम आएंगी आचार्य चाणक्य की ये 4 बातें, पढ़ें आज के विचार

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आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य स्वयं ही अपने कर्म करता है और स्वयं ही उन कर्मों का फल भोगता है। वही अपने कर्मों के कारण इस संसार के जन्म-मरण के चक्र में भटकता रहता है और वही ज्ञान, सद्कर्म तथा आत्मबोध के द्वारा इस बंधन से मुक्त भी हो सकता है।

Aaj Ka Suvichar: दुश्मनों की साजिशों को नाकाम करने में काम आएंगी आचार्य चाणक्य की ये 4 बातें, पढ़ें आज के विचार

Aaj Ka Suvichar: आचार्य चाणक्य ने अपनी कुशल बुद्धि और कमाल की रणनीति के आगे बड़़े से बड़ा दुश्मन भी धुटने टेकने को मजबूर हो जाता था। उनकी नीतियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक मानी जाती हैं। उन्होंने अपने श्लोकों के माध्यम से जीवन को सफल और संतुलित बनाने की कई महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। खास बात यह है कि उन्होंने दुश्मनों को हराने के लिए कई बातें बताई हैं। साथ ही उन्होंने जीवन को सफल बनाने के लिए कई बातें बताई हैं। नीचे उनके कुछ श्लोक का जिक्र है जिन्हें जीवन में उतारने से आप सफलता की राह पर चल पड़ेंगे।

श्लोक 1

अनुलोमेन बलिनं प्रतिलोमेन दुर्जनम्।
आत्मतुल्य-बलं शत्रुः विनयेन बलेन वा॥

आचार्य चाणक्य इस श्लोक के जरिए बताया है कि दुश्मन के व्यवहार को समझकर उसपर वार करना चाहिए। वो कहते हैं कि अगर शत्रु आपसे अधिक ताकतवर है तो उसके अनुकूल आचरण कर उसे परास्त किया जा सकता है। वहीं दुश्मन कमजोर है या छल करने वाल स्वभाव है तो उसके विपरित बर्ताव करें। यदि दुश्मन आपकी तरह ही बलवान है तो आप उसे अपनी नीतियों में फंसाइए ताकि वह बाहर न निकल सके। शत्रु सदैव आपकी लापरवाही का लाभ उठाने का प्रयास करता है इसलिए हमेशा सर्तक रहना चाहिए। चाणक्य के अनुसार, बदले की भावना व्यक्ति के विवेक को कमजोर कर देती है। बदला लेने की चाह में वह अपने क्रोध पर नियंत्रण खो बैठता है और कई बार ऐसे निर्णय ले लेता है, जिनसे सबसे अधिक नुकसान उसी को होता है। शत्रु भी व्यक्ति की इसी कमजोरी का लाभ उठाकर उसे और अधिक हानि पहुंचाने का प्रयास करता है।

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श्लोक 2

स्वयं कर्म करोत्यत्मा स्वयं तत्फलमश्रुते।
स्वयं भ्रमति संसारे स्वयं तस्माद्विमुच्यते ॥

मनुष्य स्वयं ही अपने कर्म करता है और स्वयं ही उन कर्मों का फल भोगता है। वही अपने कर्मों के कारण इस संसार के जन्म-मरण के चक्र में भटकता रहता है और वही ज्ञान, सद्कर्म तथा आत्मबोध के द्वारा इस बंधन से मुक्त भी हो सकता है। यह श्लोक बताता है कि व्यक्ति अपने जीवन का निर्माता स्वयं है। उसके सुख-दुख, सफलता-असफलता और बंधन-मुक्ति का कारण उसके अपने कर्म हैं। इसलिए मनुष्य को अपने कर्मों की जिम्मेदारी स्वयं लेनी चाहिए और अच्छे कर्मों तथा सही आचरण के माध्यम से मोक्ष या जीवन की श्रेष्ठ अवस्था प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।

श्लोक 3

नैव पश्यति जन्मांधः कामान्धो नैव पश्यति।
मदोन्मत्ता न पश्यन्ति अर्थी दोषं न पश्यति ॥

चाणक्य के अनुसार, अंधापन केवल आंखों से न देख पाने तक सीमित नहीं है। कुछ लोग वासना, नशे, अहंकार और धन के मोह में इतने डूब जाते हैं कि सही और गलत का अंतर नहीं समझ पाते। कामवासना से ग्रस्त व्यक्ति गलत फैसले लेने लगता है, नशे में व्यक्ति अपनी समझ खो देता है, अहंकारी इंसान अपनी गलतियां नहीं देख पाता और धन के पीछे भागने वाला व्यक्ति नैतिकता को नजरअंदाज कर देता है। चाणक्य ऐसे सभी लोगों को भी एक प्रकार से अंधा मानते हैं।

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श्लोक 4

नाऽत्यन्तं सरलैर्भाव्यं गत्वा पश्य वनस्थलीम्।
छिद्यन्ते सरलास्तत्र कुब्जस्तिष्ठन्ति पादपाः॥

चाणक्य के अनुसार, व्यक्ति को अत्यधिक सीधा और सरल नहीं होना चाहिए। जंगल में जाकर देखिए, वहां सीधे और ऊंचे वृक्ष सबसे पहले काट दिए जाते हैं, जबकि टेढ़े-मेढ़े पेड़ अक्सर सुरक्षित रह जाते हैं। इसलिए जीवन में सरलता के साथ-साथ समझदारी और व्यावहारिकता भी आवश्यक है, ताकि लोग आपकी भलमनसाहत का गलत फायदा न उठा सकें।

श्लोक 5

उपार्जितानां वित्तानां त्याग एव हि रक्षणम्।
तडागोदरसंस्थानां परीस्त्र व इवाम्भसाम्॥

चाणक्य कहते हैं कि कमाए हुए धन की वास्तविक सुरक्षा उसके उचित उपयोग और दान में है। जिस प्रकार तालाब का पानी बाहर निकलते रहने से स्वच्छ और सुरक्षित बना रहता है, उसी प्रकार धन का सदुपयोग करने से उसकी वृद्धि और रक्षा होती है।

डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।

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परिचय और अनुभव
धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।

धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
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