Aaj Ka Suvichar: कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में नहीं, गीता के ये उपदेश बदल देंगे जीवन
गीता सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाली सीख भी देती है। इसमें सफलता, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच से जुड़ी कई बातें बताई गई हैं। अगर आप जीवन में कभी निराश या असफल महसूस करते हैं, तो गीता के ये 5 श्लोक आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देने में मदद कर सकते हैं।
Aaj Ka Suvichar: हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों में श्रीमद् भागवत गीता का खास महत्व है। यह महाभारत का एक हिस्सा है, जिसमें भगवान श्रीकृष्ण और अर्जुन के बीच हुए संवाद का वर्णन मिलता है। गीता सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाली सीख भी देती है। इसमें सफलता, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच से जुड़ी कई बातें बताई गई हैं। अगर आप जीवन में कभी निराश या असफल महसूस करते हैं, तो गीता के ये 5 श्लोक आपके मन को स्पष्टता देने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देने में मदद कर सकते हैं।
श्लोक 1
नैनं छिद्रन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः ।
न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत ॥
इसका अर्थ है कि आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है। न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। अर्थात भगवान कृष्ण इस श्लोक में आत्मा को अजर-अमर और शाश्वत कह रहे हैं।
श्लोक 2
जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्भुवं जन्म मृतस्य च।
तस्मादपरिहार्ये ऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि ॥
इसका अर्थ है कि जो पैदा हुआ है उसकी मौत निश्चित है, जो मरा है उसका जन्म निश्चित है। इस प्रकार जो अवश्यमेव होके रहने वाली बात है उस पर शोक मनाना तुझे उचित नहीं।
श्लोक 3
परित्राणाय साधूनाम् विनाशाय च दुष्कृताम्।
धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥
इसका अर्थ है कि सज्जन पुरुषों के कल्याण के लिए और दुष्कर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं (श्रीकृष्ण) युगों-युगों से प्रत्येक युग में जन्म लेता आया हूं।
श्लोक 4
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ॥
इसका अर्थ है कि कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में नहीं। इसलिए कर्म करों और फल की चिंता मत करो।
श्लोक 5
"चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन ।
आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ॥"
श्रीकृष्ण ने भगवद्गीता में बताया है कि चार प्रकार के लोग भगवान की भक्ति करते हैं। हर व्यक्ति की भक्ति के पीछे अलग कारण होता है।
दुखी लोग- जो लोग दुख, बीमारी, संकट या परेशानी में होते हैं, वे भगवान को याद करते हैं और उनसे मदद व मुक्ति की प्रार्थना करते हैं।
जिज्ञासु- ऐसे लोग भगवान, आत्मा और संसार के रहस्यों को समझना चाहते हैं। वे सत्य और आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में भक्ति करते हैं।
सुख-संपत्ति चाहने वाले- जो लोग धन, सफलता, सुख-समृद्धि या परिवार की भलाई चाहते हैं, वे अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान की भक्ति करते हैं।
ज्ञानी- ये वे लोग हैं जो बिना किसी स्वार्थ या इच्छा के भगवान से प्रेम करते हैं। श्रीकृष्ण ने इन्हें सबसे श्रेष्ठ भक्त बताया है क्योंकि इनकी भक्ति सच्ची और निष्काम होती है।
डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
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परिचय और अनुभव
धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
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रत्न विज्ञान