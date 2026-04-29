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Quote Of The Day: बुद्धिमान व्यक्ति किसी को नहीं बताते हैं ये 4 बातें, पढ़ें आचार्य चाणक्य के विचार

Apr 29, 2026 08:26 am ISTDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
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आचार्य चाणक्य केवल एक महान शिक्षक और कुशल रणनीतिकार ही नहीं थे, बल्कि मानव स्वभाव और जीवन के गहरे ज्ञाता भी थे। उन्होंने अपनी नीतियों के जरिए जीवन के कई पहलुओं, विशेष रूप से रिश्तों और व्यवहार को बेहद सरल और तार्किक तरीके से समझाया है।

Quote Of The Day: बुद्धिमान व्यक्ति किसी को नहीं बताते हैं ये 4 बातें, पढ़ें आचार्य चाणक्य के विचार

Aaj Ka Suvichar: आचार्य चाणक्य केवल एक महान शिक्षक और कुशल रणनीतिकार ही नहीं थे, बल्कि मानव स्वभाव और जीवन के गहरे ज्ञाता भी थे। उन्होंने अपनी नीतियों के जरिए जीवन के कई पहलुओं, विशेष रूप से रिश्तों और व्यवहार को बेहद सरल और तार्किक तरीके से समझाया है। उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही उपयोगी हैं जितनी प्राचीन समय में थीं। माना जाता है कि जो व्यक्ति उनकी नीतियों को सही ढंग से अपनाता है, उसके जीवन में सफलता के रास्ते खुद खुलने लगते हैं। उन्होंने एक श्लोक के माध्यम से बताया कि बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों के सामने कुछ चीजें शेयर नहीं करते हैं। नीचे उनके कुछ ऐसे ही कुछ श्लोक दिए गए हैं, जिन्हें अपनाकर हम जीवन की कई समस्याओं से बच सकते हैं।

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श्लोक 1

अर्थनाशं मनस्तापं गृहिणीचरितानि च।
नीचवाक्यं चाऽपमानं मतिमान्न प्रकाशयेत्॥

अर्थ- आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कौन-कौन सी बाते हैं जिन्हें दूसरों से नहीं कहना चाहिए। इस श्लोक में चाणक्य कहते हैं कि अपने धन का नाश, मन का संताप, पत्नी का चरित्र, नीच मनुष्य की कही बात और अपना अपमान किसी को नहीं बताना चाहिए।

1. धन की हानि हो जाए तो दुखी होकर किसी को अपना दुख ना बताएं। प्रयास करें कि नुकसान को पूरा कैसा किया जा सके। दूसरों को नुकसान के बारे बताएंगे तो लोग हंसेंगे।

2. कभी भी किसी को अपनी परेशानी और दुखों को नहीं बताना चाहिए। दूसरे लोग आपके मन की व्यथा को सुनकर मन ही मन खुश ही होंगे कोई आपका दर्द बांटेगा नहीं। इसलिए बेहत है कि दुखों को अपने अंदर ही रखें।

3..अपने घर की महिला के अच्छे और बुरे लक्ष्णों और व्यवहार के बारे में दूसरों से बातें ना करें। समझदार पुरुष अपनी पत्नी के गुण-दोषों को किसी से नहीं बताते हैं। जो पुरुष या स्त्री अपने साथी के बारे में दूसरों को बताते हैं उन्हें कभी ना कभी खुद ही इसका कष्ट भोगना पड़ता है।

4. आचार्य चाणक्य ने आखिर में बताया है कि कभी भी बुरे इंसान के कह गए शब्दों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बुरी प्रवृति के इंसान हमेशा हृदय को चोट पहुंचाने का काम करते हैं, अपनी वाणी से कटु वचन बोलते हैं। इसलिए इनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और इनकी कही गई बातों को दूसरों से बताना भी नहीं चाहिए क्योंकि लोग मन ही मन आपकी हंसी उड़ाएंगे।

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श्लोक 2

धनधान्मप्रयोगेषु विद्यासंग्रहणेषु च।
आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जा सुखी भवेत् ॥

अर्थ- आचार्य चाणक्य कहते हैं कि धन के प्रयोग में, विद्या ग्रहण में, भोजन में और व्यवहार में शर्म त्याग देने वाला व्यक्ति सुखी होता है। चाणक्य के अनुसार, जहां शर्म और संकोच करना उचित है, वहां करना चाहिए, लेकिन कुछ जगहों पर शर्म करने से जीवन में हानि होती है और व्यक्ति पीछे रह जाता है।

श्लोक 3

संतोषामृत तृप्तानां यत्सुखं शान्तिरेव च।
न च तद्धनलुब्धानामितश्वेतश्च धावताम्॥

अर्थ- आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो लोग संतोष रूपी अमृत से तृप्त होते हैं, उन्हें जो सुख और शांति मिलती है, वह सुख उन लोगों को कभी नहीं मिल सकता जो धन के लालच में इधर-उधर भागते रहते हैं।

डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।

विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।

धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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