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Quote Of The Day: जीवन में इन 4 चीजों को बिल्कुल ना दें महत्व, हो जाएंगे बर्बाद, पढ़ें चाणक्य के विचार

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आचार्य चाणक्य महान विद्वान, कूटनीतिज्ञ और समाज सुधारक माने जाते हैं। उन्होंने अपनी नीतियों और विचारों के माध्यम से लोगों को बेहतर जीवन जीने की सीख दी। चाणक्य नीति में उन्होंने जीवन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया है, जिनका पालन करके व्यक्ति सम्मान, सफलता और सुख प्राप्त कर सकता है।

Quote Of The Day: जीवन में इन 4 चीजों को बिल्कुल ना दें महत्व, हो जाएंगे बर्बाद, पढ़ें चाणक्य के विचार

Aaj Ka Suvichar: आचार्य चाणक्य महान विद्वान, कूटनीतिज्ञ और समाज सुधारक माने जाते हैं। उन्होंने अपनी नीतियों और विचारों के माध्यम से लोगों को बेहतर जीवन जीने की सीख दी। चाणक्य नीति में उन्होंने जीवन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया है, जिनका पालन करके व्यक्ति सम्मान, सफलता और सुख प्राप्त कर सकता है। उनका मानना था कि ऐसे लोग व्यक्ति की प्रगति और मानसिक शांति में बाधा बन सकते हैं, इसलिए समय रहते उनसे दूरी बना लेना ही उचित होता है। नीचे दिए गए कुछ श्लोक जीवन में सही दिशा दिखाने और परेशानियों से बचने की सीख देते हैं।

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श्लोक 1

त्यजेद्धर्म दयाहीनं विद्याहीनं गुरुं त्यजेत्।
त्यजेत्क्रोधमुखीं भार्यान्निः स्नेहानबंधवांस्त्यजेत्॥

आचार्य चाणक्य जिस धर्म में करुणा और दया का भाव न हो, उसे छोड़ देना ही उचित है। उसी प्रकार ज्ञान से रहित गुरु, अत्यधिक क्रोध करने वाली पत्नी और प्रेम-स्नेह से विहीन रिश्तेदारों से दूरी बना लेना बेहतर माना गया है। चाणक्य के अनुसार, ऐसा धर्म किसी काम का नहीं जिसमें दया और मानवता का भाव न हो। यदि किसी व्यक्ति में धर्म तो दिखाई दे, लेकिन उसके व्यवहार में करुणा न हो, तो ऐसे आडंबरपूर्ण धर्म से दूर रहना ही उचित है। वे यह भी कहते हैं कि जिस गुरु या शिक्षक को स्वयं अपने विषय का सही ज्ञान न हो, उससे शिक्षा ग्रहण करना व्यर्थ है। क्योंकि जो व्यक्ति खुद विद्या से संपन्न नहीं है, वह दूसरों को सही मार्गदर्शन नहीं दे सकता।

चाणक्य के अनुसार घर की सुख-समृद्धि काफी हद तक परिवार के आपसी व्यवहार पर निर्भर करती है। यदि पत्नी प्रेम, समझदारी और शांति से परिवार को साथ लेकर चलती है, तो घर में खुशहाली बनी रहती है। लेकिन यदि स्वभाव अत्यधिक क्रोधी हो, तो पहले उसे समझाने और परिस्थिति सुधारने का प्रयास करना चाहिए। यदि फिर भी बदलाव न आए, तो भविष्य को ध्यान में रखते हुए सोच-समझकर निर्णय लेना आवश्यक हो जाता है।

इसी प्रकार ऐसे रिश्तेदारों से भी सावधान रहना चाहिए जो केवल अपने स्वार्थ के लिए संबंध निभाते हैं। ऐसे लोग जरूरत पड़ने पर आपका गलत फायदा उठा सकते हैं। इसलिए स्वार्थी और स्नेहहीन लोगों से समय रहते दूरी बना लेना ही बेहतर माना गया है।

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श्लोक 2

अध्वा जरा मनुष्याणां वाजिनां बंधनं जरा।
अमैथुनं जरा स्त्रीणां वस्त्राणामातपं जरा॥

इस श्लोक में चाणक्य बताते हैं कि जो व्यक्ति लगातार यात्राएं करते हैं और अपनी क्षमता से अधिक परिश्रम करते हैं, उनका शरीर जल्दी कमजोर होने लगता है। उनका मानना है कि ऐसी जीवनशैली में दिनचर्या असंतुलित हो जाती है, जिसका असर स्वास्थ्य और उम्र दोनों पर पड़ता है। इसी प्रकार, वे कहते हैं कि जिस स्त्री को वैवाहिक जीवन में संतोष और सुख नहीं मिलता, वह मानसिक तनाव के कारण समय से पहले वृद्धावस्था की ओर बढ़ सकती है। चाणक्य आगे उदाहरण देते हैं कि जिस घोड़े को हमेशा बांधकर रखा जाता है और उसे स्वतंत्र रूप से चलने-फिरने का अवसर नहीं मिलता, वह भी जल्दी बूढ़ा और कमजोर हो जाता है।

डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।

विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।

धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
ग्रह और नक्षत्रों का असर
वास्तु शास्त्र
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