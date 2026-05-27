Quote Of The Day: मनुष्य को हंसों की तरह स्वार्थी नहीं होना चाहिए, आचार्य चाणक्य ने ऐसा क्यों कहा? पढ़ें आज के विचार
माना जाता है कि जो व्यक्ति चाणक्य की नीतियों को अपने जीवन में अपनाता है, उसके लिए सही निर्णय लेना और सफलता की राह पर आगे बढ़ना आसान हो जाता है। नीचे दिए गए कुछ श्लोक जीवन में सही दिशा दिखाने और परेशानियों से बचने की सीख देते हैं।
Aaj Ka Suvichar: आचार्य चाणक्य की बातें आज भी जीवन में बेहद उपयोगी मानी जाती हैं। उन्हें अपने समय का महान विद्वान, कूटनीतिज्ञ और बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है। उन्होंने रिश्तों, व्यवहार, सफलता और जीवन की समझ से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें सरल और व्यावहारिक तरीके से बताई हैं। माना जाता है कि जो व्यक्ति उनकी नीतियों को अपने जीवन में अपनाता है, उसके लिए सही निर्णय लेना और सफलता की राह पर आगे बढ़ना आसान हो जाता है। नीचे दिए गए कुछ श्लोक जीवन में सही दिशा दिखाने और परेशानियों से बचने की सीख देते हैं।
श्लोक 1
यत्रोदकस्तत्र वसन्ति हंसाः तथव शुष्कं परिवर्जयन्ति।
न हंतुल्येन नरेण भाव्यं पुनस्त्यजन्तः पुनराश्रयन्तः॥
इस श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जहां पानी होता है, वहां हंस निवास करते हैं और जब वही स्थान सूख जाता है तो उसे छोड़ देते हैं। लेकिन मनुष्य को हंसों जैसा स्वार्थी नहीं होना चाहिए, जो किसी को छोड़कर फिर जरूरत पड़ने पर वापस आ जाए। अर्थात् सच्चे इंसान को केवल लाभ देखकर रिश्ते नहीं बनाने चाहिए। अच्छे समय में साथ रहना और मुश्किल समय में साथ छोड़ देना उचित नहीं माना गया है। व्यक्ति को अपने संबंधों और व्यवहार में स्थिरता, निष्ठा और संवेदनशीलता बनाए रखनी चाहिए।
श्लोक 2
उपार्जितानां वित्तानां त्याग एव हि रक्षणम्।
तडागोदरसंस्थानां परीस्त्र व इवाम्भसाम्॥
इस श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कमाए हुए धन की रक्षा उसका सही उपयोग और दान करने में ही है। जैसे तालाब का पानी बहता रहता है तो वह शुद्ध और सुरक्षित रहता है, उसी प्रकार धन भी उचित कार्यों में खर्च करने से सुरक्षित रहता है। धन को केवल जमा करके रखना ही बुद्धिमानी नहीं है। यदि धन का उपयोग अच्छे कार्यों, जरूरतमंदों की सहायता और सही उद्देश्यों में किया जाए, तो उसका महत्व और लाभ दोनों बढ़ते हैं। जैसे रुका हुआ पानी खराब हो जाता है, वैसे ही केवल संचित धन भी बिना उपयोग के व्यर्थ हो सकता है।
श्लोक 3
स्वर्गस्थितानामिह जीवलोके चत्वारि चिह्नानि वसन्ति देहे।
दानप्रसंगो मधुरा च वाणी देवार्चनं ब्राह्मण तर्पणं च॥
आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो लोग स्वर्ग समान गुणों वाले होते हैं, उनके शरीर और व्यवहार में चार विशेष लक्षण दिखाई देते हैं — दान देने की भावना, मधुर वाणी, देवताओं की पूजा और विद्वानों का सम्मान व सत्कार। अर्थात् जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है, मीठा बोलता है, ईश्वर में आस्था रखता है और विद्वानों का सम्मान करता है, उसका जीवन सुख, शांति और पुण्य से भर जाता है।
श्लोक 4
अत्यन्तकोपः कटुता च वाणी दरिद्रता च स्वजनेषु वैरम्।
नीचप्रसङ्गः कुलहीनसेवा चिह्नानि देहे नरकस्थितानाम्॥
आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अधिक क्रोध करना, कड़वी वाणी बोलना, दरिद्रता, अपने ही लोगों से दुश्मनी रखना, बुरे लोगों की संगति करना और नीच प्रवृत्ति वालों की सेवा करना, ये सब नरक समान जीवन जीने वाले व्यक्ति के लक्षण माने गए हैं। अर्थात् इंसान के स्वभाव और संगति का उसके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। क्रोध, कटु व्यवहार और गलत लोगों का साथ व्यक्ति के जीवन में दुख और अशांति लाता है। इसलिए अच्छे विचार, मधुर वाणी और अच्छे लोगों की संगति अपनानी चाहिए।
श्लोक 5
श्वानपुच्छमिच व्यर्थ जीवितं विद्यया विना।
न गुह्यगोपने शक्तं न च दंशनिवारणे ॥
आचार्य चाणक्य कहते हैं कि विद्या के बिना मनुष्य का जीवन कुत्ते की पूंछ के समान व्यर्थ है। जैसे कुत्ते की पूंछ न तो शरीर के गुप्त अंगों को ढक सकती है और न ही कीड़ों-मक्खियों से रक्षा कर सकती है, वैसे ही बिना शिक्षा और ज्ञान के मनुष्य का जीवन भी उपयोगहीन माना जाता है। दरअसल, इस श्लोक में विद्या और ज्ञान के महत्व को बताया गया है। शिक्षा केवल सम्मान ही नहीं देती, बल्कि व्यक्ति को सही-गलत की समझ, आत्मविश्वास और जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति भी प्रदान करती है।
डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
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परिचय और अनुभव
धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
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