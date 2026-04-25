Quote Of The Day: ये 5 गंदी आदतें इंसान के जीवन को दुखमय बना देते हैं... पढ़ें आचार्य चाणक्य के विचार
aaj ka vichar: आचार्य चाणक्य केवल एक महान गुरु और कुशल रणनीतिकार ही नहीं थे, बल्कि मानव स्वभाव और जीवन की गहराइयों को समझने वाले महान विचारक भी थे। उन्होंने अपनी नीतियों के माध्यम से जीवन के विभिन्न पहलुओं, खासकर रिश्तों और व्यवहार को बेहद सरल और व्यावहारिक ढंग से प्रस्तुत किया है।
Aaj Ka Suvichar: आचार्य चाणक्य केवल एक महान गुरु और कुशल रणनीतिकार ही नहीं थे, बल्कि मानव स्वभाव और जीवन की गहराइयों को समझने वाले महान विचारक भी थे। उन्होंने अपनी नीतियों के माध्यम से जीवन के विभिन्न पहलुओं, खासकर रिश्तों और व्यवहार को बेहद सरल और व्यावहारिक ढंग से प्रस्तुत किया है। उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी प्राचीन काल में थीं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति उनकी नीतियों को सही तरीके से अपने जीवन में अपनाता है, उसके लिए सफलता के मार्ग स्वतः ही खुलने लगते हैं। आइए जानते हैं उनके कुछ खास श्लोक, जिन्हें अपनाकर हम जीवन की कई कठिनाइयों से बच सकते हैं।
श्लोक 1
यस्यार्थ्यास्तस्य मित्राणि यस्यार्थ्यास्तस्य बान्धवाः।
यस्यार्थाः स पुमाल्लोके यस्यार्थाः स च जीवति॥
अर्थ- आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास धन होता है, उसके मित्र भी होते हैं और रिश्तेदार भी। इस संसार में वही व्यक्ति प्रभावशाली माना जाता है जिसके पास धन होता है, और वही वास्तव में जीता हुआ माना जाता है। चाणक्य यहां यह नहीं कह रहे कि यह आदर्श स्थिति है, बल्कि वे यह बता रहे हैं कि दुनिया का व्यवहार अक्सर स्वार्थ और संसाधनों पर आधारित होता है।
श्लोक 2
स्वर्गस्थितानामहि जीवलोके चत्वारि चिन्हनानि वसन्ति देहे।
दानप्रसंगो मधुरा च वाणी देवार्चनं ब्राह्मण तर्पणं च॥
अर्थ- आचार्य चाणक्य कहते हैं कि स्वर्ग कोई दूर की जगह नहीं है, बल्कि इंसान अपने अच्छे कर्मों से यहीं पृथ्वी पर स्वर्ग जैसा सुख पा सकता है। जिस व्यक्ति में दूसरों की मदद करने की भावना होती है, वह मधुर और विनम्र भाषा बोलता है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखता है, और विद्वानों व योग्य लोगों का सम्मान करता है। ऐसा व्यक्ति धरती पर ही स्वर्ग का अनुभव करता है।
श्लोक 3
पुत्राश्च विविधैः शीलैर्नियोज्याः सततं बुधैः।
नीतिज्ञाः शीलसम्पन्ना भवन्ति कुलपूजिताः ।।
अर्थ- आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान लोगों को अपने पुत्र और पुत्रियों को अनेक प्रकार के अच्छे गुणों से युक्त करना चाहिए। उन्हें अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए। क्योंकि नीति जानने वाले और अच्छे गुणों से युक्त सज्जन स्वभाव वाले व्यक्ति ही कुल में पूजनीय होते हैं। इसका मतलब है कि बचपन में बच्चों को जैसी शिक्षा दी जाएगी, उनके जीवन का विकास उसी प्रकार का होगा। इसलिए माता-पिता का कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को ऐसे मार्ग पर चलाएं, जिससे उनमें चातुर्य के साथ-साथ शील स्वभाव का भी विकास हो। गुणी व्यक्तियों से ही कुल की शोभा होती है।
श्लोक 4
माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठितः।
न शोभते सभामध्ये हंसमध्ये बको यथा ।।
अर्थ- यह श्लोक आचार्य चाणक्य की एक गहरी सीख को दर्शाता है। इसमें कहा गया है कि वे माता-पिता अपने बच्चों के लिए शत्रु के समान होते हैं, जो उन्हें शिक्षा नहीं दिलाते। क्योंकि जो बालक शिक्षित नहीं होता, वह विद्वानों के बीच सम्मान नहीं पा पाता और अक्सर उपेक्षा का सामना करता है। ऐसे व्यक्ति की स्थिति विद्वानों की सभा में ठीक वैसी ही होती है, जैसे हंसों के झुंड में एक बगुला अलग और असंगत दिखाई देता है। इस श्लोक के माध्यम से शिक्षा के महत्व और जीवन में उसके सम्मानजनक स्थान को स्पष्ट रूप से बताया गया है।
श्लोक 5
अत्यन्तकोपः कटुता च वाणी दरिद्रता च स्वजनेषु वैरम्।
नीचप्रसङ्गः कुलहीनसेवा चिह्नानि देहे नरकस्थितानाम्॥
अर्थ- आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति में अत्यधिक क्रोध होता है, जिसकी वाणी कठोर और कटु होती है, जो दरिद्र होता है, अपने ही लोगों से बैर रखता है, नीच लोगों की संगति करता है और निम्न स्तर के लोगों की सेवा करता है। ये सब गुण ऐसे व्यक्ति के लक्षण हैं, जो मानो जीवित रहते हुए भी नरक जैसी स्थिति में जीवन जी रहा है।
डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
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परिचय और अनुभव
धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
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